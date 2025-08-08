Essay Contest 2025

ETV Bharat / health

डायबिटीज मरीज अपने डाइट में इन चार फलों को जरूर करें शामिल, जानें कारण - BEST FRUITS FOR DIABETES

डायबिटीज के मरीजों को अपने खानपान का खास ख्याल रखना पड़ता है, उनके लिए फल खाना बेहतर होता है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें...

Diabetes patients must include these fruits in their diet, know the reason
डायबिटीज मरीज अपने डाइट में इन चार फलों को जरूर करें शामिल, जानें कारण (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 8, 2025 at 6:31 PM IST

4 Min Read

फल फाइबर, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. इसलिए, फल एक हेल्दी नाश्ते के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. हालांकि, सभी फल एक जैसे लाभ नहीं देते हैं. खासकर, कुछ फल ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकते हैं. ऐसे में, जिन लोगों को अपने ब्लड शुगर के लेवल या मेटाबॉलिज्म पर नजर रखने की जरूरत होती है, उनके लिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों का चुनाव और सेवन करना बेहतर होता है. आज इस खबर में, आप डायबिटीज मरीजों के लिए उपयुक्त कुछ लो शुगर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों के बारे में जान सकते हैं...

डायबिटीज मरीजों के लिए इन फलों का चुनाव करना बेहतर होगा...

कीवी: कीवी डायबिटीज मरीजों के लिए एक अच्छा फल है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो से मीडियम होता है. फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर कीवी ब्लड शुगर के लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है. कीवी में मौजूद फाइबर शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है. इसलिए, डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए कीवी एक अच्छा ऑप्शन है. हालांकि, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है इसलिए सलाह दि जाती है कि प्रतिदिन केवलएक फल खाना ही पर्याप्त है.

बेरीज: ब्लूबेरी, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसी बेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं. एक कप बेरीज में 15-20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है. 2024 में " आइलेट ऑटोइम्यूनिटी और टाइप 1 डायबिटीज के जोखिम से जुड़े खाद्य पदार्थों का सेवन" शीर्षक से किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि बेरीज टाइप 1 डायबिटीज के जोखिम को भी कम कर सकती हैं.

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और अन्य बेरीज टाइप 1 डायबिटीज से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं. शोध बताते हैं कि बेरीज में पॉलीफेनॉल्स विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो प्लांट कंपाउंड हैं और टाइप 1 डायबिटीज के विकास से जुड़ी सूजन को कम कर सकते हैं.

सेब: सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) कम होता है और ये फाइबर से भरपूर होते हैं. सेब में मौजूद घुलनशील फाइबर पेक्टिन ब्लड शुगर के लेवल को कम करने और आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं. कई लोग सेब को छीलकर खाते हैं. हालांकि, सेब का छिलका सबसे अधिक फाइबर युक्त हिस्सा होता है. फाइबर प्राप्त करने के लिए सेब को छिलके सहित खाना सबसे अच्छा होता है. इससे पाचन और शुगर का अवशोषण धीमा हो जाता है. हालांकि, इन्हें कम मात्रा में खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि एक मध्यम आकार के सेब में लगभग 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है.

एवोकाडो: एवोकाडो डायबिटीज रोगियों का पसंदीदा फल है. इसमें कार्बोहाइड्रेट कम और हेल्दी फैट अधिक होती है. एवोकाडो में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यह फल इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है और ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता हैं.
एक हालिया अध्ययन (सीडीएन) में पाया गया है कि रात में एवोकाडो खाने से अगली सुबह हेल्दी ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिल सकता है. एवोकाडो का अनूठा पोषक तत्व प्रोफाइल, इसका संपूर्ण खाद्य मैट्रिक्स, हेल्दी ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देकर हार्ट हेल्थ को और बेहतर बना सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

फल फाइबर, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. इसलिए, फल एक हेल्दी नाश्ते के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. हालांकि, सभी फल एक जैसे लाभ नहीं देते हैं. खासकर, कुछ फल ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकते हैं. ऐसे में, जिन लोगों को अपने ब्लड शुगर के लेवल या मेटाबॉलिज्म पर नजर रखने की जरूरत होती है, उनके लिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों का चुनाव और सेवन करना बेहतर होता है. आज इस खबर में, आप डायबिटीज मरीजों के लिए उपयुक्त कुछ लो शुगर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों के बारे में जान सकते हैं...

डायबिटीज मरीजों के लिए इन फलों का चुनाव करना बेहतर होगा...

कीवी: कीवी डायबिटीज मरीजों के लिए एक अच्छा फल है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो से मीडियम होता है. फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर कीवी ब्लड शुगर के लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है. कीवी में मौजूद फाइबर शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है. इसलिए, डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए कीवी एक अच्छा ऑप्शन है. हालांकि, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है इसलिए सलाह दि जाती है कि प्रतिदिन केवलएक फल खाना ही पर्याप्त है.

बेरीज: ब्लूबेरी, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसी बेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं. एक कप बेरीज में 15-20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है. 2024 में " आइलेट ऑटोइम्यूनिटी और टाइप 1 डायबिटीज के जोखिम से जुड़े खाद्य पदार्थों का सेवन" शीर्षक से किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि बेरीज टाइप 1 डायबिटीज के जोखिम को भी कम कर सकती हैं.

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और अन्य बेरीज टाइप 1 डायबिटीज से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं. शोध बताते हैं कि बेरीज में पॉलीफेनॉल्स विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो प्लांट कंपाउंड हैं और टाइप 1 डायबिटीज के विकास से जुड़ी सूजन को कम कर सकते हैं.

सेब: सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) कम होता है और ये फाइबर से भरपूर होते हैं. सेब में मौजूद घुलनशील फाइबर पेक्टिन ब्लड शुगर के लेवल को कम करने और आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं. कई लोग सेब को छीलकर खाते हैं. हालांकि, सेब का छिलका सबसे अधिक फाइबर युक्त हिस्सा होता है. फाइबर प्राप्त करने के लिए सेब को छिलके सहित खाना सबसे अच्छा होता है. इससे पाचन और शुगर का अवशोषण धीमा हो जाता है. हालांकि, इन्हें कम मात्रा में खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि एक मध्यम आकार के सेब में लगभग 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है.

एवोकाडो: एवोकाडो डायबिटीज रोगियों का पसंदीदा फल है. इसमें कार्बोहाइड्रेट कम और हेल्दी फैट अधिक होती है. एवोकाडो में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यह फल इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है और ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता हैं.
एक हालिया अध्ययन (सीडीएन) में पाया गया है कि रात में एवोकाडो खाने से अगली सुबह हेल्दी ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिल सकता है. एवोकाडो का अनूठा पोषक तत्व प्रोफाइल, इसका संपूर्ण खाद्य मैट्रिक्स, हेल्दी ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देकर हार्ट हेल्थ को और बेहतर बना सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

BEST FRUITS FOR DIABETESFRUITS FOR A DIABETES FRIENDLY DIETमधुमेह के लिए सर्वोत्तम फलडायबिटीज मरीजों के लिए डाइटBEST FRUITS FOR DIABETES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.