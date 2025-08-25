ETV Bharat / health

भूलकर भी बेकार समझकर न फेंके खजूर के बीज, ये आपकी कई बीमारियों को कर सकता है दूर - DATE SEEDS BENEFITS

हम सभी अक्सर खजूर खाते हैं और उसके बीज फेंक देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बीज खजूर से दोगुने फायदेमंद होते हैं...

Don't throw away date seeds thinking they are useless, they can cure many of your diseases
Published : August 25, 2025 at 7:01 AM IST

खजूर एक मीठा और पौष्टिक फल है. पुराने समय से ही खजूर का इस्तेमाल शरीर को एनर्जी देने और बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता रहा है. यह न केवल एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स है, बल्कि इसमें मिनरल, विटामिन और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होते हैं. आज दुनिया भर के लोग इसके हेल्थ बेनिफिट्स को समझ रहे हैं और इसे अपने डेली डाइट में शामिल कर रहे हैं. खजूर खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ती है. खजूर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. दिल्ली की डायटीशियन डॉ. दिव्या शर्मा कहती हैं कि अगर आप एक हफ्ते तक दिन में दो बार खजूर खाते हैं, तो इसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर होगा.

इसके साथ ही डायटीशियन का यह भी कहना है कि खजूर के बीज खजूर से दोगुने फायदेमंद होते हैं. खजूर के फल की तरह, इसके बीजों को भी पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है. आयुर्वेदिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खजूर के साथ-साथ खजूर के बीज भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं. जिन खजूर के बीजों को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, क्या उनके इतने सारे फायदे हैं? आइए जानते हैं क्या कहते हैं विशेषज्ञ...

खजूर के बीज के फायदे

  • नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, खजूर के बीजों में ओलिक एसिड, फाइबर और पॉलीफेनॉल्स होते हैं. ये हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी हैं. खजूर के बीजों में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होता है. ये हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं. ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं.
  • खजूर के बीज खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है. इसमें मौजूद फाइबर के कारण, यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और भूख कम करता है. खजूर के बीज नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं. इससे हार्ट हेल्थ बेहतर होता है. यह दिल के दौरे, हार्ट फेलियर, अतालता (Arrhythmia) आदि से बचाता है.
  • खजूर कैल्शियम और फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत हैं. ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. ये किडनी के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं.
  • खजूर के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं. इससे पेट साफ करना आसान हो जाता है. पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है. वजन भी कम होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग खूब व्यायाम करते हैं, उन्हें खजूर के बीज जरूर खाने चाहिए. ये मांसपेशियों में सूजन कम करते हैं. ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान को रोकते हैं.

खजूर के बीजों का उपयोग कैसे करें
कुछ बीज इकट्ठा करके उन्हें अच्छी तरह साफ कर लें. फिर उन्हें धूप में सुखा लें और मध्यम आंच पर एक कड़ाही में भून लें. जब वे कुरकुरे हो जाएं, तो उन्हें निकालकर ग्राइंडर में पीस लें. इस पाउडर को रोजाना एक चम्मच गर्म दूध के साथ लिया जा सकता है. या फिर, पाउडर को पानी या शहद में मिलाकर दिन में एक बार सेवन किया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

