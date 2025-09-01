ETV Bharat / health

केरल में बढ़ रहा है इस गंभीर बीमारी का प्रकोप, दो की मौत और 42 से अधिक अस्पताल में भर्ती - AMOEBIC MENINGOENCEPHALITIS

यह इंफेक्शन नेगलेरिया फाउलेरी नामक एक तरह के Free-living amoeba के कारण होता है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है.

Disease outbreak in Kerala, know what is brain eating amoeba or amoebic meningoencephalitis
केरल में बढ़ रहा है इस गंभीर बीमारी का प्रकोप, दो की मौत और 42 से अधिक अस्पताल में भर्ती (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 1, 2025 at 6:11 PM IST

हरे-भरे जंगलों, चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और कलकल करते झरनों के लिए मशहूर केरल के लोग इन दिनों एक नई स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहे हैं. दरअसल, अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस नामक एक दुर्लभ और जानलेवा मस्तिष्क संक्रमण केरल राज्य में एक गंभीर खतरा बनकर उभरा है, जिसके कारण स्वास्थ्य अधिकारियों को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ रहा है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस साल केवल केरल राज्या से इस संक्रमण के 42 मामले सामने आए हैं और कई मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस बीमारी से कई लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें एक नौ साल की बच्ची और एक साल से कम उम्र के शिशु की मौत भी शामिल है, जिससे पूरे राज्य में चिंताएं बढ़ गई हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित जिले कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम हैं .ये ऐसे इलाके हैं जहां लोग कुओं, तालाबों और क्लोरीनयुक्त स्विमिंग पूल जैसे Untreated मीठे पानी के स्रोतों के संपर्क में थे.

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस क्या है?
अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, जिसे ब्रेन-ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है, मस्तिष्क का एक दुर्लभ और गंभीर संक्रमण है. ब्रेन-ईटिंग अमीबा विशेष रूप से नेग्लेरिया फाउलेरी और एकैंथअमीबा प्रजातियों के कारण होता है. लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 1-9 दिन बाद शुरू होते हैं और इनमें सिरदर्द, बुखार, मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न, दौरे, मानसिक स्थिति में बदलाव और मतिभ्रम शामिल हैं. यह रोग तेजी से बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर लक्षण शुरू होने के 1-12 दिनों के भीतर मृत्यु हो जाती है.

शुरुआती लक्षण नहीं देता है दिखाई
केरल में इस बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है. यह एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के शरीर में चुपचाप फैलने लगती है. इस बीमारी के लक्षण तब तक दिखाई नहीं देते जब तक संक्रमण बहुत ज्यादा न फैल जाए. जब ​​तक इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. यानी, इस अवस्था में लोगों को बचाना या उनका इलाज करना असंभव हो जाता है.

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस जैसी बीमारी का कारण
अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस मुख्य रूप से नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा के कारण होता है, यह अमीबा अक्सर गर्म ताजे पानी, झीलों, नदियों और नम मिट्टी में पाया जाता है. इंफेक्शन तब होता है जब यह अमीबा आपकी नाक के रास्ते आपके दिमाग में इंटर कर जाता है. एक बार मस्तिष्क में पहुंचने पर, यह मस्तिष्क के टिशूज को नष्ट कर देता है, जिससे गंभीर मस्तिष्क सूजन आ जाती है, जो ज्यादातर मामलों में जानलेवा होती है. यह बीमारी आमतौर पर नदी, तालाब, बिना क्लोरीन वाले स्विमिंग पूल में तैरने या कुएं के मीठे पानी को पीना से फैलती है.

इस समस्या से कैसे करें बचाव
लोगों को इस समस्या से बचाने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है. केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए, नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे रुके हुए या अनुपचारित मीठे पानी में तैरने या गोता लगाने से बचें. सुनिश्चित करें कि घर की पानी की टंकियां पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हों. नाक धोने या साइनस की देखभाल के लिए Sterilize या उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और डॉक्टर एवं हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी डॉक्टर से सलाह करना सबसे अच्छा है.)

