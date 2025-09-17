ETV Bharat / health

ब्लड शुगर से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक को कम कर सकता है सिरका, बस जान लें इस्तेमाल का तरीका

एप्पल साइडर विनेगर डायबिटीज में ब्लड शुगर कम करके और हाई कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड्स और LDL को कम करके लाभ पहुंचा सकता है, जानें कैसे

Apple cider vinegar can reduce everything from blood sugar to cholesterol, just know how to use it.
ब्लड शुगर से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक को कम कर सकता है सिरका, बस जान लें इस्तेमाल का तरीका (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 17, 2025

सेब के सिरके (Apple Cider Vinegar) का इस्तेमाल सदियों से शरीर की कई समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता रहा है. खाना पकाने से लेकर नेचुरोपैथी तक, इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है. गर्म पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका मिलाकर पीने से एक, दो नहीं, बल्कि कई फायदे होते हैं. सेब का सिरका नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है. इसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं. ये जठरांत्र संबंधी मार्ग (astrointestinal tract) में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं. इसके अलावा, ये प्रतिरक्षा प्रणाली और मस्तिष्क के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं. इतना ही नहीं, अध्ययनों से पता चला है कि इस ड्रिंक को नियमित रूप से पीने से कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है.

सेब का सिरका बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है. सिरके का उपयोग नाखूनों के फंगस, जूं, मुंहासों और कान के संक्रमण के इलाज के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है. इसके अलावा, प्राचीन काल में कुछ लोग घावों को साफ करने के लिए सेब के सिरके का उपयोग करते थे. सेब का सिरका भोजन को भी सुरक्षित रखता है. विशेष रूप से, यह ई. कोलाई जैसे बैक्टीरिया को भोजन में पनपने और उसे खराब करने से रोकता है. सेब के सिरके का उपयोग भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है.

टाइप 2 डायबिटीज में फायदेमंद
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (एनएलएम) के मुताबिक, ब्लड शुगर लेवल कम रखना डायबिटीज से पीड़ित और न पीड़ित, दोनों के लिए जरूरी है. क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल न सिर्फ उम्र बढ़ने में तेजी लाता है, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बनता है. कुछ अध्ययनों के अनुसार, सेब के सिरके का सेवन डायबिटीज और डिस्लिपिडेमिया से पीड़ित लोगों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मददगार साबित हुआ है. हालांकि, इस पर और शोध की आवश्यकता है. इस पेय का सेवन बहुत फायदेमंद है. हालांकि, अगर आप ब्लड शुगर लेवल कम करने की दवाएं ले रहे हैं, तो सिरका लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

वजन घटाने में मददगार
सेब के सिरके के सेवन का एक और फायदा यह है कि अध्ययनों से पता चला है कि यह वजन कम करने में आपकी मदद कर सकता है. क्योंकि सिरका पीने के बाद आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. यह आपको अधिक कैलोरी लेने से रोकता है. नतीजतन, यह वजन घटाने में मदद करता है. अध्ययन के अनुसार, सेब के सिरके का सेवन करने वाले लोगों का वजन, शरीर की चर्बी, कमर का घेरा, बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल उन लोगों की तुलना में तेजी से कम हुआ, जिन्होंने इसका सेवन नहीं किया. इसलिए, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, वे इसका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं.

हृदय संबंधी समस्याएं
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, सेब के सिरके में हाई डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं. यह ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए अच्छा साबित हुआ है. इसके सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी कम हो सकता है. यह कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाली हृदय संबंधी बीमारियों को भी काफी हद तक कम कर सकता है.

त्वचा संबंधी समस्याएं
एप्पल साइडर विनेगर का उपयोग शुष्क त्वचा और एक्जिमा जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है. त्वचा स्वाभाविक रूप से अम्लीय होती है. इस समस्या से राहत पाने के लिए, सेब के सिरके को पानी में मिलाकर मलहम की तरह लगाया जाता है. यह त्वचा के प्राकृतिक pH मान को संतुलित करता है और त्वचा की बनावट में सुधार करता है. हालांकि, कुछ लोगों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं. पैच टेस्ट के बाद इसका इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है. इसी तरह, जलने पर सेब के सिरके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसे लगाते समय, शुद्ध सेब के सिरके के बजाय पतला सिरका इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

कैसे इस्तेमाल करें?
कई लोग सोचते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर सुबह पीना बेहतर होता है. हालांकि, इसे शाम को, सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले भी लिया जा सकता है. अगर इसे सोते समय लिया जाए, तो यह एसिडिटी और पेट फूलने का कारण बन सकता है. इसलिए, इसे सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले लेना बेहतर है. लेकिन इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)

