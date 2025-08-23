ETV Bharat / health

क्या रोजाना टमाटर खाने से वाकई किडनी में पथरी होती है? जानिए क्या कहता है अध्ययन - TOMATO CAUSE KIDNEY STONES

बहुत से लोग कहते हैं कि टमाटर खाने से किडनी में पथरी हो जाती है। क्या यह सच है? अध्ययन के अनुसार विस्तार से जानें...

By ETV Bharat Health Team

Published : August 23, 2025 at 8:01 AM IST

टमाटर के बिना खाना बनाना मुश्किल है. यह एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल प्याज की तरह ही बड़ी मात्रा में होता है. किसी भी करी या ग्रेवी में टमाटर का होना जरूरी है. टमाटर का स्वाद करी में घुल-मिल जाता है और उसे एक नया स्वाद देता है. अगर घर में सब्जियां न भी हों, तो भी अगर आपके पास टमाटर हैं, तो आप चटनी बनाकर झटपट खा सकते हैं. यह बहुत सुविधाजनक होता है.

टमाटर सूप, दाल, चटनी समेत हर चीज का स्वाद बढ़ा देता है. कुछ लोग कहते हैं कि इस आम सब्जी के जितने फायदे हैं, उतने ही नुकसान भी हैं. कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि रोजाना टमाटर खाने से किडनी में पथरी हो सकती है. यह कितना सच है? क्या रोजाना टमाटर खाने से वाकई किडनी में पथरी हो सकती है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

अध्ययनों का क्या है कहना?
किसी सब्जी में स्वाद बढ़ाना हो, उसे थोड़ा गाढ़ा बनाना हो या उसका स्वाद बढ़ाना हो, तो आपको टमाटर डालना ही होगा. इस सब्जी का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है. रोजमर्रा के खाने में टमाटर जरूरी है. लेकिन, कुछ अध्ययनों का कहना है कि रोजाना टमाटर खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम होता है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इसके नियमित सेवन से किडनी में पथरी हो सकती है. आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि टमाटर खाने से किडनी पर क्या असर पड़ता है. उससे पहले, आइए जानते हैं कि टमाटर के क्या-क्या फायदे हैं...

टमाटर खाने के फायदे
टमाटर में कई पोषक तत्व होते हैं. ये विटामिन सी और पोटैशियम से भरपूर होते हैं. इसके साथ ही इनमें लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट भी होता है. ये सभी शरीर के लिए अच्छे होते हैं. पोटैशियम दिल को स्वस्थ रखता है. बीपी कम करना हो या हार्ट स्ट्रोक और अटैक जैसी समस्याओं से बचना हो, तो टमाटर इन समस्याओं में फायदेमंद हो सकता है. इतना ही नहीं, इसमें मौजूद लाइकोपीन शरीर में कैंसर कोशिकाओं को विकसित होने से रोकता है. यह सूजन को भी कम करता है. इसके साथ ही टमाटर विटामिन के, फोलेट और फाइबर से भी भरपूर होते हैं. ये पोषक तत्व हड्डियों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं. ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं और पाचन शक्ति बढ़ाते हैं. लेकिन फायदों के साथ-साथ टमाटर के कुछ नुकसान भी हैं. यह सब्जी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है, जानें क्या?

टमाटर खाने के नुकसान
टमाटर सेहत के लिए अच्छे होते हैं लेकिन साथ ही, इनके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं. टमाटर में ऑक्सालेट की मात्रा ज्यादा होती है. ये शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं. ये पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं. ये धीरे-धीरे किडनी में जमा हो जाते हैं. अगर आपको पहले से ही किडनी की समस्या है, तो ज्यादा टमाटर खाने से समस्या और बढ़ सकती है.

हालांकि, कुछ लोगों को कच्चे टमाटर खाने की आदत होती है. ऐसे में अगर आपको किडनी की समस्या है, तो टमाटर का सेवन आपके लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल, कच्चे टमाटर के बीज पथरी का कारण बन सकते हैं. हालांकि, जिन लोगों को किडनी की समस्या नहीं है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है. वे टमाटर खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इनका सेवन उचित मात्रा में ही करें. साथ ही, यह भी ध्यान रखें कि टमाटर के साथ अन्य खाद्य पदार्थ भी खाने चाहिए. इसे अकेले और ज्यादा मात्रा में खाने से समस्याएं हो सकती हैं.

हाइपरकलेमिया की समस्या हो सकती है
जैसा कि आप जानते हैं, टमाटर पोटैशियम से भरपूर होते हैं. यह एक ऐसा पोषक तत्व है जो दिल के लिए अच्छा होता है. इतना ही नहीं, यह नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी जरूरी होता है. हालांकि, किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए इसका सेवन कम करना बेहतर है. NIH की वेबसाइट के मुताबिक, जैसे-जैसे पोटैशियम का सेवन बढ़ता है, खून में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है और धीरे-धीरे, पोटैशियम का लेवल शरीर में बढ़ जाता है. इस स्थिति को हाइपरकलेमिया कहते हैं. किडनी की समस्या वाले लोगों में हाइपरकलेमिया अधिक आम है. इसलिए, इस समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बेहतर है कि जितना हो सके टमाटर का रोजना सेवन बंद कर दें.

अध्ययन क्या कहते हैं?
2019 में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था. जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड रीनल डिजीज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जिन लोगों ने 12 हफ्तो तक रोजाना 100 ग्राम से ज्यादा टमाटर का सेवन किया, उनमें गुर्दे की पथरी (किडनी स्टोन) पाई गई. इन मरीजों के मूत्र में ऑक्सालेट का स्तर बढ़ गया. हालांकि, यह बढ़ोतरी आम थी, फिर भी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि टमाटर खाते समय, खासकर मात्रा के मामले में, सावधानी बरतना बेहतर है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

