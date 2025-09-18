हार्ट हेल्थ के लिए अलसी के बीज या चिया सीड्स ज्यादा बेहतर? जान लें वरना...
दिल की बीमारियां बेहद खतरनाक होती हैं क्योंकि ये पुरुषों, महिलाओं और सभी उम्र के लोगों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण हैं, जानें बचाव...
Published : September 18, 2025 at 6:00 PM IST
हार्ट डिजीज आजकल हर आयु वर्ग के लोगों में तेजी से आम होता जा रहा है. देश और दुनिया भर में दिल की घड़कन रुकने और दिल के दौरे से कई लोगों की जान जा रही है. नतीजतन, हार्ट हेल्थ एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बनता जा रहा है. हार्ट हेल्थ को बनाए रखना व्यक्ति के अपने कंट्रोल में होता है. इसे हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है. इसलिए, यह समझना जरूरी है कि दिल के लिए क्या अच्छा है.
कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिया के बीजों को दिल के लिए बेहद फायदेमंद मानते हैं. वहीं, कुछ विशेषज्ञ अलसी के बीजों को भी हार्ट के लिए फायदेमंद मानते हैं. तो आइए जानें कि इनमें से कौन सा बीज वास्तव में हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर है और यह कैसे फायदा पहुंचाता है...
दिल के लिए चिया सीड्स
चिया के बीज कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और अपने औषधीय गुणों के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं. चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक अच्छा सोर्स हैं, जो इन्हें हार्ट और पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद बनाते हैं. ये बीज अल्फा लिपोइक एसिड या ALA से भरपूर होते हैं, एक ओमेगा-3 फैटी एसिड जो स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने में कारगर माना जाता है. इसके अलावा, ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं.
जानें कैसे मिलता है फायदा
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के मुताबिक, चिया सीड्स ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं. कई अध्ययनों से पता चला है कि चिया सीड्स हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता हैं. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है. इनमें मौजूद फाइबर फैट को जमा होने और धमनियों में फंसने से पहले ही निकालने में मदद करता है. चिया के बीज एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा सोर्स हैं. ये आपकी कोशिकाओं को सूजन और फ्री रेडिक्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जो समय के साथ आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है.
कैसे करें डाइट में शामिल
फाइबर और ओमेगा-3 के अलावा, चिया सीड्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होते हैं, ये मिनरल हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, जिनमें दिल की धड़कन को सुचारू रूप से बनाए रखने वाली मांसपेशियां भी शामिल हैं. चिया के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इन्हें ओटमील, स्मूदी या सलाद में मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है. ये हल्के, मुलायम और पेट के लिए अच्छे होते हैं. आप इन्हें दलिया में मिलाकर, स्मूदी में शामिल करके, सलाद के ऊपर छिड़ककर या पानी में भिगोकर पीकर अपने आहार में शामिल कर सकते हैं. यह पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड आपके भोजन को पौष्टिक बनाने के लिए एक आइडल ऑप्शन है.
हार्ट के लिए अलसी के बीज
अलसी के बीज का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ये बीजें कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनमें विटामिन बी1, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, कॉपर, फोलेट, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक शामिल हैं. अलसी के बीज सेवन से हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज सहित कई बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. जब हार्ट के लिए हेल्दी डाइट की बात आती है, तो अलसी के बीज को बेहद महत्व दिया जाता है. चिया से थोड़े बड़े, इन बीजों में एक प्यारा सा अखरोट जैसा स्वाद होता है जो अनाज, सलाद और बेक्ड खाद्य पदार्थों जैसे व्यंजनों में गर्माहट जोड़ता है.
जानें कैसे मिलता है फायदा
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के मुताबिक, इन बीजों में अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (ALA) होता है, जो ओमेगा-3 का एक प्लांट-बेस्ड सोर्स है. अल्फा-लिनोलेनिक एसिड ब्लड फ्लो में सुधार और कोलेस्ट्रॉल कम करके हार्ट डिजीज से लड़ने में मदद करता है. अलसी में लिग्नांस नामक फाइटोएस्ट्रोजन भी उच्च मात्रा में होते हैं, जो हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ सूजन को कम करते हैं और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करते है.
कैसे करें इसका सेवन
अलसी के बीज घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर से भरपूर होते हैं। घुलनशील फाइबर पाचन को धीमा करता है और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, जबकि अघुलनशील फाइबर आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाता है. यह हृदय और आंत दोनों के स्वास्थ्य को एक साथ बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है
इस छोटी सी बात ध्यान दें
साबुत अलसी के बीज पचाना मुश्किल होता है. क्योंकि इनका बाहरी परत सख्त होता है, और अगर आप इन्हें साबुत खाते हैं, तो इनके कुछ पोषक तत्व अवशोषित नहीं होंगे. इसलिए इन्हें पीसकर ही इस्तेमाल करें, जिससे शरीर इनके सभी गुणों को आसानी से अवशोषित कर पाएगा. अलसी के बीजों को अपने आहार में शामिल करना भी आसान है. एक बड़ा चम्मच अलसी के बीज पीसकर दही या सलाद पर छिड़कने, या स्मूदी और बेक्ड चीजों में मिलाने से इनके फायदों का आनंद लेना आसान हो जाता है.
चिया और अलसी दोनों बीजें दिल के लिए फायदेमंद हैं और दोनों के अपने-अपने गुण हैं, जानें...
चिया बीज सॉफ्ट और पचने में आसान होते हैं, इनमें घुलनशील फाइबर, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्डल प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. दूसरी ओर, अलसी के बीज पौष्टिक होते हैं और इनमें ALA और लिग्नान प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो सूजन कम करने और दिल की कार्यप्रणाली में सुधार लाने में ज्यादा मददगार होते हैं. आपको इनमें से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है. इन्हें अपने आहार में शामिल करने से दिल को दोनों तरह के लाभ मिल सकते हैं. चाहे एक चम्मच चिया पुडिंग हो या अनाज पर पिसे हुए अलसी के बीज, इन बीजों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आपके हृदय का ख्याल रखने और ऐसा करते हुए अच्छा महसूस करने का एक आसान और प्राकृतिक तरीका है. दोनों बीज पाचन में भी मदद करते हैं, ब्लड शुगर को बैलेंस करते हैं, ओमेगा-3 का सेवन बढ़ाते हैं और फाइबर प्रदान करते हैं, जिससे ये छोटे बदलाव के साथ बड़े लाभ देता हैं.
