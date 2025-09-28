बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी समस्याओं को कंट्रोल कर सकता है ये एक पानी, जानिए कैसे?
अगर आप रोजाना इस प्रकार से धनिया का पानी पिएंगे तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी, जानें फायदे...
Published : September 28, 2025 at 2:20 PM IST
हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है. इस कंडिशन के कारण हमें हार्ट रिलेटेड समस्याओं और यहां तक कि स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है. इसलिए, अगर हम इनसे बचना चाहते हैं, तो हमें अपने ब्लड प्रेशर के लेवल की रेगुलर जांच करनी चाहिए. इससे कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है. अजकल बहुत से लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं. यह समस्या तब होती है ब्लड वेसेल्स में खून का दबाव लगातार सामान्य से अधिक होता है. इसका मतलब है कि ब्लड वेसेल्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे दिल को रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है. बता दें, ब्लड प्रेशर हमारी गतिविधियों के आधार पर प्रतिदिन बदलता रहता है.
हाई बीपी के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते. इस स्थिति से ग्रस्त अधिकांश लोगों को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक वे जांच नहीं करवा लेते. इसलिए, साल में कम से कम एक बार अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाना जरूरी है. हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए और आपको सक्रिय रूप से व्यायाम करना चाहिए. इसके साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा पोषण वजन न बढ़ाए. हमें तनाव से बचना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए. ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने से हार्ट फेलियर, हार्ट रेट का रुकना, स्ट्रोक और मनोभ्रंश जैसी हेल्थ समस्याओं से बचा जा सकता है. इसी तरह, कुछ घरेलू उपाय भी है जिससे हाई ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम कर सकते हैं. इन्हीं में से एक है धनिया का पानी जो औषधि की तरह काम करता है. पोषण विशेषज्ञ लवनीत भात्रा हमें बता रही हैं कि इसे पीने से हाई ब्लड प्रेशर समस्या को कैसे कम किया जा सकता है...
धनिया का पानी हाई ब्लड प्रेशर में कैसे है मददगार?
धनिया का पानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेहद मददगार है. दरअसल, धनिया में हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है. इसमें नेचुरल मूत्रवर्धक गुण भी होते हैं, जो शरीर से एक्स्ट्रा सोडियम निकालने में मदद करते हैं, और इसमें पोटैशियम की अधिक मात्रा होती है. धनिया में मौजूद कैल्शियम आयन ब्लड वेसेल्स में स्ट्रेस को कम करते हैं. इसके अलावा, ये आंतों के कार्य को भी सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं. इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आसान हो जाता है. धनिया के पानी में विटामिन K, पोटैशियम और मैंगनीज होते हैं. ये ब्लड प्रेशर को हेल्दी रखते हैं. इस पानी का सेवन ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है.
धनिया के पानी के फायदे
धनिया शरीर के पाचन तंत्र, ब्लड शुगर, लिवर और किडनी के कार्य को बेहतर बनाता है. इसके एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सीफाइंग गुण शरीर को अंदर से शुद्ध करने में मदद करते हैं. धनिया विटामिन ए, सी और के सहित आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है.
कब्ज की समस्या में मददगार
धनिया का पानी पीने से पाचन संबंधी समस्याएं भी कम होती हैं. यह एसिडिटी, गैस, कब्ज और पेट फूलने जैसी पाचन समस्याओं को कंट्रोल करने में मदद करता है. जिन लोगों को खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होता है, वे नियमित रूप से धनिया का पानी पी सकते हैं. इससे बिना किसी दवा के ज्यादातर पाचन संबंधी समस्याएं कम हो जाती हैं.
लिवर हेल्थ के लिए फायदेमंद
धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सीफाइंग गुण लिवर को डिटॉक्सीफाई करने में मदद करते हैं. ये लिवर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं और सूजन को कम करते हैं. इससे लिवर की कार्यक्षमता अच्छी हो जाती है. इसके अलावा, धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में विषाक्त पदार्थों को भी कम करते हैं.
कोलेस्ट्रॉल कम करें
धनिया का पानी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बेहद कारगर है. अपने गुणों के कारण, यह कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कम करता है. यह वजन घटाने में भी मदद करता है, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है और ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है. धनिया के बीजों में मौजूद विटामिन A, C और K बालों का झड़ना कम करते हैं.
इसे कैसे बनाना है
- धनिया का पानी कई तरीकों से बनाया जा सकता है. एक तरीका यह है कि एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच धनिया के बीज डालें, इसे रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह इसका पानी पी लें.
- नहीं तो पानी को उबालकर चाय की तरह पिएं
- इसके साथ ही धनिया पीसकर पाउडर बना लें और उसे गर्म पानी में मिलाकर पिएं
- आप इसे अपनी इच्छानुसार पी सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)