जब शरीर में खून की कमी या एनीमिया की बात आती है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में चुकंदर का ख्याल आता है. खून की कमी होने पर बड़े-बुजुर्ग भी इसे डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. आयरन से भरपूर आहार के रूप में जाना जाने वाला चुकंदर न सिर्फ कम समय में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत बढ़ाता है, बल्कि शरीर को कई पोषक तत्व भी प्रदान करता है. इस चटक लाल चुकंदर के फायदों को ध्यान में रखते हुए कई लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं. नियमित रूप से चुकंदर खाने के क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ हैं? आइए अब विस्तार से जानते हैं, साथ ही यह भी जानते हैं कि क्या चुकंदर खाने से एनीमिया कम होता है...

चुकंदर को सेहत और खूबसूरती की कुंजी कहा जाता है. बहुत से लोग इसे केवल सलाद में ही नहीं खाते, बल्कि इसका जूस, सूप और स्मूदी भी बनाकर पीते हैं. इसके अलावा आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, कैंडी, चिप्स, नूडल्स और इसके फ्लेवर वाली कई अन्य चीजें भी मार्केट में मिलती हैं. हालांकि, कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि हमारे देश में करीब 60 प्रतिशत लड़कियां, महिलाएं और बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप इस समस्या को आसानी से कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए सेहत का खजाना माने जाने वाला चुकंदर एक अचूक औषधि है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप बिना दवाइयों के, और सिर्फ खाने से ही स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप अपने बजट में उपलब्ध इस चुकंदर को साल भर खा सकते हैं...

चुकंदर के अन्य कई स्वास्थ्य लाभ इस प्रकार है...

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)