ETV Bharat / entertainment

जुबीन गर्ग की मौत की जांच: CID ने को-म्यूजिशियन और को-सिंगर को किया गिरफ्तार, सिंगापुर पुलिस ने भारत को सौंपी ऑटोप्सी रिपोर्ट

गुवाहाटी: गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच तेज हो गई है. सीआईडी ​​ने इस मामले में को-म्यूजिशियन और को-सिंगर को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले, कार्यक्रम आयोजक और जुबीन गर्ग के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया था. अब चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. वहीं सिंगापुर पुलिस फोर्स ने जुबीन गर्ग की ऑटोप्सी रिपोर्ट भारत को सौंप दी है. साथ ही उन्होंने जनता को खास सलाह भी दी है.

गायक जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत के सिलसिले में, असम पुलिस के अपराध जांच विभाग (CID) ने गुरुवार, 2 अक्टूबर को उनके को-म्यूजिशियन शेखर गोस्वामी और को-सिंगर अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया. इस तरह इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या चार हो गई है.

विशेष जांच दल (SIT) के चीफ और सीआईडी के स्पेशल डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने मीडिया को बताया कि एसआईटी/सीआईडी ने कई दिनों की पूछताछ के बाद, गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को गुरुवार की रात गिरफ्तार किया. एक अधिकारी ने कहा, 'हमें उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं. इसलिए आगे की पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है.'

सिंगापुर पुलिस फोर्स ने भारत को दिया जुबीन का ऑटोप्सी रिपोर्ट

वहीं, जुबीन गर्ग मौत के मामले में सिंगापुर पुलिस फोर्स (एसपीएफ) का नया बयान सामने आया है. एसपीएफ ने बताया है, 'सिंगापुर पुलिस ने दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उनके निधन पर एसपीएफ के प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भारतीय उच्चायोग को उनके अनुरोध पर भेज दी है. मामले की पुलिस जांच जारी है. जनता को सलाह दी जाती है कि वे मृतक के सम्मान में, उनकी मृत्यु की परिस्थितियों से संबंधित कोई भी वीडियो या फोटो साझा न करें.