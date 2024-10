GK Of The Day : इस वर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का थीम क्या है, बहुत ही डरावने आंकड़े हैं इस रोग के

ETV Bharat / health

GK Of The Day : इस वर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का थीम क्या है, बहुत ही डरावने आंकड़े हैं इस रोग के

Fragile Bones : हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, ऑस्टियोपोरोसिस और मेटाबोलिक हड्डी रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है. हड्डी रोग ऑस्टियोपोरोसिस को 'साइलेंट थीफ' भी कहा जाता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के कोई खास लक्षण नहीं होते हैं. Osteoporosis की बीमारी बढ़ती उम्र के साथ गंभीर होती जाती है और आगे तकलीफदेह हो जाती है. इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन- IOF के अनुसार विश्व में तीन में से एक महिला और प्रत्येक पांच में से एक पुरुष जिसकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है, वो Osteoporosis की चपेट में है.

विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने और हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए रोकथाम, जांच और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालता है. World Osteoporosis Day की गतिविधियों में शैक्षिक अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की पहल शामिल हैं और इस दिन ऑस्टियोपोरोसिस की जांच, विशेष रूप से जोखिम वाले लोगों के लिए आयोजित की जाती है. यह दिन ऑस्टियोपोरोसिस के वैश्विक प्रभाव और निरंतर अनुसंधान और समर्थन की आवश्यकता की याद दिलाता है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)

संक्षिप्त इतिहास : विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की स्थापना सबसे पहले 1996 में फाउंडेशन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस रिसर्च एंड एजुकेशन- FORE द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी. अब इसका समन्वय अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन- IOF द्वारा किया जाता है. विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2024 का थीम है 'नाज़ुक हड्डियों से बचें'. World Osteoporosis Day 2024 theme is "Say no to Fragile bones" .