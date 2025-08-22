ETV Bharat / health

सफेद लहसुन से ज्यादा फायदेमंद है काला लहसुन, कैंसर और डायबिटीज समेत सैकड़ों बीमारियों में गुणकारी - BLACK GARLIC BENEFITS

आज से ही अपने आहार में सफेद लहसुन की जगह काले लहसुन को शामिल करें, क्योंकि इसके फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे... पढ़ें पूरी खबर...

Black garlic is more beneficial than white garlic, beneficial in hundreds of diseases including cancer, diabetes, cholesterol
सफेद लहसुन से ज्यादा फायदेमंद है काला लहसुन, कैंसर और डायबिटीज समेत सैकड़ों बीमारियों में फायदेमंद (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 3:41 PM IST

भारतीय घरों में बनने वाली चटनी, दाल या सब्जी हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में बनने वाला खाना, सफेद लहसुन हर व्यंजन का हिस्सा होता है. लहसुन ना केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसके खास गुण शरीर को खाने से मिलने वाले फायदों को भी बढ़ाते हैं. इसलिए हर चिकित्सा पद्धति में इसके गुणों और फायदों को माना जाता है. यहां तक कि हमारी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में भी लहसुन को एक औषधि माना गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन सिर्फ सफेद रंग का ही नहीं होता! जी हां, लहसुन काले रंग का भी होता है और काले लहसुन के पोषण और गुण, दोनों ही सफेद लहसुन से कहीं ज्यादा होते हैं.

काला लहसुन कहां उगता है?
काला लहसुन प्राकृतिक रूप से काला नहीं होता, न ही इसकी कहीं खेती होती है. यह सफेद लहसुन से बनता है. जब सफेद लहसुन को फर्मेंट किया जाता है, तो इसका रंग काला हो जाता है. लेकिन डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना ​​है कि फर्मेंटेशन के बाद, जब लहसुन का रंग बदलता है, तो इसके गुण और फायदे भी काफी बढ़ जाते हैं. इसके गुणों के कारण इसे सुपर फूड की श्रेणी में भी रखा जाता है.

सुपर फूड काले लहसुन के फायदे
कुछ साल पहले इंटेक ओपन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के निष्कर्षों में बताया गया था कि काले लहसुन का सेवन करने से आंत की चर्बी, एपिडीडिमल फैट और लिवर का वजन कम करने में मदद मिल सकती है. फूड एंड ड्रग एनालिसिस जर्नल में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में भी काले लहसुन के अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि की गई है. शोध में बताया गया है कि चूंकि काले लहसुन में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसके नियमित सेवन से लॉन्ग टर्म के लिए कई हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं. वहीं, आयुर्वेद में भी इसे स्वास्थ्य के लिए अपेक्षा से अधिक लाभकारी माना गया है.

उत्तराखंड के बीएएमएस (आयुर्वेद) चिकित्सक डॉ. राजेश्वर सिंह काला कहते हैं कि लहसुन में गुणों का भंडार तो है ही, लेकिन जब लहसुन को फर्मेंट किया जाता है, तो इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक गुण बढ़ जाते हैं. साथ ही, इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण भी बढ़ जाते हैं.

काले लहसुन के फायदे इस प्रकार है...
काले लहसुन के फायदों पर किए गए कई शोधों से पता चला है कि इसमें पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनोइड्स और एल्कलॉइड्स काफी हाई अमाउंट में में होते हैं. इसमें आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन सहित 18 अमीनो एसिड भी होते हैं. इसके अलावा, इसमें प्रोटीन, विटामिन बी, सी और कोलेजन सहित कई पौष्टिक तत्व और कई अन्य प्रकार के औषधीय गुण भी होते हैं. विभिन्न शोधों और हमारे विशेषज्ञों की राय के अनुसार, काले लहसुन के कुछ खास फायदे इस प्रकार हैं.

  1. काले लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो विभिन्न प्रकार के संक्रमणों और ऑटोइम्यून डिजीज को रोकने में मदद करते हैं.
  2. काले लहसुन का सेवन अच्छी याददाश्त और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. चूंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और कई अन्य प्रकार के गुण भी होते हैं, इसलिए यह नर्वस सिस्टम में सूजन और टॉक्सिन्स को रोकने में बहुत प्रभावी होते है.
  3. काले लहसुन के लाभों पर किए गए कुछ शोध बताते हैं कि इसके सेवन से अल्जाइमर का खतरा कम होता है.
  4. काले लहसुन में एस-एल सिस्टीन का हाई लेवल होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से बचने में मदद करता है.
  5. बायोमेडिकल रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, काले लहसुन का अर्क या रस पेट के कैंसर की रोकथाम और इलाज में विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है. इसके अलावा, काला लहसुन कोलन कैंसर और ल्यूकेमिया सहित कई प्रकार के कैंसर में कैंसर सेल्स की वृद्धि को कम करने में मदद कर सकता है.
  6. फ्रंटियर्स इन फिजियोलॉजी में प्रकाशित एक लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि काला लहसुन डायबिटीज मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. यह ब्लड शुगर लेवल के कंट्रोल में रख सकता है.
  7. काले लहसुन में ताजे लहसुन की तुलना में बहुत अधिक पॉलीफेनॉल होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करते हैं।
  8. काला लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में भी मदद करता है.
  9. काले लहसुन में पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है. इसलिए, यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और चयापचय स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है
  10. नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (एनसीबीआई) की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार, लहसुन में एलिसिन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो इसे औषधि की तरह बनाता है. इस कंपाउंड में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं.
  11. लहसुन में विटामिन बी1, बी6, विटामिन सी के साथ-साथ मैंगनीज, कैल्शियम, कॉपर, सेलेनियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन लवण एजोइन एलिन कंपाउंड भी होते हैं जो लहसुन को एक कारगर औषधि बनाते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

