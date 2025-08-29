सुबह के साथ ही एक नए दिन की शुरुआत होती है. अच्छी नींद के बाद हर कोई दिन की शुरुआत उत्साह के साथ करना चाहता है. हालांकि, रात में पर्याप्त नींद लेने के बाद भी कुछ लोगों को सुबह उठते ही बदन दर्द की शिकायत होती है. अगर आपको जागने के बाद भी बदन दर्द रहता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं. कुछ लोगों को सुबह उठने पर मांसपेशियों में अकड़न महसूस होती है. ऐसे में लोग सोचते होंगे कि बदलती जीवनशैली और गलत खान-पान इसकी वजह है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इसके और भी कारण हैं. इसलिए, हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सुबह उठते ही हमें बदन दर्द क्यों होता है. आइए अब पूरी जानकारी जानते हैं...

सोने का पोजीशन गलत पोजीशन

हावर्ड हेल्थ के मुताबिक, गलत पोजीशन में सोने से शरीर में बहुत दर्द और अकड़न हो सकती है. पेट के बल नहीं सोना चाहिए है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह मुद्रा सेहत के लिए बेहद खराब मानी जाती है. इससे रीढ़ की हड्डी को बहुत परेशानी होती है. इस मुद्रा में सोने से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. इसके साथ ही रात भर गर्दन को झुकाए रखने से मांसपेशियों में तनाव बढ़ता है. इससे गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है.

शरीर में सूजन

शरीर में सूजन के कारण दर्द होता है क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली चोट या संक्रमण से लड़ने के लिए साइटोकाइंस और अन्य प्रो-इंफ्लेमेटरी कोशिकाओं का स्राव करती है. प्रोस्टाग्लैंडीन और साइटोकाइंस जैसे ये केमिकल तंत्रिकाओं को संवेदनशील बनाते हैं, जिससे दर्द होता है. शरीर में सूजन का बढ़ा हुआ स्तर अच्छा नहीं है. इसलिए, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि हेल्दी डाइट शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है.

खराब क्वालिटी के गद्दे पर सोना

स्लीप फाउंडेशन के अनुसार, खराब क्वालिटी के गद्दे पर सोना भी बदन दर्द का एक बड़ा कारण है. अगर गद्दा सही न हो, तो यह शरीर पर दबाव डालता है. इसके अलावा, इसमें छेद भी दर्द का कारण बनते हैं. कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खराब क्वालिटी के गद्दे बदन दर्द का कारण बनते हैं. इसके अलावा, जिन गद्दों पर धूल जम जाती है, उन पर सोने से एलर्जी की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक गद्दे पर सोने से ये समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए, आपको गद्दे की नियमित सफाई करनी चाहिए. अगर आपका गद्दा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो समझ लें कि उसे बदलने का समय आ गया है.

अधिक वजन और मोटापे की समस्या भी है बड़ा कारण

आजकल बहुत से लोग अधिक वजन और मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं. ऐसे लोगों को अक्सर सुबह उठते ही बदन दर्द की शिकायत होती है. अधिक वजन सुबह उठते ही दर्द का कारण बनता है. ज्यादा वजन या मोटापा पीठ और गर्दन पर अतिरिक्त दबाव डालता है. इससे दर्द होता है. वजन कम करने के लिए बैलेंस डाइट लें. नियमित व्यायाम करें. आमतौर पर जीवनशैली में अचानक बड़े बदलाव करने की बजाय धीरे-धीरे और लगातार वजन कम करना बेहतर होता है.

सुबह उठते ही दर्द होना अन्य मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है. इनमें शामिल हैं...

वायरल इंफेक्शन

स्ट्रेस, चिंता

एनीमिया

विटामिन डी की कमी

निमोनिया

थकान

लाइम डिजीज

मल्टीपल स्क्लेरोसिस

यदि सुबह उठते ही आपको शरीर में दर्द हो तो क्या करें?

मुलायम गद्दे और तकिए गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सहारा नहीं देते. इसलिए उन पर सोने से बचें.

अपनी सोने की मुद्रा बदलें. सही मुद्रा में सोएं. बाईं करवट सोने की कोशिश करें.

सुबह उठते ही बिस्तर पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें.

दर्द से राहत पाने के लिए गर्म पानी से नहाएं

विटामिन डी सप्लीमेंट लें या कुछ मिनट धूप में बैठें.

हेल्दी लाइफस्टाइ अपनाएं योग, पैदल चलना और ध्यान जैसे आसान व्यायाम शामिल करें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)