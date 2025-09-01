हम सभी को बचपन से यही सिखाया और बताया जाता है कि मानव शरीर में एक हृदय होता है, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि मानव शरीर में दो हृदय होते हैं, तो क्या आप इस पर विश्वास कर पाएंगे? आइए आज इस खबर में आपको बताते हैं कि मानव शरीर में दूसरा हृदय किसे कहते हैं और इसे ऐसा क्यों कहा जाता है...

साइंस डायरेक्ट के मुताबिक, हमारे शरीर में मौजूद पिंडली की मांसपेशियां (Calf muscles) को दूसरा हृदय कहा जाता है, जो पैरों के निचले हिस्से में होती हैं. ये गैस्ट्रोक्नेमिअस और सोलियस मांसपेशियों से बनी होती हैं. इनका मुख्य काम पैरों से रक्त को वापस हृदय तक पहुंचाना होता है. इन मांसपेशियों को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है.

क्या मानव शरीर में होते हैं दो हृदय?, जानें कहां होता है सेकंड हार्ट (FREEPIK)

जैसा कि आपको बताया गया है, पिंडली की मांसपेशियां शरीर के दूसरे हृदय की तरह काम करती हैं और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शिराओं (शिराओं) के माध्यम से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक वापस पंप करने में मदद करती हैं. जब आप चलते हैं या व्यायाम करते हैं, तो पिंडली की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे पैरों की गहरी नसों पर दबाव कम होता है और रक्त हृदय की ओर पंप होता है. यह प्रक्रिया रक्त को शिराओं में जमा होने से रोकती है और हृदय पर बोझ कम करती है. इसलिए उन्हें मजबूत और स्वस्थ रखना जरूरी है.

नवंबर 2014 में जर्नल ऑफ बायोमैकेनिक्स में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि क्रोनिक हार्ट फेल्योर से पीड़ित पुरुषों और महिलाओं की पिंडली की मांसपेशियां पूरी तरह से सक्रिय हृदय वाले स्वस्थ लोगों की तुलना में छोटी होती हैं. इसलिए, यदि आप अपनी पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत और अच्छी तरह से पोषित रख सकते हैं, तो आप अपने थके हुए अंगों से शिरापरक वापसी में सुधार करके अपने हृदय की मदद कर सकते हैं.

कहने का मतलब है कि, वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मजबूत पिंडली की मांसपेशियां शिरापरक वापसी में सुधार करती हैं, ब्लड क्लॉट को रोकती हैं, और क्रोनिक शिरापरक अपर्याप्तता (सीवीआई) और डीप वेन थ्रोम्बोसिस (डीवीटी) के रिस्क को कम करती हैं. पिंडली की ताकत बनाए रखना न केवल चलने या दौड़ने के लिए, बल्कि ओवरऑल स्टेमिना, जीवन प्रवाह और दीर्घायु को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी जीवनशैली गतिहीन है, लंबे समय तक गतिहीनता है, या चोट से उबर रहे हैं और सर्जरी के बाद रिकवर कर रहे हैं, जहां ब्लड सर्कुलेशन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है.

इन एक्सरसाइज से आप अपनी (Calf muscles) को हेल्दी रख सकते हैं

चलना सबसे अच्छे एक्सरसाइज में से एक है.

एड़ी उठाना (Heel raise)

लंजेस

पैरों की उंगलियों से चलना

पैरों की पंपिंग

Calf muscles स्ट्रेचिंग

Calf muscles को स्ट्रेच करना भी जरूरी है. इसे करने का सबसे आसान तरीका है जमीन पर बैठना और किसी एक्सरसाइज बैंड या तौलिये से अपने पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींचना.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और डॉक्टर एवं हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी डॉक्टर से सलाह करना सबसे अच्छा है.)