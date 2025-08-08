फल फाइबर, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. इसलिए, फल एक हेल्दी नाश्ते के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. हालांकि, सभी फल एक जैसे लाभ नहीं देते हैं. खासकर, कुछ फल ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकते हैं. ऐसे में, जिन लोगों को अपने ब्लड शुगर के लेवल या मेटाबॉलिज्म पर नजर रखने की जरूरत होती है, उनके लिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों का चुनाव और सेवन करना बेहतर होता है. आज इस खबर में, आप डायबिटीज मरीजों के लिए उपयुक्त कुछ लो शुगर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों के बारे में जान सकते हैं...

डायबिटीज मरीजों के लिए इन फलों का चुनाव करना बेहतर होगा...

कीवी: कीवी डायबिटीज मरीजों के लिए एक अच्छा फल है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो से मीडियम होता है. फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर कीवी ब्लड शुगर के लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है. कीवी में मौजूद फाइबर शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है. इसलिए, डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए कीवी एक अच्छा ऑप्शन है. हालांकि, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है इसलिए सलाह दि जाती है कि प्रतिदिन केवलएक फल खाना ही पर्याप्त है.

बेरीज: ब्लूबेरी, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसी बेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं. एक कप बेरीज में 15-20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है. 2024 में " आइलेट ऑटोइम्यूनिटी और टाइप 1 डायबिटीज के जोखिम से जुड़े खाद्य पदार्थों का सेवन" शीर्षक से किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि बेरीज टाइप 1 डायबिटीज के जोखिम को भी कम कर सकती हैं.

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और अन्य बेरीज टाइप 1 डायबिटीज से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं. शोध बताते हैं कि बेरीज में पॉलीफेनॉल्स विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो प्लांट कंपाउंड हैं और टाइप 1 डायबिटीज के विकास से जुड़ी सूजन को कम कर सकते हैं.

सेब: सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) कम होता है और ये फाइबर से भरपूर होते हैं. सेब में मौजूद घुलनशील फाइबर पेक्टिन ब्लड शुगर के लेवल को कम करने और आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं. कई लोग सेब को छीलकर खाते हैं. हालांकि, सेब का छिलका सबसे अधिक फाइबर युक्त हिस्सा होता है. फाइबर प्राप्त करने के लिए सेब को छिलके सहित खाना सबसे अच्छा होता है. इससे पाचन और शुगर का अवशोषण धीमा हो जाता है. हालांकि, इन्हें कम मात्रा में खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि एक मध्यम आकार के सेब में लगभग 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है.

एवोकाडो: एवोकाडो डायबिटीज रोगियों का पसंदीदा फल है. इसमें कार्बोहाइड्रेट कम और हेल्दी फैट अधिक होती है. एवोकाडो में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यह फल इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है और ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता हैं.

एक हालिया अध्ययन (सीडीएन) में पाया गया है कि रात में एवोकाडो खाने से अगली सुबह हेल्दी ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिल सकता है. एवोकाडो का अनूठा पोषक तत्व प्रोफाइल, इसका संपूर्ण खाद्य मैट्रिक्स, हेल्दी ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देकर हार्ट हेल्थ को और बेहतर बना सकता है.

