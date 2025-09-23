जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम पूरा, कुछ घंटों में 'किंग ऑफ हमिंग' की छोटी बहन करेंगी उनका अंतिम संस्कार
अंतिम संस्कार से पहले गुवाहाटी में जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम पूरा हो गया है. सिंगर का 19 सितंबर को निधन हो गया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2025 at 10:56 AM IST
गुवाहाटी: 'किंग ऑफ हमिंग' कहे जाने वाले असम के मशहूर गायक ज़ुबीन गर्ग का आज, 23 सितंबर को अंतिम संस्कार किया जाएगा. अंतिम संस्कार से पहले मंगलवार सुबह उनका दूसरा पोस्टमार्टम किया गया. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) के डॉक्टरों ने एम्स-गुवाहाटी के डॉक्टरों के साथ मिलकर उनका पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम के बाद उन्हें सरुसजाई स्टेडियम ले जाया गया.
गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम पूरा हो गया है. इसकी पुष्टि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) दिव्या पाटे ने की. गायक के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाया गया.
The final goodbye to the legend, #BelovedZubeen.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 23, 2025
You will always be alive in our hearts and thoughts.
इससे पहले सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि शव का पोस्टमार्टम गुवाहाटी में किया जाएगा. सरमा ने संवाददाताओं से कहा, 'लोगों ने असम में भी ज़ुबीन गर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की है. हालांकि पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ था, लेकिन आज सुबह से ही लोग असम में ही दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग से इस बारे में चर्चा की.'
श्मशान घाट पर बड़ी संख्या में लोग हुए इकट्ठा
असमिया गायक जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कमरकुची के श्मशान घाट पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं. जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार गुवाहाटी के बाहरी इलाके कामारकुची में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.
A few hours left before #BelovedZubeen begins his final journey.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025
A short while ago, I joined his well wishers at Sarusajai Stadium to pay my tributes.
The last 2 days symbolised the love he commands over people.
There will never be another Zubeen💔
मुख्यमंत्री सरमा ने सोमवार रात दाह संस्कार स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जुबीन को अंतिम विदाई देने से पहले, मैंने दाह संस्कार स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया.'
जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार
जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार उनकी छोटी बहन पामी बोरठाकुर करेंगी. उनके साथ डिजिटल निर्माता और जुबीन के बहुत करीबी सहयोगी अरुण गर्ग और लेखक, गीतकार और अभिनेता राहुल गौतम शर्मा भी होंगे, जो जुबीन गर्ग के परिवार के बहुत करीब हैं. जुबीन और उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग की अपनी कोई संतान नहीं है.
Ahead of the final goodbye to Zubeen, I inspected the cremation site and took stock of the preparations. — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025
इस बीच, सोनापुर के कमरकुची गांव में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां मंगलवार को अंतिम संस्कार और दाह संस्कार किया जाएगा. पूरे राजकीय सम्मान के साथ, दिवंगत गायक को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 10 बीघा के भूखंड पर सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.