हार्ट हेल्थ के लिए अलसी के बीज या चिया सीड्स ज्यादा बेहतर? जान लें वरना...

हार्ट डिजीज आजकल हर आयु वर्ग के लोगों में तेजी से आम होता जा रहा है. देश और दुनिया भर में दिल की घड़कन रुकने और दिल के दौरे से कई लोगों की जान जा रही है. नतीजतन, हार्ट हेल्थ एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बनता जा रहा है. हार्ट हेल्थ को बनाए रखना व्यक्ति के अपने कंट्रोल में होता है. इसे हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है. इसलिए, यह समझना जरूरी है कि दिल के लिए क्या अच्छा है.

कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिया के बीजों को दिल के लिए बेहद फायदेमंद मानते हैं. वहीं, कुछ विशेषज्ञ अलसी के बीजों को भी हार्ट के लिए फायदेमंद मानते हैं. तो आइए जानें कि इनमें से कौन सा बीज वास्तव में हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर है और यह कैसे फायदा पहुंचाता है...

दिल के लिए चिया सीड्स

चिया के बीज कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और अपने औषधीय गुणों के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं. चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक अच्छा सोर्स हैं, जो इन्हें हार्ट और पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद बनाते हैं. ये बीज अल्फा लिपोइक एसिड या ALA से भरपूर होते हैं, एक ओमेगा-3 फैटी एसिड जो स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने में कारगर माना जाता है. इसके अलावा, ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं.

जानें कैसे मिलता है फायदा

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के मुताबिक, चिया सीड्स ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं. कई अध्ययनों से पता चला है कि चिया सीड्स हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता हैं. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है. इनमें मौजूद फाइबर फैट को जमा होने और धमनियों में फंसने से पहले ही निकालने में मदद करता है. चिया के बीज एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा सोर्स हैं. ये आपकी कोशिकाओं को सूजन और फ्री रेडिक्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जो समय के साथ आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है.

कैसे करें डाइट में शामिल

फाइबर और ओमेगा-3 के अलावा, चिया सीड्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होते हैं, ये मिनरल हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, जिनमें दिल की धड़कन को सुचारू रूप से बनाए रखने वाली मांसपेशियां भी शामिल हैं. चिया के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इन्हें ओटमील, स्मूदी या सलाद में मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है. ये हल्के, मुलायम और पेट के लिए अच्छे होते हैं. आप इन्हें दलिया में मिलाकर, स्मूदी में शामिल करके, सलाद के ऊपर छिड़ककर या पानी में भिगोकर पीकर अपने आहार में शामिल कर सकते हैं. यह पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड आपके भोजन को पौष्टिक बनाने के लिए एक आइडल ऑप्शन है.

हार्ट के लिए अलसी के बीज

अलसी के बीज का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ये बीजें कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनमें विटामिन बी1, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, कॉपर, फोलेट, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक शामिल हैं. अलसी के बीज सेवन से हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज सहित कई बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. जब हार्ट के लिए हेल्दी डाइट की बात आती है, तो अलसी के बीज को बेहद महत्व दिया जाता है. चिया से थोड़े बड़े, इन बीजों में एक प्यारा सा अखरोट जैसा स्वाद होता है जो अनाज, सलाद और बेक्ड खाद्य पदार्थों जैसे व्यंजनों में गर्माहट जोड़ता है.