कितना खतरनाक है कार्बोहाइड्रेट का सेवन, इससे बढ़ जाता है ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा - CARBOHYDRATE BLOOD SUGAR LEVEL

ETV Bharat / health

कितना खतरनाक है कार्बोहाइड्रेट का सेवन, इससे बढ़ जाता है ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा - CARBOHYDRATE BLOOD SUGAR LEVEL

Published : Aug 10, 2024, 9:46 AM IST

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

HOW MANY CARBOHYDRATES NEED: मौजूदा जीवन शैली में डायबिटीज ऐसी बीमारी है, जो लोगों में कई परेशानियां खड़ी करती है. साथ ही कई बीमारियों का कारण बनती है. इस बीमारी के शिकार लोग या बीमारी से बचने की कोशिश करने वाले लोग हमेशा इस बात के लिए परेशान रहते हैं, कि अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस तरह लें और कितनी मात्रा में सेवन करें. जिससे ब्लड शुगर की मात्रा ना बढ़े, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे नियमित भोजन का जरूरी अंग है और उनके बिना संतुलित भोजन नहीं माना जा सकता है.

कार्बोईड्रेड का शरीर पर क्या पड़ता है प्रभाव (ETV Bharat)

2 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट