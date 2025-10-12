ETV Bharat / health

25 से 35 साल की महिलाएं बन रहीं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार, जानें कारण और कैसे करें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पुरुषों में भी बढ़ रहा खतरा

साल दर साल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जानिए क्या पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर?

Breast Cancer Awareness Day
महिलाएं बन रहीं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 12, 2025

7 Min Read
श्रेया शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: 35 साल की रंजना ठाकुर शिमला के रामपुर की रहने वाली हैं. 2023 में उन्हें अचानक बाएं स्तन में एक हल्की गांठ महसूस हुई. बाएं स्तन में मटर के दाने जितनी हल्की गांठ महसूस होने पर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद हार्मोनल बदलाव या पीरियड्स से जुड़ा होगा. जब दो महीने बाद दर्द बढ़ा, तब उन्होंने IGMC शिमला में जांच करवाई. जांच के बाद डॉक्टर ने बताया ये ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती स्टेज है. IGMC के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता ने बताया कि रंजना का केस आज के दौर की हकीकत है. पहले 45–50 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आते थे, अब 25–35 साल की युवतियां भी इसके शिकार बन रही हैं. सबसे बड़ी समस्या यह है कि युवा महिलाएं इस बीमारी को 'बूढ़ी उम्र की समस्या' मानकर नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे कैंसर देर से पकड़ में आता है.

दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर का कोहराम!

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर की महिलाओं में सबसे आम कैंसर है. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022 में दुनिया भर में 2.3 मिलियन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला. इसके अलावा साल 2022 में ही दुनिया भर में लगभग 6,70,000 मौतें हुई. डॉक्टर के अनुसार यह यौवन के बाद किसी भी उम्र की महिलाओं में हो सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसकी दरें बढ़ती जाती हैं.

Breast Cancer Awareness Day
दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर (ETV Bharat GFX)

भारत में हर साल 2 लाख ब्रेस्ट कैंसर के नए मामले

IGMC के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता ने बताया कि, "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार भारत में हर साल लगभग 2 लाख नए ब्रेस्ट कैंसर केस दर्ज होते हैं. इनमें से 20–25% महिलाएं 40 वर्ष से कम उम्र की हैं. 10 साल पहले यह संख्या करीब 10–12 फीसदी थी. यानी युवा उम्र में ब्रेस्ट कैंसर के केस दोगुने से ज्यादा बढ़े हैं. IGMC शिमला में साल 2024 में करीब 300 मरीज ब्रेस्ट कैंसर के आए. सबसे चिंताजनक बात यह है कि ग्रामीण इलाकों की महिलाएं देर से जांच करवाने के कारण एडवांस स्टेज में आती हैं."

कैंसर विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता कहते हैं, "युवा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ना आधुनिक जीवनशैली की देन है. अनियमित दिनचर्या, देर से मां बनना, तनाव, नींद की कमी, जंक फूड, और हार्मोनल असंतुलन मुख्य वजहें हैं. अब यह बीमारी सिर्फ उम्र से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर से भी जुड़ी हुई है. कई बार महिलाएं कामकाजी होती हैं और अपने लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं. शुरुआती स्टेज में अगर ब्रेस्ट कैंसर पकड़ा जाए तो इलाज की सफलता दर 90 प्रतिशत तक होती है."

IGMC के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता (ETV Bharat)

क्यों बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा?

कैंसर विशेषज्ञ के अनुसार, देर से शादी और देर से मातृत्व सुख पाने की के चलते शरीर में लंबे समय तक एस्ट्रोजन हार्मोन सक्रिय रहता है. जंक फूड और चीनी का ज्यादा सेवन भी हार्मोनल बदलाव को बढ़ाता है. गर्भनिरोधक गोलियों या हार्मोनल दवाओं का लंबे समय तक सेवन भी ब्रेस्ट कैंसर के मुख्य कारणों में से एक हैं.

Breast Cancer Awareness Day
ब्रेस्ट कैंसर का खतरा (ETV Bharat GFX)
तनाव और नींद की कमी इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं. इसके अलावा कंप्यूटर या ऑफिस लाइफस्टाइल से शारीरिक निष्क्रियता बढ़ती है, जिसके चलते ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना रहता है. इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक कारण यानी मां या बहन को कैंसर होने पर खतरा दोगुना हो जाता है.
Breast Cancer Awareness Day
ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण (ETV Bharat GFX)

पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा!

IGMC के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता कहते हैं कि, "पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और उसे भी ब्रेस्ट कैंसर ही कहा जाता है. हालांकि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर की संख्या काफी कम है. उदाहरण के तौर पर अगर हर साल 200-250 महिला ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आते हैं तो लगभग एक प्रतिशत यानी 10 से भी कम मेल ब्रेस्ट कैंसर के मरीज आते हैं. मेल ब्रेस्ट कैंसर के मामले में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लगभग समान ही है. अक्सर यह निप्पल के पीछे एक कठोर गांठ या सूजन के रूप में शुरू होता है. पुरुष भी अगर किसी तरह की गांठ, दर्द, या स्राव महसूस करें तो तुरंत जांच करवाएं, क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसका इलाज पूरी तरह संभव है. पुरुषों में यह कैंसर हार्मोनल असंतुलन, मोटापा, लिवर की समस्या, या एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण हो सकता है."

Breast Cancer Awareness Day
ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के ऊपाय (ETV Bharat GFX)

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत

"ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती कुछ लक्षण हैं, जिन पर ध्यान देने के जरूरत है. स्तन या बगल में कठोर गांठ महसूस होना. निप्पल से स्राव (डिस्चार्ज) या रंग बदलना. स्तन की त्वचा में झुर्रियां या गड्ढा जैसा डिंपल पड़ना. निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना या दर्द होना भी ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. इसके अलावा बगल या कंधे के पास सूजन होना भी प्रमुख लक्षणों में से एक है. इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए. खुद की जांच (Self Breast Examination) हर महिला को महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए." - डॉ. मनीष गुप्ता, IGMC के कैंसर विशेषज्ञ

कैसे करें Self Breast Examination (SBE)?

IGMC के कैंसर विशेषज्ञ ने बताया कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकती हैं. उन्होंने बताया कि, आईने के सामने खड़े होकर दोनों स्तनों को देखें कि कोई सूजन, गड्ढा, या रंग का बदलाव तो नहीं हो रहा है. एक हाथ से दूसरे स्तन को गोलाई में हल्के हाथों से दबाएं अगर कोई कठोर गांठ या अलग बनावट महसूस हो तो नोट करें. निप्पल को हल्के से दबाएं और देखें कि कोई स्राव या खून तो नहीं निकल रहा है. यह जांच हर महीने पीरियड्स खत्म होने के 5–7 दिन बाद जरूर करें.

Breast Cancer Awareness Day
कैसे करें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन (ETV Bharat GFX)

ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के आसान उपाय

कैंसर विशेषज्ञ के अनुसार, संतुलित आहार जैसे फल, सब्जियां, फाइबर, और कम फैट वाला भोजन लें. रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करें. वॉक, योग या साइकिलिंग कर सकती हैं. तनाव कम करें और ध्यान/मेडिटेशन या नींद पूरी लें. 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए मैमोग्राफी हर 2 साल में एक बार जरूरी है. शराब और धूम्रपान से परहेज करें. इसके अलावा जिनके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास रहा है, उन्हें 30 की उम्र से ही हर साल जांच करवानी चाहिए.

ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता की सलाह

"ब्रेस्ट कैंसर से डरना नहीं चाहिए. आज इलाज के नए तरीके जैसे Targeted Therapy, Chemotherapy, और Breast Conservative Surgery से मरीज सामान्य जीवन जी सकती हैं. अगर महिलाएं समय रहते जांच करवाएं तो कैंसर से पूरी तरह ठीक होना संभव है. अपनी जांच कराना शर्म नहीं, बल्कि समझदारी है. खुद को बचाना ही परिवार को सुरक्षित रखना है." - डॉ. मनीष गुप्ता, कैंसर विशेषज्ञ

