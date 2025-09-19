ETV Bharat / entertainment

मौत से एक दिन पहले जुबीन गर्ग ने फैंस को इस खास इवेंट में किया था इनवाइट, सिंगर का आखिरी पोस्ट देख आ जाएगा रोना

जुबीन चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में थे, जहां उन्हें परफॉर्म करना था. दुर्घटना से ठीक एक दिन पहले, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फैंस को फेस्टिवल में आने का न्योता दिया था.

जुबीन चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में थे, जहां उन्हें परफॉर्म करना था. दुर्घटना से ठीक एक दिन पहले, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फैंस को फेस्टिवल में आने का न्योता दिया था.

हैदराबाद: संगीत जगत सदमे और शोक में है. लाखों लोगों के दिलों में बसने वाले मशहूर गायक ज़ुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक दुखद दुर्घटना में निधन हो गया. गायक डाइविंग करते समय समुद्र में गिर गए और उन्हें तुरंत बचाकर अस्पताल ले जाया गया. अथक प्रयासों के बावजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अपनी असामयिक मृत्यु से ठीक एक दिन पहले उन्होंने फैंस को चौथे नार्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए निमंत्रण दिया था.

जुबीन गर्ग का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट

अपनी अंतिम पोस्ट में जुबीन गर्ग ने 20 और 21 सितंबर को सिंगापुर के सनटेक में आयोजित होने वाले चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताया था. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, 'सिंगापुर के दोस्तों, मैं आपको 20 और 21 सितंबर को सिंगापुर के सनटेक में आयोजित होने वाले चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में आमंत्रित करता हूं. आइए और भारत के अनोखे हिस्से को देखिए. हम बेहतरीन कृषि, हस्तशिल्प उत्पाद, चाय का अनुभव, नृत्य, फैशन शो और शाम के संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें भारत के पूर्वोत्तर के रॉक बैंड और रैपर्स शामिल होंगे.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं पूरे महोत्सव में सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर के रूप में मौजूद रहूंगा और 20 तारीख की शाम को अपने लोकप्रिय हिंदी, बंगाली और असमिया गीतों के साथ परफॉर्मेंस दूंगा. मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, इस शनिवार और रविवार को होगा और एंट्री फ्री है. सभी आइए और हमारा समर्थन कीजिए. चीयर्स.'

जुबीन के निधन पर नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल का बयान

नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल ने जुबीन के निधन पर एक आधिकारिक बयान किया है, जिसमें बताया है कि, 'स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबीन गर्ग को सांस लेने में तकलीफ हुई. उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया और फिर सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया. उन्हें बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, दोपहर लगभग 2:30 बजे भारतीय समयानुसार आईसीयू में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.' फिलहाल सिंगापुर के अधिकारियों ने दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है.