ठंडा या गर्म किस पानी से नहाना सेहतमंद, बार-बार नहाने क्या होता है नुकसान? जानें सबकुछ - Which Water Is Healthier For Bath

नई दिल्ली: बॉडी को स्वस्थ और ताजा रखने के लिए नहाना जरूरी माना जाता है. नहाने से ना केवल दिमाग रिलैक्स होता है, बल्कि इससे शरीर की थकान भी दूर होती है. ऐसे में कुछ लोग सुबह नहाते हैं और कुछ रात को नहाकर सोना पसंद करते हैं. ज्यादातर लोग दिन में एक बार नहाना ठीक समझते हैं. हालांकि, कुछ लोग दिन 2-3 बार भी नहाते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में.. हालांकि, हेल्थी रहने के लिए एक बार से ज्यादा नहीं नहाना चाहिए. एक्सपर्ट का कहना है कि हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल ऑयल होते हैं जो स्किन को स्मूद और सॉफ्ट रखते हैं. ऐसे में अगर दिन में एक से ज्यादा बार नहाया जाए तो बॉडी से ये नेचुरल ऑयल बाहर निकल जाते हैं और त्वचा रूखी हो जाती है. ज्यादा नहाने से स्किन पर हो सकती है खुजली

अगर कोई शख्स बार बार नहाता है तो उसकी स्किन पर खुजली होने लगती और स्किन रूखी होकर फट जाती है. हालांकि, गर्मियों में जब स्किन पर ज्यादा पसीना आता है, इसलिए गर्मी के सीजन में आप दो बार नहा सकते हैं, लेकिन बिना साबुन के. वहीं, सर्दियों में एक हफ्ते में पांच बार नहाना अच्छी सेहत के लिए काफी होता है. गर्म पानी से नहाएं या ठंडे से

औम तौर पर लोग नहाने के लिए मौसम के हिसाब से ठंडे या गर्म पानी से स्नान करते हैं. लोग सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडे पानी नहाते हैं, लेकिन एक्स्पर्ट का कहना है कि नहाने के पानी का टेंपरेचर ना ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज्यादा ठंडा.