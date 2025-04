ETV Bharat / health

भारत के 45 फीसदी बच्चे इस समस्या से हैं पीड़ित, डॉक्टर ने कहा भारत की युवा पीढ़ी का खतरे में है स्वास्थ्य - CHILDHOOD OBESITY IN INDIA

भारत के 45 फीसदी बच्चे इस समस्या हैं पीड़ित ( GETTY IMAGES )

By ETV Bharat Health Team Published : April 30, 2025 at 10:44 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 11:04 AM IST 5 Min Read

हाल ही में अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन (ECA-APER) और पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, यह स्थापित हुआ है कि लगभग 45 प्रतिशत भारतीय बच्चे अधिक वजन वाले या मोटे हैं. मुंबई, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तीन महीनों में 10,000 से अधिक अभिभावकों के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो काफी चौंकाने वाला है. इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत की युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य बहुत खतरे में है. सैफी अस्पताल मुंबई की कंसल्टेंट बैरिएट्रिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉ. अपर्णा गोविल भास्कर का कहना है कि पिछले दशकों की तुलना में इस बार किए गए सर्वेक्षण में संख्याए बहुत अधिक हैं. दरअसल, 1998 में, दिल्ली के केवल 7.4 फीसदी और चेन्नई के 6.2 फीसदी बच्चे अधिक वजन वाले थे. 2010 में दक्षिण कर्नाटक में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि 9.9 फीसदी किशोर अधिक वजन वाले थे और 4.8 फीसदी मोटापे से ग्रस्त थे. लेकिन इस बार हाल में किए गए सर्वेक्षण में आकड़ें में अचानक से भारी बढ़ोतरी के साथ 45 फीसदी किशोर अधिक वजन वाले पाए गए, जो एक चौंकाने देने वाला और चिंताजनक टर्न है. भारत के 45 फीसदी बच्चे इस समस्या हैं पीड़ित (GETTY IMAGES) आज, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा आबादी वाले भारत के सामने सार्वजनिक स्वास्थ्य से निपटने की एक बड़ी चुनौती है. यह केवल लोगों के स्वास्थ्य का सवाल नहीं है. इसका नेशनल हेल्थ सर्विस स्पेंड, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लंबी अवधि में गुणवत्ता-समायोजित जीवन वर्ष (QALY) पर भी प्रभाव पड़ता है. इस उछाल के पीछे क्या है?

शोधकर्ताओं ने शहरीकरण, जीवनशैली में बदलाव और खराब आहार के संयोजन को प्राथमिक कारणों के रूप में जिम्मेदार ठहराया है. जैसे कि... गतिहीन जीवनशैली: सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि 28 फीसदी बच्चे बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं और 67 फीसदी को हर दिन एक घंटे से भी कम समय के लिए बाहर खेलने का मौका मिलता है. बढ़ता शैक्षणिक दबाव और अतिरिक्त ट्यूशन और कई अन्य कक्षाओं में जाने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण आमतौर पर बच्चों के पास खेलने के लिए समय नहीं बचता. भारत के 45 फीसदी बच्चे इस समस्या हैं पीड़ित (GETTY IMAGES) जंक फूड और प्रोसेस्ड डाइट: चिप्स, मीठे पेय पदार्थ, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसे उच्च कैलोरी, कम पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है. ताजे फल, सब्जियां और दूध कम लोकप्रिय हैं. एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी: बड़े खाद्य निगम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया अभियान, कार्टून चरित्रों और रंगीन पैकेजिंग के माध्यम से सीधे बच्चों को लक्षित करते हैं. खिलौनों के प्रचार, भ्रामक स्वास्थ्य दावे और काल्पनिक विज्ञापन जैसी रणनीतियां छोटे बच्चों के कमजोर दिमाग के लिए अस्वास्थ्यकर भोजन को एक अनूठा आकर्षण बनाती हैं. जेनेटिक्स से ज्यादा एनवायरमेंटल- कुछ बच्चों में उनके पारिवारिक इतिहास के कारण वजन बढ़ने की संभावना अधिक होती है. आनुवंशिक प्रवृत्ति वजन बढ़ने में अहम भूमिका निभाती है. लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह पर्यावरण ही है जो इस टेंडेंसी को एक्टिव करता है. जैसा कि पुरानी कहावत है, "आनुवंशिकी बंदूक लोड करती है, लेकिन पर्यावरण ट्रिगर खींचता है." बच्चों के स्वास्थ्य के पीछे माता-पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. जब एक्टिव लाइफस्टाइल और हेल्दी भोजन अपनाने की बात आती है, तो उन्हें बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए. माता-पिता पहले शिक्षक होते हैं और बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने माता-पिता के नक्शेकदम पर चलते हैं. भारत के 45 फीसदी बच्चे इस समस्या हैं पीड़ित (GETTY IMAGES)

Last Updated : April 30, 2025 at 11:04 AM IST