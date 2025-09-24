जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म, इस दिन होगी रिलीज, दिवंगत सिंगर की पत्नी ने दिया बड़ा अपडेट, बोलीं- एक दुख है...
सिंगर जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म में सिंगर भी दिखेंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि इस फिल्म में उनकी डबिंग नहीं हो पाई.
हैदराबाद: सिंगर जुबीन गर्ग की हाल ही में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान पानी में डूबने से मौत हो गई. सिंगर वहां सिंगापुर के सनटेक में 21 और 22 सितंबर को आयोजित होने वाले चौथे पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में बतौर ब्रांड एंबेसडर शिरकत करने वाले थे, लेकिन इससे एक दिन पहले ही सिंगर की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. जुबीन के निधन के बाद लोगों को पता चला कि वह अपने असम के लोगों के लिए भवगान थे. पूरे राजकीय सम्मान के साथ सिंगर का अंतिम संस्कार किया गया था. जुबीन के निधन से ना सिर्फ उनका परिवार बल्कि उनके चाहने वालों के भी खूब आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. वहीं, सिंगर की पत्नी गरिमा गर्ग ने अब उनकी आखिरी फिल्म पर बड़ा अपडेट दिया है.
#WATCH | Guwahati | Zubeen Garg's wife, Garima Saikia Garg, says, " the main purpose of my life is to complete the film we were working on, and it was supposed to release on 30th october. he had acted as a blind artist in this film, which features a love story. from tomorrow, we… pic.twitter.com/QB3IWQSDCW— ANI (@ANI) September 24, 2025
जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म
गरिमा गर्ग ने बताया है, 'मेरी लाइफ का उद्देश्य आज भी वही है, हम एक फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, 'रोई रोई बिनाले' , जो कि उनकी आखिरी फिल्म होगी, वो इस फिल्म के लिए बहुत जुनूनी थे, वह इस फिल्म को 31 अक्टूबर को रिलीज करने के लिए तैयार थे, अब हम इस फिल्म को फिर से शुरू करने वाले हैं और इसकी तय डेट पर ही रिलीज करने की कोशिश करेंगे, फिल्म के लिए अभी काम करना पड़ेगा, इस फिल्म से मेरा एक दुख है कि उनकी वॉयस डबिंग नहीं हो पाई , क्योंकि उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है और उनका बहुत ही अलग रोल है, और वह इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइडेट थे, यह एक म्यूजिकल लव स्टोरी फिल्म है, मैं समझती हूं कि लोग उन्हें प्यार करेंगे, लेकिन हम उनकी डबिंग नहीं कर पाए, पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी हो गया है, अब हम कल से फिल्म पर काम करना शुरू कर देंगे'.
सिंगर जुबीन ने गाए थे इतने गाने
सिंगर की पत्नी ने आगे कहा, पहला तो हमारा यही उद्देश्य है और उसके बाद जुबीन का जो भी प्लान था, जितना मैं जानती हूं, उन सभी को पूरा करने की कोशिश करेंगे और उनकी विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे'. बता दें, सिंगर जुबीन ने अपने सिंगिंग करियर में 40 से ज्यादा भाषाओं में 32 हजार से ज्यादा गाने गाए थे. वह अपने होमटाउन असम के लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे और उनकी अंतिम विदाई में उनके इतने चाहनेवाले शामिल हुए थे कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया. पूरी दुनिया में चौथी बार इतने बड़े पैमाने पर लोग अपने किसी की चाहने वाले के लिए इकट्ठा हुए थे.