ETV Bharat / health

बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी समस्याओं को कंट्रोल कर सकता है ये एक पानी, जानिए कैसे?

हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है. इस कंडिशन के कारण हमें हार्ट रिलेटेड समस्याओं और यहां तक कि स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है. इसलिए, अगर हम इनसे बचना चाहते हैं, तो हमें अपने ब्लड प्रेशर के लेवल की रेगुलर जांच करनी चाहिए. इससे कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है. अजकल बहुत से लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं. यह समस्या तब होती है ब्लड वेसेल्स में खून का दबाव लगातार सामान्य से अधिक होता है. इसका मतलब है कि ब्लड वेसेल्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे दिल को रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है. बता दें, ब्लड प्रेशर हमारी गतिविधियों के आधार पर प्रतिदिन बदलता रहता है.

हाई बीपी के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते. इस स्थिति से ग्रस्त अधिकांश लोगों को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक वे जांच नहीं करवा लेते. इसलिए, साल में कम से कम एक बार अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाना जरूरी है. हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए और आपको सक्रिय रूप से व्यायाम करना चाहिए. इसके साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा पोषण वजन न बढ़ाए. हमें तनाव से बचना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए. ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने से हार्ट फेलियर, हार्ट रेट का रुकना, स्ट्रोक और मनोभ्रंश जैसी हेल्थ समस्याओं से बचा जा सकता है. इसी तरह, कुछ घरेलू उपाय भी है जिससे हाई ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम कर सकते हैं. इन्हीं में से एक है धनिया का पानी जो औषधि की तरह काम करता है. पोषण विशेषज्ञ लवनीत भात्रा हमें बता रही हैं कि इसे पीने से हाई ब्लड प्रेशर समस्या को कैसे कम किया जा सकता है...

बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी समस्याओं को कंट्रोल कर सकता है ये एक पानी, जानिए कैसे? (GETTY IMAGES)

धनिया का पानी हाई ब्लड प्रेशर में कैसे है मददगार?

धनिया का पानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेहद मददगार है. दरअसल, धनिया में हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है. इसमें नेचुरल मूत्रवर्धक गुण भी होते हैं, जो शरीर से एक्स्ट्रा सोडियम निकालने में मदद करते हैं, और इसमें पोटैशियम की अधिक मात्रा होती है. धनिया में मौजूद कैल्शियम आयन ब्लड वेसेल्स में स्ट्रेस को कम करते हैं. इसके अलावा, ये आंतों के कार्य को भी सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं. इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आसान हो जाता है. धनिया के पानी में विटामिन K, पोटैशियम और मैंगनीज होते हैं. ये ब्लड प्रेशर को हेल्दी रखते हैं. इस पानी का सेवन ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है.