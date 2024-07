मानसून में इन सब्जियों को खाया तो पकड़ लेंगे 'खाट', आंतों में घुस जाएंगे कीड़े - avoid leafy vegetables in MONSOON

छिंदवाड़ा। वैसे तो हरी सब्जी सेहत के लिए फायदेमंद होती है. लेकिन बरसात का मौसम ऐसा है जिसमें कई हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है. दरअसल बारिश में बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. इस मौसम में इंफेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा रहता है. कुछ ऐसी हरी और पत्तेदार सब्जियां हैं जिन्हें खाने से बीमार पड़ सकते हैं. इसलिए बरसात के मौसम में किन सब्जियों से करना चाहिए परहेज जानिए इस लेख में.

वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर विकास शर्मा ने बताया कि हरी और पत्तेदार सब्जियां खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन बरसात का ऐसा सीजन है जिसमें कुछ सब्जियां आपको बीमार कर सकती हैं, इसलिए इन सब्जियों को खाने से बचना चाहिए.

पत्तेदार सब्जियां और साग से करें परहेज

बरसात के दिनों में नमी अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से पत्तेदार साग जैसे की पालक, लाल भाजी, अलग-अलग क्षेत्र में उगने वाले अलग-अलग साग और पत्ता गोभी को खाने से बचना चाहिए. क्योंकि इनमें अधिक नमी होने की वजह से बैक्टीरिया और रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणु जल्दी पनपते हैं. जो सामान्य तौर से भी सब्जी को धुलने पर नहीं निकल पाते और भी फिर खाने के जरिए हमारे पेट में पहुंचते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं. Avoid leafy vegetables

जमीन के भीतर ऊगने वाली सब्जियां करेंगी पेट खराब

बरसात के सीजन में जमीन के भीतर उगने वाली सब्जियां जिसमें मूली, गाजर, चुकंदर, अरबी और गोभी खाने से बचना चाहिए. क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जमीन में नमी अधिक हो जाती है और जमीन में पानी भरा रहता है. जिसकी वजह से बैक्टीरिया और जीवाणुओं को सीधे जड़ वाली सब्जियां ज्यादा अवशोषित करती है. इन्हें खाने के बाद सबसे ज्यादा पेट की बीमारियों की होती हैं. अधिकतर खाने के बाद उल्टी दस्त और डायरिया की परेशानी से लोग जूझते हैं.

गोभी और मशरूम खाना भी खतरे से नहीं है खाली

बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया के साथ-साथ इल्लियां और कीड़े गोभी, ब्रोकली और मशरूम में होने की संभावना रहती है. क्योंकि इन सब्जियों में दरारें अधिक होती है और जमीन पर चलने वाले कीटाणु, जीवाणु और इल्लियां इनमें अपना घर बना लेती हैं. जिसकी वजह से इनको खाना खतरनाक होता है. इतना ही नहीं ज्यादा कीट होने की वजह से इनमें कीटनाशक का भी छिड़काव किसानों द्वारा अधिकतर किया जाता है, जिसकी वजह से खतरा और बढ़ जाता है. Dont Eat Mushroom and Cauliflower in Monsoon

बैंगन खाने से हो सकती है एलर्जी

बरसात में बैंगन में कीड़े अधिक देखने को मिलते हैं. दरअसल बैंगन में अल्कलॉईड रसायन होता है जो कीड़ों को आकर्षित करता है. इसी की वजह से बैंगन में सबसे ज्यादा कीड़े दिखाई देते हैं. बैंगन खाने से शरीर में एलर्जी की शिकायत हो सकती है. इसलिए कई लोग पौराणिक मान्यता के अनुसार देवशयनी ग्यारस से देवउठनी ग्यारस तक बैंगन का सेवन नहीं करते हैं. Eating Brinjal Can Cause Allergies in Monsoon