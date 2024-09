ETV Bharat / health

कैंसर वाली रोटी से बचके! रोटी बनाते और खाते समय जरूर बरतें ये सावधानी, सेहत को हो सकता भारी नुकसान - Roti cause cancer

By ETV Bharat Health Team

Roti cause cancer ! रोटी भारतीय भोजन का हिस्सा है. हालांकि उत्तर भारत में लोग अधिक रोटियां खाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में कम खाते हैं. कई लोग उन्हें पैन (तवा) के बजाय सीधे आंच पर पकाते हैं. यह कई क्षेत्रों में आम है. शोध से पता चला है कि रोटी को सीधे आंच पर पकाने से कैंसर हो सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

2018 में जर्नल ऑफ फूड साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रोटी या किसी भी खाद्य पदार्थ को सीधे उच्च तापमान पर पकाने से कैंसर होने की संभावना अधिक होती है. डॉक्टर जे.एस. ली, जे.एच. किम, वाई.जे. ली ने ""Formation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Food During Cooking" (रिपोर्ट) पर अध्ययन में भाग लिया.

डॉक्टरों (रिपोर्ट) का कहना है कि उच्च तापमान पर खाना पकाने के कारण कैंसर पैदा करने वाले यौगिक जैसे एक्रिलामाइड, हेट्रोसाइक्लिक एमाइन (HCA) और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAH) भी पैदा होते हैं. इसके अलावा मांस को सीधे आंच पर भूनने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि डॉक्टर इस कैंसर से बचने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं.

कैंसर के खतरे को कैसे कम करें?

रोटी को जलने से बचाएं : यह सुनिश्चित करें कि रोटी पकाते समय बहुत ज्यादा नहीं जलनी चाहिए. आंच धीमी कर दें और रोटी को जलने से बचाने के लिए बार-बार पलटें. बार-बार पलटने से आप देख सकते हैं कि यह जली नहीं है. खाने से पहले जले हुए काले हिस्से को हटाने की सलाह दी जाती है.