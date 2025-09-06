ETV Bharat / health

गांठ के बिना भी हो सकता है BREAST CANCER, डॉक्टर से जानें कैसे कर सकते हैं इसकी पहचान

जब ज्यादातर लोग स्तन कैंसर के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला और स्पष्ट लक्षण जो उनके दिमाग में आता है, वह है गांठ. हालांकि गांठें एक आम लक्षण हैं, लेकिन ये स्तन कैंसर का एकमात्र लक्षण नहीं हैं. दरअसल, कुछ महिलाओं को बिना गांठ के भी स्तन कैंसर हो सकता है. ऐसे मामलों में, शुरुआती लक्षण सूक्ष्म हो सकते हैं, इसलिए निदान में देरी हो जाती है और इसे नजरअंदाज किया कर दिया जाता है. इस खबर में जानें कि सामान्य गांठ के बिना भी स्तन कैंसर कैसे हो सकता है, किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और कब चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए...

ईटीवी भारत से खास बातचीत में गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ निदेशक मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. नितेश रोहतगी ने कहा कि स्तन कैंसर बिना गांठ के भी हो सकता है. कई लोग मानते हैं कि गांठ ही इसका एकमात्र लक्षण है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता. कुछ मामलों में, स्तन कैंसर अलग-अलग तरीकों से प्रकट होता है. उदाहरण के लिए, स्तन की त्वचा लाल, मोटी या संतरे के छिलके जैसी गड्ढेदार दिखाई दे सकती है. कभी-कभी निप्पल का आकार बदल सकता है या अंदर की ओर मुड़ सकता है, या असामान्य स्राव हो सकता है. स्तन या बगल के किसी हिस्से में लगातार दर्द या सूजन भी हो सकती है.

डॉ. नितेश रोहतगी का कहना है कि इन बदलावों को कभी-कभी छोटी-मोटी समस्या समझ लिया जाता है, इसलिए नियमित जांच और मैमोग्राम जरूरी हैं. इनसे स्तन कैंसर का जल्द पता लगाया जा सकता है, भले ही कोई गांठ महसूस न हो. जल्दी पता लगने से इलाज आसान और ज्यादा सफल होता है.

महिलाओं को इन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देना चाहिए

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और डॉ. नितेश रोहतगी के अनुसार, स्तन कैंसर से पीड़ित ज़्यादातर लोगों को कैंसर के शुरुआती चरणों में कोई लक्षण महसूस नहीं होते, इसलिए इसका जल्द पता लगाना जरूरी है. स्तन कैंसर हमेशा किसी स्पष्ट गांठ से शुरू नहीं होता. इसलिए, महिलाओं को अपने स्तनों में होने वाले छोटे-छोटे और सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान देना चाहिए.

