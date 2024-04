जानिए भोजन कैसे महिला-पुरुष के प्रजनन स्वास्थ्य पर डालता है असर - Fertility meal planning

नई दिल्ली : उचित पोषण गर्भधारण/प्रजनन क्षमता के लिए नींव के रूप में कार्य करता है क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं वह किसी की गर्भधारण करने की क्षमता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है. यह पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य ( Reproductive health ) को काफी प्रभावित करता है. जानकारीपूर्ण आहार विकल्पों के साथ, व्यक्ति अपनी प्रजनन क्षमता में सुधार कर सकते हैं और गर्भधारण की संभावना बढ़ा सकते हैं. जब गर्भधारण की बात आती है, तो कुछ पोषक तत्व प्रजनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसमें शामिल है:

आयरन: स्वस्थ रक्त स्तर और प्रजनन क्षमता ( fertility potential ) को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है. विटामिन डी: विटामिन डी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंडे की परिपक्वता और भ्रूण प्रत्यारोपण में मदद करता है. फोलिक एसिड: भ्रूण के विकास और जन्म दोषों के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण. ओमेगा-3 फैटी एसिड: हार्मोनल संतुलन का समर्थन करता है और समग्र Reproductive health को बढ़ावा देता है. जिंक: यह पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक है.

पोषक तत्वों से भरपूर आहार खाने से न केवल प्रजनन क्षमता बढ़ती है बल्कि स्वस्थ गर्भावस्था की संभावना भी बढ़ जाती है. पत्तेदार सब्जियां, मेवे और बीज, वसायुक्त मछली और दुबला मांस ( fatty fish, and lean meats ) जैसे खाद्य पदार्थ मानव शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करते हैं.

चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का प्रभाव

उच्च स्तर की चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है. ये खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. चीनी के अत्यधिक सेवन को मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और यहां तक ​​कि कैंसर जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है. प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कृत्रिम अवयवों और परिरक्षकों से भरे होते हैं जो हमारे चयापचय और आंत स्वास्थ्य को परेशान कर सकते हैं. उनमें अस्वास्थ्यकर वसा और सोडियम की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे उच्च रक्तचाप, शरीर में सूजन, हार्मोन के स्तर में गड़बड़ी और प्रजनन कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इन वस्तुओं का सेवन सीमित करके और संपूर्ण, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करके, व्यक्ति अपने शरीर को अधिक प्रजनन-अनुकूल बना सकते हैं.

प्रजनन क्षमता में जलयोजन की भूमिका

हाइड्रेटेड रहना समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह प्रजनन क्षमता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उचित जलयोजन को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. उचित जलयोजन यह सुनिश्चित करता है कि ( Reproductive health ) सहित सभी शारीरिक कार्य बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं. हाइड्रेटेड रहने से शरीर के प्राकृतिक कार्यों में मदद मिलती है, जिसमें हार्मोन संतुलन और गर्भाशय ग्रीवा बलगम का उत्पादन शामिल है. निर्जलीकरण से गर्भाशय ग्रीवा बलगम के उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे शुक्राणु के लिए अंडे तक पहुंचना और सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण करना कठिन हो जाता है. इसके अलावा, उचित रूप से हाइड्रेटेड रहने से हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने, अंडे की गुणवत्ता का समर्थन करने और गर्भाशय की परत की मोटाई बढ़ाने में मदद मिल सकती है - सभी कारक प्रजनन क्षमता में महत्वपूर्ण हैं. दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन गतिविधि स्तर और जलवायु जैसे कारकों के आधार पर व्यक्तिगत ज़रूरतें भिन्न हो सकती हैं.

प्रजनन-केंद्रित भोजन योजना बनाना : Fertility-Focused Meal Plan

ऐसी भोजन योजना ( Meal Planning ) विकसित करना जो प्रजनन-समर्थक पोषक तत्वों से भरपूर हो, प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है. विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, दुबले प्रोटीन और स्वस्थ वसा को शामिल करने से शरीर को हार्मोनल संतुलन और इष्टतम fertility potential के लिए आवश्यक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए जा सकते हैं. क्विनोआ और शकरकंद जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट को शामिल करके पूरे दिन रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए. इसके अतिरिक्त, हार्मोन उत्पादन में सहायता के लिए एवोकैडो और जैतून के तेल जैसे स्रोतों से प्राप्त स्वस्थ वसा को प्राथमिकता दें और पूरे दिन खूब पानी पीने का लक्ष्य रखना चाहिए. और अंत में, विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या पोषण विशेषज्ञ से परामर्श करने पर विचार करें.

अंत में, अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान देकर और सचेत विकल्प चुनकर आप अपने प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और गर्भधारण कर सकते हैं और स्वस्थ गर्भावस्था बनाए रख सकते हैं. पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना, हाइड्रेटेड रहना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज करने से प्रजनन क्षमता सफल हो सकती है.

(Dr. Sulbha Arora is the MD, DNB, and Clinical Director at Nova IVF Fertility in Mumbai)