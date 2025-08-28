ETV Bharat / health

क्या सच में एनीमिया में चुकंदर खाने से शरीर में बढ़ता है खून, जानें सच्चाई - CAN BEETROOT HELP TREAT ANEMIA

शरीर में आयरन की कमी के कारण लोगों को एनीमिया हो जाता है. जानें क्या सच में चुकंदर खाने से शरीर में बढ़ता खून है

By ETV Bharat Health Team

Published : August 28, 2025 at 6:53 PM IST

जब शरीर में खून की कमी या एनीमिया की बात आती है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में चुकंदर का ख्याल आता है. खून की कमी होने पर बड़े-बुजुर्ग भी इसे डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. आयरन से भरपूर आहार के रूप में जाना जाने वाला चुकंदर न सिर्फ कम समय में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत बढ़ाता है, बल्कि शरीर को कई पोषक तत्व भी प्रदान करता है. इस चटक लाल चुकंदर के फायदों को ध्यान में रखते हुए कई लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं. नियमित रूप से चुकंदर खाने के क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ हैं? आइए अब विस्तार से जानते हैं, साथ ही यह भी जानते हैं कि क्या चुकंदर खाने से एनीमिया कम होता है...

चुकंदर को सेहत और खूबसूरती की कुंजी कहा जाता है. बहुत से लोग इसे केवल सलाद में ही नहीं खाते, बल्कि इसका जूस, सूप और स्मूदी भी बनाकर पीते हैं. इसके अलावा आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, कैंडी, चिप्स, नूडल्स और इसके फ्लेवर वाली कई अन्य चीजें भी मार्केट में मिलती हैं. हालांकि, कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि हमारे देश में करीब 60 प्रतिशत लड़कियां, महिलाएं और बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप इस समस्या को आसानी से कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए सेहत का खजाना माने जाने वाला चुकंदर एक अचूक औषधि है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप बिना दवाइयों के, और सिर्फ खाने से ही स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप अपने बजट में उपलब्ध इस चुकंदर को साल भर खा सकते हैं...

चुकंदर के अन्य कई स्वास्थ्य लाभ इस प्रकार है...

  • चुकंदर में शरीर के लिए जरूरी कई पोषक तत्व होते हैं. मीठे स्वाद और आकर्षक रंग वाला चुकंदर रोजाना खाने से भरपूर विटामिन और मिनरल मिलते हैं, आप दिन भर चुस्त-दुरुस्त रहते हैं और कई बीमारियों से बचाव होता है.
  • इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है जो दर्शाता है कि पौष्टिक चुकंदर के रस में हाई लेवल का आयरन होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को बांधता है और शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, जिससे बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या कम होती है.
  • चुकंदर में नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, जो रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के बनने से रोकता है. इसके अलावा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है कि चुकंदर का रस ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है.
  • बताया जाता है कि इसमें मौजूद उच्च फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और कब्ज से बचाव में मददगार है. ऐसा भी कहा जाता है कि नियमित रूप से चुकंदर खाने से आंखें स्वस्थ रहती हैं.
  • चुकंदर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करने में मदद करते हैं.
  • चुकंदर को मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है. यह उम्र के साथ होने वाली मनोभ्रंश और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के रिस्क को कम करने के साथ-साथ निर्णय लेने की क्षमता और याददाश्त में भी सुधार करता है.
  • कई अध्ययनों से पता चला है कि इस चुकंदर में कैंसर को रोकने की भी शक्ति है.
  • गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले संतुलित आहार में चुकंदर को शामिल करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि यह लीवर से अशुद्धियों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाता है. यह भी बताया गया है कि यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है और यह चुकंदर स्तन के दूध के उत्पादन को भी बढ़ाता है.
  • चुकंदर को वजन कम करने वालों के लिए एक अच्छा भोजन माना जाता है क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. ऐसा कहा जाता है कि यह आपको लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होने देता. ऐसा कहा जाता है कि इस चुकंदर में मौजूद बीटालेन नामक एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं.
  • विशेषज्ञों का कहना है कि चुकंदर में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करता है.
  • विशेषज्ञों का कहना है कि चुकंदर न केवल स्वास्थ्य के लिए, बल्कि सुंदरता के लिए भी कई लाभ प्रदान करता है. यह रूखी त्वचा और मुंहासों से बचाता है, दाग-धब्बों को कम करता है, और त्वचा के रंग को निखारने और बालों के विकास के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन उम्र के धब्बों को दिखने से रोकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

