गर्भावस्था महिलाओं के लिए एक खूबसूरत अनुभव होता है. प्रेग्नेंसी फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बदलाव लेकर आती है. लेकिन कुछ महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंसी उदासी, चिंता और डिप्रेशन की भावनाएं भी लेकर आती है. इसे मेडिकल लैंगवेज में मूड डिसऑर्डर या प्री-पार्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है, जो गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है. गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन से कौन सी महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं? इसकी जटिलताएं क्या हैं और क्या गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है? इन सब सवालों पर ईटीवी भारत संवाददाता परवेजुद्दीन ने मनोवैज्ञानिक डॉ. अर्जुमंद फैयाज से खास बातचीत की...

मनोवैज्ञानिक डॉ. अर्जुमंद फैयाज ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन, जिसे प्रीनेटल डिप्रेशन (Prenatal Depression) भी कहा जाता है, यह एक मूड डिसऑर्डर है जो गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है. यह एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें उदासी, निराशा और रुचि की कमी की भावनाएं लगातार बनी रहती हैं. ये भावनाएं न केवल गर्भवती महिलाओं के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, बल्कि मां के अजन्मे बच्चे की देखभाल को भी काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं.

प्रेग्नेंसी के बाद प्रीनेटल डिप्रेशन, जिसे अक्सर कम रिपोर्ट किया जाता है, एक गंभीर समस्या है. कई महिलाएं गर्भावस्था के दौरान खुश रहने का दबाव महसूस करती हैं, जिससे वे अपनी मेंटल हेल्थ प्रोब्लेम्स को छुपाती हैं, जिससे उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त करने में मुश्किल होती है. यह समझना कि गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन एक नॉर्मल और उपचार योग्य स्थिति है, इन बाधाओं को दूर करने और अधिक महिलाओं को सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है.

एक सवाल के जवाब में, डॉ. अर्जुमंद ने कहा कि यह मूड डिसऑर्डर गर्भावस्था के दौरान किसी भी महिला को हो सकता है, हालांकि, जिन गर्भवती महिलाओं के परिवार में डिप्रेशन का इतिहास रहा है, उनमें प्रसवपूर्व अवसाद विकसित होने की संभावना अधिक होती है. ऐसे में इस बीमारी में जेनेटिक फैक्टर अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में इन महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान प्रसवपूर्व डिप्रेशन डेवलप होने का खतरा अधिक होता है.

गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में बात करते हुए डॉ. अर्जुमंद ने कहा कि कुछ सामान्य संकेत हैं जिन पर गर्भावस्था के दौरान विचार करना बहुत जरूरी है, जिसमें शामिल है...

लगातार उदासी या लो मूड.

थकान या एनर्जी की कमी.

सोने में कठिनाई या बहुत अधिक सोना.

भूख या वजन में बदलाव.

अपराधबोध, बेकारपन या निराशा की भावना

ध्यान केंद्रित करने या निर्णय लेने में कठिनाई.

खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या के विचार आना

गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन के कारणों पर मनोवैज्ञानिक डॉ. अर्जुमंद कहती हैं कि गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन विभिन्न फैक्टर्स के कारण हो सकता है, जिसमें हार्मोनल परिवर्तन, डिप्रेशन या चिंता का इतिहास, तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं और समर्थन की कमी शामिल है. गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन एक महिला के मूड और भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं

उन्होंने बताया कि एक अनुमान के अनुसार, कश्मीर में लगभग 20 से 30 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, जिससे यह गर्भावस्था के दौरान होने वाली सबसे आम कॉम्प्लीकेशन्स में से एक है. डॉ. अर्जुमंद ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन का पूर्ण उपचार संभव है, बशर्ते पीड़ित महिला का समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा निदान किया जाए. उन्होंने कहा कि यदि मूड डिसऑर्डर की पीड़ा हल्की गंभीरता की है, तो परामर्श और अन्य उपचारों के माध्यम से रोगी को बिना दवा के ठीक किया जा सकता है, और यदि पीड़ा मध्यम से अधिक है, तो दवाओं का उपयोग किया जाता है और डिप्रेशन से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली दवाएं मां और गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखती हैं.

