फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज की कमी के कारण लोग दिन-प्रतिदिन कई स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो रहे हैं. देश-दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है. इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों और मेडिकल टेस्ट जैसे कई प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग अपनी खराब जीवनशैली और सुबह की आदतों में कुछ बदलाव करें, तो इन समस्याओं को कम किया जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह उठने के बाद कुछ आदतों का पालन करने से पूरे दिन ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ को बनाए रखा जा सकता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, सुबह खाली पेट कुछ आसान आदतें अपनाने से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने, ब्लड फ्लो में सुधार लाने और हार्ट हेल्थ को हेल्थी रखने में मदद मिल सकती है. ये आदतें न केवल बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, बल्कि आपको पूरे दिन ऊर्जावान भी बनाए रख सकती हैं. आइए जानें इन हेल्दी आदतों के बारे में..

मेडिटेशन: सुबह मेडिटेशन और ब्रीदिंग जैसे एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में मदद करते हैं. यह दिन की सकारात्मक शुरुआत करने का एक प्रभावी तरीका है. यह ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है. माना जाता है कि ध्यान नर्वस सिस्टम के कामकाज को नियंत्रित करने और हृदय संबंधी कार्यों में सुधार करने में मदद करता है. यह इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है.

सुबह मेडिटेशन और ब्रीदिंग जैसे एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में मदद करते हैं. यह दिन की सकारात्मक शुरुआत करने का एक प्रभावी तरीका है. यह ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है. माना जाता है कि ध्यान नर्वस सिस्टम के कामकाज को नियंत्रित करने और हृदय संबंधी कार्यों में सुधार करने में मदद करता है. यह इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है. चीनी और पैकेज्ड फूड से बचें: नाश्ते में ज्यादा चीनी और पैकेज्ड फूड से परहेज करने की सलाह दी जाती है. क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं. ऐसा कहा जाता है कि ये फूड इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं. कई अध्ययनों में पाया गया है कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों से युक्त संतुलित नाश्ता करने से एनर्जी लेवल स्थिर रहता है और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है.

नाश्ते में ज्यादा चीनी और पैकेज्ड फूड से परहेज करने की सलाह दी जाती है. क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं. ऐसा कहा जाता है कि ये फूड इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं. कई अध्ययनों में पाया गया है कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों से युक्त संतुलित नाश्ता करने से एनर्जी लेवल स्थिर रहता है और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है. सुबह की सैर या हल्का व्यायाम: सुबह की सैर या हल्का व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियां ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करती हैं. हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के रोगियों के लिए सुबह व्यायाम की सलाह दी जाती है. ए नसीबीआई जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि नियमित व्या याम ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड प्रेशर और इंसुलिन प्रतिरोध को कम करता है.

सुबह की सैर या हल्का व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियां ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करती हैं. हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के रोगियों के लिए सुबह व्यायाम की सलाह दी जाती है. ए याम ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड प्रेशर और इंसुलिन प्रतिरोध को कम करता है. नींबू के रस के साथ गर्म पानी: सुबह खाली पेट नींबू के रस के साथ गर्म पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं. नींबू में मौजूद विटामिन सी ब्लड प्रेशर कम करने और ब्लड शुगर के स्तर में सुधार करने में मदद करता है. यह आदत चयापचय को गति देती है और समग्र स्वास्थ्य में योगदान देती है. एनसीबीआई जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि नींबू के रस में पाए जाने वाले फ्लेवोनोइड्स रक्तचाप कम करने के लिए सबसे अच्छे हैं.

सुबह खाली पेट नींबू के रस के साथ गर्म पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं. नींबू में मौजूद विटामिन सी ब्लड प्रेशर कम करने और ब्लड शुगर के स्तर में सुधार करने में मदद करता है. यह आदत चयापचय को गति देती है और समग्र स्वास्थ्य में योगदान देती है. नींबू के रस में पाए जाने वाले फ्लेवोनोइड्स रक्तचाप कम करने के लिए सबसे अच्छे हैं.

भीगे हुए बादाम: रात भर भीगे हुए बादाम सुबह खाली पेट खाने से मैग्नीशियम समेत कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार , बादाम में मौजूद हेल्दी फैट और फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं.

रात भर भीगे हुए बादाम सुबह खाली पेट खाने से मैग्नीशियम समेत कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं. , बादाम में मौजूद हेल्दी फैट और फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं. आंवला जूस: आंवला जूस विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और इसे खाली पेट पीने से ब्लड शुगर लेवल कम होता है. यह इंसुलिन संवेदनशीलता में भी सुधार करता है और आंवले के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं.

आंवला जूस विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और इसे खाली पेट पीने से ब्लड शुगर लेवल कम होता है. यह इंसुलिन संवेदनशीलता में भी सुधार करता है और आंवले के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं. दालचीनी का पानी: खाली पेट इस पानी को पीने से इंसुलिन की कार्यप्रणाली में सुधार और ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद मिलती है. इसके सूजन-रोधी गुणों को ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद बताया गया है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)