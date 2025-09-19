ETV Bharat / entertainment

जुबीन गर्ग की मौत की खबर सुन शॉक्ड हुए PM मोदी, व्यक्त की संवेदना

जुबीन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त करने वाली अन्य हस्तियों में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अरमान मलिक, विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल और आदिल हुसैन शामिल हैं. इन हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए सिंगर के निधन पर शोक जताया है.

शुक्रवार, 19 सितंबर को पीएम मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल के जरिए जुबीन गर्ग के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने अपने पोस्ट में संवेदना व्यक्त करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'पॉपुलर सिंगर ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं. उन्हें संगीत में उनके समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा. उनके गायन सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे. उनके परिवार और फैंस के प्रति संवेदना. ओम शांति'.

नई दिल्ली: असमिया सुपरस्टार जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन की खबर से पूरा देश सदमे में है. पर गायक की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मृत्यु हो गई. कई हस्तियों ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शोक व्यक्त किया. वहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिंगर के निधन पर शोक जताया है.

नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आधिकारिक बयान

नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल ने जुबीन के निधन पर एक आधिकारिक बयान किया है, जिसमें बताया है कि, 'स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबीन गर्ग को सांस लेने में तकलीफ हुई. उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया और फिर सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया. उन्हें बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, दोपहर लगभग 2:30 बजे भारतीय समयानुसार आईसीयू में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.' फिलहाल सिंगापुर के अधिकारियों ने दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है.

नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर थे जुबीन

ज़ुबीन गर्ग असम के सबसे प्रभावशाली संगीत कलाकार थे. उन्होंने कई बॉलीवुड गाने भी गाए.यह गायक भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर के रूप में सिंगापुर में थे.

जुबीन गर्ग के परिचय

जुबीन गर्ग को 'रॉकस्टार ऑफ द नॉर्थईस्ट' कहा जाता है. जुबीन तीन दशकों से भी ज्यादा समय से असमिया और भारतीय संगीत की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक रहे हैं. असमिया संगीत और फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद जुबीन ने हिंदी के चार्ट-टॉपिंग बॉलीवुड गानों में भी अपनी जगह पक्की की.

जुबीन ने असमिया, बंगाली और बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है. उनके कुछ सबसे पॉपुलर गानों में 2006 की बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर का 'या अली' और ऋतिक रोशन की 'कृष 3' का 'दिल तू ही बता' शामिल हैं.

सिंगिग टैलेंट प्रतिभा के अलावा, ज़ुबीन गर्ग को 2008 में फिल्मों में भी बड़ा मौका मिला. जुबीन ढोल, ड्रम, गिटार, हारमोनियम, मैंडोलिन और कीबोर्ड समेत कई प्रकार के संगीत वाद्ययंत्र भी बजाते थे. असम में, जुबीन का योगदान अद्वितीय रहा है.

उनके भावपूर्ण गीत, आधुनिक फ्यूजन ट्रैक और सदाबहार बिहू गीतों ने उन्हें घर-घर में जाना-पहचाना नाम बना दिया है. उन्होंने असमिया, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए थे. वह देश के सबसे सफल गायकों में से एक हैं.