ETV Bharat / health

कई बीमारियों का इलाज है ये हरा पत्ता, इसके फायदे जानकर आप भी शुरू कर देंगे इसका सेवन

इलायची के पत्ते चबाने से पाचक एंजाइमों के उत्पादन में वृद्धि होती है और भोजन को पचाने में सहायता करता है, पढ़ें पूरी खबर...

Cardamom leaves are beneficial in many diseases, know about its health benefits.
कई बीमारियों का इलाज है ये हरा पत्ता, इसके फायदे जानकर आप भी शुरू कर देंगे इसका सेवन (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 23, 2025 at 7:52 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों में इलायची का हमेशा से एक खास स्थान रहा है. इलायची को इसकी अनोखी सुगंध, स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए "मसालों की रानी" कहा जाता है. इलायची के पौधे आमतौर पर अदरक परिवार से संबंधित होते हैं. रिसर्चगेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, इलायची में आवश्यक तेल और 1,8-सिनेओल और टेरपीन जैसे पॉलीफेनोल्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण प्रदान करते हैं.

इलायची का इस्तेमाल खाना पकाने में तो खूब होता है, लेकिन इलायची के पत्तों का औषधीय महत्व भी है. शोध के अनुसार, रोज सुबह खाली पेट इलायची के पत्ते चबाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ओवरऑल स्वास्थ्य में सुधार होता है. ऐसे में, आइए जानें इलायची के पत्ते चबाने के क्या-क्या फायदे हैं...

Cardamom leaves are beneficial in many diseases, know about its health benefits.
कई बीमारियों का इलाज है ये हरा पत्ता, इसके फायदे जानकर आप भी शुरू कर देंगे इसका सेवन (GETTY IMAGES)

ओरल हाइजीन: इलायची के पत्तों के एंटीमाइक्रोबियल गुण मुंह में बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं और सांसों को ताजा रखते हैं. नियमित रूप से पत्तों को चबाने से नेचुरल माउथ फ्रेशनर का काम हो सकता है. 1,8-सिनेओल जैसे आवश्यक तेल दुर्गंध को बेअसर करने और मुंह की स्वच्छता में सुधार करने में मदद करते हैं.

पाचन स्वास्थ्य: इलायची के पत्ते चबाने से पाचक एंजाइमों का उत्पादन बढ़ता है, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं और बेहतर पाचन को बढ़ावा देते हैं. इससे अपच, सीने में जलन और गैस जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है. इलायची के एंटीऑक्सीडेंट गुण पाचन तंत्र में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करके जठरांत्र स्वास्थ्य (Gastrointestinal Health) को और बेहतर बनाते हैं.

Cardamom leaves are beneficial in many diseases, know about its health benefits.
कई बीमारियों का इलाज है ये हरा पत्ता, इसके फायदे जानकर आप भी शुरू कर देंगे इसका सेवन (GETTY IMAGES)

हार्ट हेल्थ में सहायक: इलायची के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हृदय के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अपनी सुबह की दिनचर्या में इलायची के पत्तों को शामिल करके, आप ओवरऑल हार्ट हेल्थ का समर्थन कर सकते हैं. इलायची में ब्लड प्रेशर कम करने और सूजन कम करने की क्षमता इसके हृदय-सुरक्षात्मक प्रभावों को और बढ़ाती है.

ब्लड प्रेशर करता है: इलायची के पत्तों में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. खाली पेट इनका सेवन करने से ब्लड प्रेशर को हेल्दी बनाए रखने और हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी जटिलताओं के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है. इलायची का मूत्रवर्धक प्रभाव शरीर में फ्लूइड रिटेंशन को कम करने में मदद करता है, जबकि इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जो दोनों ही हाई ब्लड प्रेशर से जुड़े हैं.

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं: विटामिन सी और अन्य जरुरी पोषक तत्वों से भरपूर इलायची के पत्ते शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं. नियमित सेवन से आम बीमारियों और संक्रमणों से बचाव में मदद मिल सकती है. इलायची के एंटीमाइक्रोबियल गुण हानिकारक माइक्रोब्स के विकास को रोककर शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं.

स्किन हेल्थ में सुधार: इलायची के पत्तों के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हेल्दी स्किन के लिए योगदान करते हैं. इसके नियमित सेवन से मुंहासों को कम करने और त्वचा की रंगत निखारने में मदद मिल सकती है. इलायची के एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट त्वचा के संक्रमण को रोकने और ओवरऑल स्किन हेल्थ में सुधार करने में मदद करते हैं.

डिटॉक्सिफिकेशन: इलायची के पत्ते चबाने से शरीर की प्राकृतिक विषहरण प्रक्रिया उत्तेजित होती है. इसका मूत्रवर्धक प्रभाव विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे किडनी के स्वास्थ्य और पूरे शारीरिक कार्यप्रणाली में सुधार होता है. इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों को निष्क्रिय करके और कोशिकाओं को होने वाले ऑक्सीडेटिव नुकसान को कम करके विषहरण में और मदद करते हैं.

Cardamom leaves are beneficial in many diseases, know about its health benefits.
कई बीमारियों का इलाज है ये हरा पत्ता, इसके फायदे जानकर आप भी शुरू कर देंगे इसका सेवन (GETTY IMAGES)

वेट मैनेजमेंट में सहायक: इलायची के पत्ते मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने और चर्बी को प्रभावी ढंग से जलाने में मदद करते हैं. हर सुबह इलायची के पत्ते चबाने, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ, वजन प्रबंधन में मददगार हो सकते हैं. इलायची के थर्मोजेनिक गुण ज्यादा कैलोरी जलाने में मदद करते हैं, जबकि ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने की इसकी क्षमता भूख को नियंत्रित करने में मदद करती है.

रेस्पिरेटरी हेल्थ में सुधार: इलायची के पत्तों के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण श्वसन तंत्र को आराम पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, जो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है. इलायची में मौजूद आवश्यक तेल, जैसे 1,8-सिनेओल, कफ निस्सारक गुण रखते हैं, जो श्वसन तंत्र से बलगम को साफ़ करने में मदद करते हैं.

मन की शांति: इलायची के पत्तों का सेवन मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार ला सकते हैं. इलायची के एंटीऑक्सीडेंट गुण मस्तिष्क में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जो संज्ञानात्मक गिरावट और न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों से जुड़ा होता है

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

BENEFITS OF CARDAMOM LEAVESIS IT SAFE TO EAT CARDAMOM LEAVESHEALTH BENEFITS OF CARDAMOM LEAVESAN WE EAT CARDAMOM LEAVESBENEFITS OF CARDAMOM LEAVES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.