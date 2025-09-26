ETV Bharat / entertainment

जुबीन गर्ग डेथ इंवेस्टिगेशन: SIT का सर्च ऑपरेशन के बाद NEIF आयोजक का आया बयान, देखें वीडियो

एसआईटी ने गुरुवार को एनईआईएफ के आयोजक श्यामकानु महंत के घर की तलाशी ली थी. इसके बाद श्यामकानु ने अपना बयान जारी किया है.

Zubeen Garg Shyamkanu Mahanta
ज़ुबीन गर्ग/श्यामकनु महंत (IANS/Shyamkanu Mahanta Facebook)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग का 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान डूबने से मौत हो गई. असम सरकार ने जुबीन की मृत्यु के बाद राज्य में तीन दिनों के राजकीय शोक का एलान किया था. अपने निधन से ठीक एक दिन बाद जुबीन गर्ग को नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल में परफॉर्मेंस देना था. जांच के दौरान, असम पुलिस के स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने एनईआईएफ के आयोजक श्यामकानु महंत के आवास पर तलाशी ली. इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने एसआईटी की जांच के बाद अपना और संगठन का बचाव किया है.

श्यामकानु महंत ने गुरुवार को फेसबुक पर एक पोस्ट किया है. वीडियो में, श्यामकानु महंत ने कहा कि उनका नाम सिर्फ टीआरपी के लिए घसीटा जा रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उन पर बिना सबूत के कई आरोप लगाए गए हैं.

श्यामकानु ने यह भी बताया कि उन्हें 19 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे जुबीन गर्ग के निधन की जानकारी मिली. उन्होंने आगे बताया कि उनके निधन की खबर सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा. सिंगर ने उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, चूंकि जुबीन ब्रांड एंबेसडर थे. श्यामकानु महंत ने बताया कि जुबीन गर्ग सिंगापुर के आलीशान पैन पैसिफिक होटल में ठहरे हुए थे. अपने कार्यक्रम के दौरान, उनका इरादा भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि देने का था.

बता दें कि असम सरकार ने सिंगापुर में गायक की मौत की जांच के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता के नेतृत्व में 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी ने गुरुवार (25 सितंबर) को एनईआईएफ के आयोजक श्यामकानु महंत और उनके प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के घरों की तलाशी ली. एक रिपोर्ट के अनुसार, उनके दो सहयोगियों को छोड़कर, उनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था.

