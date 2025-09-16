ETV Bharat / health

90 हजार रुपये में मोटापा से छुटकारा, IGIMS में बेरिएट्रिक सर्जरी वजन कम करने का इलाज सफल

बिहार में सर्जरी से मोटापा कम करने का सफल इलाज ( ETV Bharat )

क्या है बेरिएट्रिक सर्जरी?: बेरिएट्रिक सर्जरी मोटापे के स्थायी इलाज के लिए किया जाने वाला आधुनिक ऑपरेशन है. इसमें पाचन तंत्र को इस तरह संशोधित किया जाता है कि शरीर द्वारा भोजन से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा कम हो जाए. इसके दो प्रमुख तरीके हैं. आईजीआइएमएस के अधीक्षक और गैस्ट्रोसर्जरी विभाग के हेड डॉ मनीष मंडल बताते हैं कि बैरियाट्रिक सर्जरी कई प्रकार के होते हैं.

तेजी से कम हो रहा वजन: लेप्रोस्कोपिक विधि से मिनी गैस्ट्रिक बायपास ऑपरेशन किया गया. अब उनका वजन तेजी से कम हो रहा है. "ऑपरेशन के बाद उनकी जिंदगी सामान्य हो रही है. उन्हें पहले जैसी तकलीफें महसूस नहीं हो रही हैं. सर्जरी के एक सप्ताह के भीतर पांच केजी से अधिक वजन कम हो गया है."

डॉक्टर की सलाह से सर्जरी: अधिक वजन के कारण कंचन देवी को सांस फूलने, खट्टी डकार, घुटनों और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. जब वह इलाज के लिए आईजीआईएमएस पहुंचीं तो गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के डॉक्टर साकेत ने उन्हें बेरिएट्रिक सर्जरी की सलाह दी.

छपरा की कंचन देवी को मिली नई जिंदगी: छपरा की रहने वाली 53 वर्षीय कंचन देवी लंबे समय से मोटापे से परेशान थीं. पिछले तीन-चार वर्षों में उनका वजन तेजी से बढ़कर 100 किलो तक पहुंच गया था. BMI (बॉडी मास इंडेक्स) 39 पाया गया, जो मोटापे की गंभीर श्रेणी (ग्रेड-2) में आता है.

बेरिएट्रिक सर्जरी से कम होगा वजन: कई लोग एक्सरसाइज, डाइट प्लान के बावजूद अपना वजन कम नहीं कर पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए बेरिएट्रिक सर्जरी है, जिसके माध्यम से तेजी से इंसान का वजन कम होने लगता है. पटना का इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है. IGIMS में मात्र 75 हजार से 90 हजार रुपये में बेरिएट्रिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है. जबकि निजी अस्पतालों में यही ऑपरेशन ढाई से तीन लाख रुपये तक खर्च कराता है.

पटना: आज के समय में मोटापा एक गंभीर समस्या बन चुकी है. गलत खानपान, भागदौड़ भरी जिंदगी और दिनचर्या में अनुशासन की कमी के कारण लोग इसके शिकार हो रहे हैं. इससे कई तरह की बीमारी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायरॉयड और हृदय रोग का खतरा रहता है.

गैस्ट्रिक बायपास: इसमें पेट को छोटे हिस्सों में बदलकर छोटी आंत से जोड़ दिया जाता है. इससे भोजन की मात्रा घट जाती है और शरीर कम कैलोरी अवशोषित करता है. दूसरा स्लीव गैस्ट्रेक्टॉमी: इसमें पेट का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा हटा दिया जाता है. बचे हिस्से को ट्यूब जैसा बना दिया जाता है. इससे मरीज को बहुत कम खाने पर भी पेट भरा हुआ महसूस होता है. IGIMS में मुख्य रूप से यही सर्जरी की जा रही है.

मोटापा कई बीमारियों का कारण: डॉ मनीष मंडल ने बताते हैं कि मोटापे की समस्या लगातार बढ़ रही है. इसके कारण शरीर में कई बीमारियां पनप रही हैं. डॉ मंडल उन मरीजों की सर्जरी करते हैं, जिनकी बीएमआर (बेसल मेटाबॉलिक रेट) काफी अधिक रहती है.

"अब तक IGIMS में 25 से अधिक बेरिएट्रिक सर्जरी हो चुकी हैं. सभी सफल रही हैं. इन मरीजों का वजन 10 किलो से लेकर 40 किलो तक कम हुआ है." - डॉ मनीष मंडल, गैस्ट्रोसर्जरी विभाग, IGIMS

वजन बढ़ने पर बढ़ जाती है दवाइयों की जरूरत: डॉ मनीष मंडल ने आगे बताया कि वजन अधिक होने से मरीजों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायरॉयड जैसी बीमारियां घेर लेती हैं. जिसको पूर्व से यह बिमारी होती है, उसकी बीमारियां बढ़ जाती है. इसके कारण दवाइयों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है. लेकिन जैसे ही मरीज का वजन कम होता है, उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर स्वतः नियंत्रित हो जाता है.

आईजीआईएमएस में सस्ती सुविधा: डॉ. मंडल ने बताया कि आईजीआईएमएस में बेरिएट्रिक सर्जरी मात्र 75 हजार से 90 हजार रुपये में हो जाती है. जबकि अन्य अस्पतालों में यही लागत डेढ़ से तीन गुना तक होती है. राज्य और बाहर से भी कई मरीज पटना आकर यहां ऑपरेशन करवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आईजीआईएमएस जैसे सरकारी संस्थान में यह सुविधा गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

कौन करा सकता है सर्जरी: विशेषज्ञों के अनुसार यह सर्जरी उन्हीं लोगों के लिए सुझाई जाती है, जिनका वजन अत्यधिक बढ़ चुका है. बीएमआई 40 या उससे ऊपर है. इसके अलावा वे लोग भी योग्य हैं, जिनका बीएमआई 35 से ऊपर है. जिन्हें मोटापे से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं.

"जिन मरीजों का वजन 100 किलो या उससे ऊपर हो गया है, वजन बढ़ने से उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है. दम फूलने की समस्या बनी रहती है, हृदय और फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है. दवाइयों का डेली रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है. ऐसे मरीज बेरिएट्रिक सर्जरी करवा सकते हैं." डॉ मनीष मंडल, गैस्ट्रोसर्जरी विभाग, IGIMS

लोगों के लिए बड़ी राहत: मोटापा सिर्फ दिखावे या सौंदर्य का मामला नहीं है, बल्कि यह गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है. विशेषज्ञ बताते हैं कि मोटापा होने पर स्ट्रोक, हृदय रोग, कैंसर और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में बेरिएट्रिक सर्जरी उन मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है, जिनके लिए डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज पर्याप्त नहीं हैं.

ऑपरेशन के बाद क्या होता है?: आईजीआईएमएस का अनुभव बताता है कि ऑपरेशन के बाद मरीज न केवल पतले होते हैं, बल्कि उनकी जीवनशैली और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव आता है. वे कम दवाइयों पर निर्भर रहते हैं और अपनी दिनचर्या को सामान्य रूप से जी सकते हैं.

