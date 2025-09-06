ETV Bharat / health

गांठ के बिना भी हो सकता है BREAST CANCER, डॉक्टर से जानें कैसे कर सकते हैं इसकी पहचान

हम सभी जानते हैं कि स्तन कैंसर, जिसे BREAST CANCER भी कहा जाता है, गांठ पैदा किए बिना भी हो सकता है. जानें इसके लक्षण...

BREAST CANCER can happen even without a lump, know from the doctor how to identify it
गांठ के बिना भी हो सकता है BREAST CANCER, डॉक्टर से जानें कैसे कर सकते हैं इसकी पहचान (Canva And Freepik)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 6, 2025 at 3:27 PM IST

5 Min Read

जब ज्यादातर लोग स्तन कैंसर के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला और स्पष्ट लक्षण जो उनके दिमाग में आता है, वह है गांठ. हालांकि गांठें एक आम लक्षण हैं, लेकिन ये स्तन कैंसर का एकमात्र लक्षण नहीं हैं. दरअसल, कुछ महिलाओं को बिना गांठ के भी स्तन कैंसर हो सकता है. ऐसे मामलों में, शुरुआती लक्षण सूक्ष्म हो सकते हैं, इसलिए निदान में देरी हो जाती है और इसे नजरअंदाज किया कर दिया जाता है. इस खबर में जानें कि सामान्य गांठ के बिना भी स्तन कैंसर कैसे हो सकता है, किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और कब चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए...

ईटीवी भारत से खास बातचीत में गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ निदेशक मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. नितेश रोहतगी ने कहा कि स्तन कैंसर बिना गांठ के भी हो सकता है. कई लोग मानते हैं कि गांठ ही इसका एकमात्र लक्षण है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता. कुछ मामलों में, स्तन कैंसर अलग-अलग तरीकों से प्रकट होता है. उदाहरण के लिए, स्तन की त्वचा लाल, मोटी या संतरे के छिलके जैसी गड्ढेदार दिखाई दे सकती है. कभी-कभी निप्पल का आकार बदल सकता है या अंदर की ओर मुड़ सकता है, या असामान्य स्राव हो सकता है. स्तन या बगल के किसी हिस्से में लगातार दर्द या सूजन भी हो सकती है.

डॉ. नितेश रोहतगी का कहना है कि इन बदलावों को कभी-कभी छोटी-मोटी समस्या समझ लिया जाता है, इसलिए नियमित जांच और मैमोग्राम जरूरी हैं. इनसे स्तन कैंसर का जल्द पता लगाया जा सकता है, भले ही कोई गांठ महसूस न हो. जल्दी पता लगने से इलाज आसान और ज्यादा सफल होता है.

महिलाओं को इन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देना चाहिए
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और डॉ. नितेश रोहतगी के अनुसार, स्तन कैंसर से पीड़ित ज़्यादातर लोगों को कैंसर के शुरुआती चरणों में कोई लक्षण महसूस नहीं होते, इसलिए इसका जल्द पता लगाना जरूरी है. स्तन कैंसर हमेशा किसी स्पष्ट गांठ से शुरू नहीं होता. इसलिए, महिलाओं को अपने स्तनों में होने वाले छोटे-छोटे और सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान देना चाहिए.

इनमें से कुछ चेतावनी संकेत इस प्रकार हैं

  • स्तन के आकार या बनावट में बदलाव
  • स्तन के किसी भाग या बांह के नीचे सूजन
  • निप्पल में दर्द या असामान्य स्राव
  • स्तन में खुजली, चकत्ते या लगातार भारीपन

डॉक्टर का कहना है कि शुरुआत में ये लक्षण हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इन बदलावों पर ध्यान देने और नियमित जांच करवाने से कैंसर का जल्द पता लगाने और इलाज जल्दी शुरू करने में मदद मिल सकती है.

गैर-गांठ (बिना गांठ) स्तन कैंसर का खतरा किसे अधिक होता है?
बिना गांठ वाले स्तन कैंसर के मामले में सभी महिलाओं को एक जैसा खतरा नहीं होता है. डॉक्टर के अनुसार, जिन महिलाओं के परिवार में स्तन या डिम्बग्रंथि के कैंसर का इतिहास रहा है, उन्हें ज्यादा जोखिम होता है. जो महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी ज्यादा खतरा होता है. BRCA1 या BRCA2 जीनपरिवर्तनों से ऐसे कैंसर विकसित होने की संभावना भी अधिक होती है.

इन लोगों को रहता है ज्यादा खतरा

  • 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, विशेषकर मेनोपॉज के बाद
  • मोटापे या खराब जीवनशैली वाली महिलाएं
  • जो लोग अक्सर शराब का सेवन करते हैं
  • जिन महिलाओं का युवावस्था में चेस्ट पर रेडियेशन थैरेपी हुआ हो
  • जिन महिलाओं के स्तन टिश्यू घने होते हैं, जिससे गांठों का पता लगाना कठिन हो जाता है
  • डॉक्टर का कहना है कि ऐसे लोगों के लिए कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए नियमित जांच और मैमोग्राम बहुत महत्वपूर्ण हैं.

आपको डॉक्टर से कब सलाह लेना चाहिए?
डॉक्टर का कहना है कि जैसे ही आपको अपने स्तन में कोई असामान्य बदलाव दिखाई दे, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. यह देखने का इंतजार न करें कि यह ठीक हो जाएगा या नहीं.

कुछ लक्षण इस तरह दिखाई पड़ते हैं

  • कैंसर सेंटर डॉट कॉम के अनुसार, स्तन की त्वचा लाल, मोटी या संतरे के छिलके जैसी हो जाना
  • निप्पल में दर्द या असामान्य स्राव
  • लगातार सूजन या दर्द
  • स्तन के आकार या आकृति में दिखाई देने वाले परिवर्तन

डॉ. नितेश रोहतगी का साफ तौर से कहना है कि भले ही आपको कोई गांठ महसूस न हो, ये लक्षण गंभीर हो सकते हैं. जल्दी डॉक्टर के पास जाने से कारण का जल्द पता लगाने में मदद मिलती है. अगर यह कैंसर है, तो जल्दी पता लगने से इलाज के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवरों की सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए. यदि आप इस विधि या प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं, तो किसी योग्य चिकित्सा पेशेवर से सलाह लेना बेहतर होगा.)

