स्तनपान शिशु के लिए अमृत के समान है. तमाम पोषक तत्वों से भरपूर मां का दूध शिशुओं को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करता है. हालांकि, आजकल कुछ माताएं काम और अन्य कारणों से कुछ महीनों में ही अपने शिशुओं को ब्रेस्टफीडिंग कराना बंद कर देती हैं और उन्हें फॉर्मूला दूध पिलाना शुरू कर देती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करना शिशु और मां दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. इसलिए बच्चों को एक निश्चित समय तक स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है. बच्चों और माताओं के लिए ब्रेस्टफीडिंग के क्या स्वास्थ्य लाभ हैं? आइए जानते हैं कि किस उम्र तक बच्चे ब्रेस्टफीडिंग कराया जा सकता है?

बच्चे के लिए ब्रेस्टफीडिंग के लाभ

हमेशा फ्रेश: यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भोजन जितना ताजा होगा, वह किसी भी उम्र के लोगों के लिए उतना ही स्वास्थ्यवर्धक होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि यही नियम शिशुओं पर भी लागू होता है. मां का दूध हमेशा ताजा और शिशु के लिए सही तापमान पर होता है, और कहा जाता है कि इसे पीने से शिशु स्वस्थ रहता है.

पाचन तंत्र को मज़बूत करता है

शिशु को जन्म देने के बाद चार से पाँच दिनों तक माँ के स्तनों में बनने वाले दूध को संक्रमणकालीन दूध कहा जाता है. जन्म के तुरंत बाद मां के स्तनों से निकलने वाला पहला दूध, जो गाढ़ा, पीला और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, खासकर एंटीबॉडी और एंटीऑक्सीडेंट से, जो शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जरूरी हैं. ऐसा कहा जाता है कि यह दूध शिशु को किसी भी एलर्जी और संक्रमण से बचाता है. यह भी कहा जाता है कि यह दूध शिशु के पाचन तंत्र को मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसलिए शिशु को यह दूध पिलाना उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए अच्छा होता है.

तेज होता है दिमाग

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्तनपान करने वाले बच्चों का दिमाग अधिक एक्टिव होता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि ऐसे बच्चे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. इसलिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई और भविष्य में उनके विकास के लिए लगभग 6 महीने तक स्तनपान कराना जरूरी है.

पोषक तत्वों का खजाना

बताया गया कि मां के दूध में शिशु के शरीर के लिए जरूरी विटामिन, खनिज, प्रोटीन , कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. ये सभी बच्चे के स्वस्थ विकास में मदद करते हैं. इसके अलावा, मां का दूध शिशुओं द्वारा आसानी से पच जाता है, जिससे बच्चों में कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव होता है.

उम्र के हिसाब से वजन: स्तनपान बढ़ते बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार वज़न बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है. रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के एक अध्ययन के अनुसार, स्तनपान करने वाले शिशुओं में अस्थमा, मोटापा, टाइप 1 डायबिटीज, अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम (एसआईडीएस) का खतरा कम होता है, और कान के संक्रमण और पेट के कीड़ों से पीड़ित होने की संभावना भी कम होती है।

छह महीने के बाद भी ब्रेस्टफीडिंग जरूरी

छह महीने की उम्र तक शिशु के लिए स्तनपान को सर्वोत्तम आहार माना जाता है. छह महीने के बाद, कई माताएं अपने बच्चों को फल और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ देती हैं. लेकिन यह चेतावनी दी जाती है कि कुछ माताएं इस प्रक्रिया में दूध देना बंद कर देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं. इसलिए, छह महीने के बाद भी, भोजन के बीच में ठोस आहार के साथ-साथ स्तनपान कराना अच्छा माना जाता है. यह सलाह दी जाती है कि स्तनपान कम से कम एक साल तक मां और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है.

लगाव को मजबूत करना

nhs.uk के एक अध्ययन में बताया गया है कि ब्रेस्टफीडिंग मां और बच्चे के बीच एक मजबूत भावनात्मक बंधन बनाता है. बताया गया है कि स्तनपान के दौरान बच्चा माँ के प्यार और स्नेह का अनुभव करता है, और मां की गोद से अधिक सुरक्षित कोई जगह नहीं होती. ये सभी भावनाएं बच्चे का मां के प्रति और मां का बच्चे के प्रति प्रेम बढ़ाती हैं, जिससे दोनों के बीच का बंधन मजबूत होता है.

इन लाभों में ये भी शामिल हैं:

विशेषज्ञों का मानना है कि स्तनपान से भविष्य में कैंसर और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा काफी कम हो जाता है.

और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा काफी कम हो जाता है. स्तनपान बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

कई अध्ययनों से पता चला है कि सभी प्रकार के टीके स्तनपान करने वाले शिशुओं के शरीर पर बेहतर काम करते हैं.

कई अध्ययनों से पता चला है कि स्तनपान कराने वाले बच्चों में मधुमेह होने की संभावना तीन गुना कम होती है.

मां के लिए बहुत अच्छा!

विशेषज्ञों का कहना है कि जब शिशु स्तनपान कर रहा होता है, तो मां के मस्तिष्क से संकेत भेजे जाते हैं और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो न केवल दूध के प्रवाह में मदद करता है, बल्कि गर्भाशय को तेजी से सिकुड़ने में भी मदद करता है. इससे प्रसव के बाद ब्लीडिंग भी कम होता है. अधिकांश मातृ मृत्यु का मुख्य कारण रुका हुआ ब्लीडिंग ही होता है.

स्तनपान प्रसवोत्तर तनाव , अवसाद और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है.

स्तनपान कराने से माताओं को अधिक आसानी से वजन कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि स्तनपान के दौरान मां का शरीर अधिक कैलोरी जलाता है, जिससे माताओं के लिए वजन कम करना आसान हो जाता है.

क्लीवलैंड क्लिनिक के एक अध्ययन में पाया गया कि दूध पीने से टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम हो जाता है.

अध्ययन में पाया गया कि दूध पीने से टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम हो जाता है. इसके अलावा, स्तनपान से बच्चों को बेहतर नींद आती है, तथा यह अभ्यास अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विनियमन में भी मदद करता है.

ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा स्तनपान कर रहा होता है, तो मासिक धर्म थोड़ा देर से आता है, जिससे तुरंत गर्भवती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है.

ऐसा कहा जाता है कि जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनमें स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर का खतरा कम होता है, तथा उनमें हार्ट डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना भी कम होती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)