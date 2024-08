ETV Bharat / health

इन विटामिन्स की कमी से चेहरा हो सकता है काला, कोई भी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, मिनटों में पाएं ग्लो स्किन - Get Rid Of Dark Spots On Face

By ETV Bharat Hindi Team Published : Aug 2, 2024, 10:07 AM IST | Updated : Aug 2, 2024, 4:24 PM IST

इन विटामिन्स की कमी से चेहरा हो सकता है काला ( Canva )

हैदराबाद: हर महिला और पुरुष का सपना होता है कि उनकी स्किन का रंग साफ हो, वे गोरा दिखें. इसके लिए वे कई जदोजहद भी करते हैं. कई तरह के स्किन व्हाइटनिंग क्रीम और मेकअप भी करते हैं. लेकिन अधुनिक समय में बढ़ते पॉल्यूशन, धूल-मिट्टी और गंदगी के चलते त्वचा की रंगत पर असर पड़ता है. लेकिन क्या आपको पता है कि चहरे के काले होने के पीछे बॉडी में कुछ विटामिन्स की कमी भी एक वजह हो सकती है. जी हां, सही सुन रहे हैं आप, यदि आपके शरीर में इन विटामिन्स की कमी हो जाए, तो इससे आपके त्वचा पर कई तरह के दाग-धब्बे, कील-मुंहासे और जगह-जगह छाइयां होने लगती हैं. इसके साथ ही अपके स्किन का जो ग्लो होता है, वह भी धीरे-धीरे कम होने लगता है. तो चलिए ग्वालियर के होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. गौरव सैनी से जानते हैं कि किन विटामिन्स की कमी से त्वचा काली होने लगती है. Vitamin B12 के कमी से हाइपरपिग्मेंटेशन

डॉ. गौरव सैनी बताते हैं कि विटामिन B12 की कमी से त्वचा खराब होने लगती है. इसकी वजह से फेस पर सफेद दाग होने लगते हैं. साथ ही अनइवन स्किन टोन की समस्या होने लगती है. यदि आपके साथ भी ये समस्या है तो ऐसी स्थिति में आप अपने खाने में दूध, दही, मक्खन जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं. इन सभी आहारों से काफी हद तक Vitamin B12 की कमी को दूर किया जा सकता है.

Last Updated : Aug 2, 2024, 4:24 PM IST