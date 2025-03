ETV Bharat / health

क्या अंतरिक्ष में महिला एस्ट्रोनॉट्स को पीरियड्स आते हैं? अगर आते हैं तो वे इसे कैसे मैनेज करती हैं - DO WOMEN GET PERIODS IN SPACE

अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ( AP )

Published : Mar 25, 2025, 4:53 PM IST | Updated : Mar 25, 2025, 5:07 PM IST

लेखक- सिंधु टी.

हर महीने पीरियड से निपटना एक थका देने वाला काम है. महिलाओं को न केवल मासिक धर्म चक्र के दौरान होने वाली शारीरिक परेशानी को झेलना पड़ता है, बल्कि मूड स्विंग, डिप्रेशन, चिंता और चिड़चिड़ापन का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंतरिक्ष में महिलाओं को मासिक धर्म होता है तो वे इसे कैसे मैनेज करती होंगी ? जब उन्हें अंतरिक्ष में पीरियड होता है तो क्या होता है? चूंकि अधिक से अधिक महिलाएं अंतरिक्ष की यात्रा कर रही हैं, इसलिए यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर सभी को पता होना चाहिए. खबरों के माध्यम से जानें कि महिला अंतरिक्ष यात्री अपने पीरियड्स साइकिल को कैसे मैनेज करती हैं? सोवियत अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेश्कोवा 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थीं. तब से अब तक 60 से अधिक महिलाएं पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जा चुकी हैं. हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो अंतरिक्ष में फंसे हुए थे, वे धरती पर वापस लौट आए हैं. वे सुरक्षित हैं और उन्हें कुछ सप्ताह तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. क्योंकि स्पेस से लौटने के बाद उन्हें कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है. इस बीच, अब इस बात पर फोकस करेंगे कि क्या स्पेस में महिलाओं को पीरियड आता है और यदि आता है तो वे इसे मैनेज कैसे करती हैं? अंतरिक्ष यात्री सैली राइड, जो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी महिला थीं, ने यात्रा के लिए टैम्पोन पैक किए थे (GETTY IMAGES) दरअसल, अंतरिक्ष अन्वेषण के शुरुआती दिनों में, इस बात को लेकर काफी अनिश्चितता थी कि माइक्रोग्रैविटी में मासिक धर्म कैसे काम करेगा. वास्तव में, महिला अंतरिक्ष यात्रियों को शुरू में अंतरिक्ष मिशनों से बाहर रखा गया था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों को यकीन नहीं था कि वे कक्षा में मासिक धर्म को कैसे संभालेंगी. जिसके बाद जून 1983 में यह तब बदल गया जब सैली राइड अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी महिला बनीं. जब सैली राइड अपने छह दिवसीय मिशन से लौटीं, तो पत्रकारों ने उनसे सबसे पहले यही सवाल पूछा कि आपने अंतरिक्ष में अपने मासिक धर्म को कैसे मैनेज किया? तब राइड ने कहा कि उन्होंने इस यात्रा के लिए टैम्पोन पैक किए थे, जिससे साबित हुआ कि अंतरिक्ष में मासिक धर्म को मैनेज किया जा सकता है. एनपीजे माइक्रोग्रैविटी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, आज कई महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहते हुए अपने मासिक को दबाना पसंद करती हैं. क्या माइक्रोग्रैविटी पीरियड्स को प्रभावित करता है? प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. वर्षा जैन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि अंतरिक्ष में पीरियड्स ठीक उसी तरह होता है जैसे पृथ्वी पर होता है. ऐसा कोई चिकित्सा कारण नहीं है कि माइक्रोग्रैविटी में मासिक धर्म समस्या पैदा करें

