क्या रेड वाइन वाकई आपको हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों से बचा सकती है? विशेषज्ञों से जानें सेवन की मात्रा - RED WINE AND CARDIOVASCULAR HEALTH

कई शोधों और विशेषज्ञों के अनुसार, बीयर या हार्ड लिकर की तुलना में रेड वाइन दिल की सेहत के लिए बेहतर है, विस्तार से पढ़ें...

Can red wine really protect you from heart attack and other diseases? Know the amount of consumption from experts
क्या रेड वाइन वाकई आपको हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों से बचा सकती है? विशेषज्ञों से जानें सेवन की मात्रा (CANVA AND GETTY IMAGES)
Published : August 28, 2025 at 1:48 PM IST

रेड वाइन का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है. यह न केवल रंग और स्वाद में, बल्कि कई कारणों से अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स से अलग है. बीयर, स्पिरिट या व्हाइट वाइन के विपरीत, रेड वाइन में कई हेल्दी कंपाउंड पाए जाते हैं. यानी इसमें कई कंपाउंड का एक अनूठा मिश्रण होता है जो स्वास्थ्य के लिए, खासकर दिल के लिए, बेहद स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है. आइए इस खबर में विस्तार से समझते हैं कि आखिर रेड वाइन को क्या अलग बनाता है, और यह हार्ट हेल्दी के लिए कैसे फायदेमंद है.

रेड वाइन गहरे रंग के अंगूरों (काले अंगूर) से बनाई जाती है. रेड वाइन को खास बनाने वाली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, जहां अंगूरों के साथ-साथ इसके छिलकों का भी किण्वन होता है. अंगूर के छिलके इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें पॉलीफेनोल्स नामक नेचुरल प्लांट बेस्ड कंपाउंड प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिनमें से एक रेस्वेराट्रोल है. ये पॉलीफेनोल्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी ये आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते है. वहीं, व्हाइट वाइन और अन्य क्लियर स्पिरिट में लगभग उतने पॉलीफेनॉल नहीं होते हैं क्योंकि उनके उत्पादन के तरीकों में आमतौर पर छिलकों के साथ किण्वन शामिल नहीं होता है.

हार्वर्ड हेल्थ में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, रेड वाइन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, खासकर रेस्वेराट्रोल, हृदय की रक्षा कर सकते हैं, सूजन कम कर सकते हैं और आपके मस्तिष्क और शरीर को कुछ प्रकार की क्षति से भी बचा सकते हैं. रेस्वेराट्रोल रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली में सुधार और खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) के ऑक्सीडेशन को कम करने में भी मददगार हो सकता है, जिससे आपकी धमनियों में प्लाक के निर्माण को रोकने में मदद मिल सकती है, (जो हार्ट डिजीज का एक मुख्य वजह है). हालांकि, यह जानना महत्वपूर्ण है कि शराब का सेवन संभावित रूप से हानिकारक है, और रेड वाइन को हार्ट हेल्थ के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि रेड वाइन में मौजूद रेस्वेराट्रोल हार्ट हेल्थ के लिए संभावित लाभ देता है, लेकिन ये लाभ थ्योरेटिकल हैं और रोजाना वाइन पीने से प्राप्त होने वाली मात्रा प्रभावी नहीं भी हो सकती है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हमें याद दिलाता है कि रेड वाइन में पाए जाने वाले रेस्वेराट्रोल जैसे पॉलीफेनॉल कंपाउंड हारट हेल्थ के लिए लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन हमें शराब के सेवन से होने वाले अन्य हेल्थ रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए. क्योंकि ज्यादा शराब पीने से हाई ब्लड प्रेशर से लेकर हृदय की मांसपेशियों को नुकसान और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए सीमित मात्रा में शराब पीने का तरीका भी इसमें भूमिका निभाता है.

रेड वाइन में टैनिन नामक कंपाउंड भी होते हैं, जो अंगूर के छिलकों और बीजों से प्राप्त होते हैं. ये वाइन के स्वाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. हार्ट हेल्थ के अलावा, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सीमित मात्रा में रेड वाइन पीने के अन्य लाभ भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कैंसर के खतरे को कम करना, ब्लड कम करना और यहां तक कि सर्दी-जुकाम से बचाव में भी मदद करना शामिल है.

आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रेड वाइन कोई चमत्कारी पेय या अमृत नहीं है. सभी प्रकार की शराब में रिस्क होते हैं, जिनमें लत लगना, लीवर की क्षति, कैंसर का खतरा बढ़ना और कई अन्य बीमारियां शामिल हैं. अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी इस बात पर जोर देता है कि किसी को भी केवल स्वास्थ्य कारणों से शराब नहीं पीनी चाहिए. अगर आप पीते भी हैं, तो इसे सीमित मात्रा में रखना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

