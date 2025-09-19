ETV Bharat / entertainment

'या अली' से 'दिल तू ही बता' तक, जुबीन गर्ग के पॉपुलर सॉन्ग, क्या आपको याद है या भूल गए?

हैदराबाद: जुबीन गर्ग का निधन: शानदार सिंगर जुबीन गर्ग की मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा सदमा पहुंचा है. सिंगर की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई. सिंगर की मौत की खबर भारत आते ही हडकंप मच गया और उनके चाहने वाले में शोक की लहर दौड़ गई है. अब सिंगर की मौत से सदमें में पहुंचे सेलेब्स और फैंस नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

बता दें, जुबीन सिंगापुर के सनटेक में आयोजित होने वाले चौथे पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में बतौर ब्रांड एंबेसडर शिरकत करने वाले थे और 21 और 22 सितंबर को यह इवेंट होना था, लेकिन इससे पहले सिंगर की आक्समिक मौत ने लोगों को चौंका दिया. जुबीन अपनी गायकी के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. जुबीन ने अपने सिंगिंग करियर में हजारों गाने गाए थे. जुबीन ने असमी, बंगाली और हिंदी के अलावा अन्य 40 भाषाओं में भी गाने गाए थे. वह 12 म्यूजिक इंस्ट्रमेंट बजाने का भी ज्ञान रखते थे. वह तीन साल की उम्र से गा रहे थे. उनकी पहली गुरु उनकी मां थी. उन्होंने 11 साल की उम्र में पंडित रोबिन बनर्जी से तबला बजाने की शिक्षा ली थी. गुरु रमानी राय ने उन्हें असमी फॉक म्यूजिक में पेश किया था. चलिए सुनते हैं वो गाने, जिन्होंने सिंगर को पॉपुलर बनाया था.

या अली

जुबीन गर्ग का बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर सॉन्ग 'या अली' है, जो कि इमरान हाशमी और कंगना रनौत की फिल्म गैंगस्टर का है और आज भी बहुत पॉपुलर है. इस गाने ने जुबीन को रातों रात सिंगिंग की दुनिया का स्टार बना दिया था. सॉन्ग या अली के लिए सिंगर को ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड (GIFA) 2006 भी मिला था.