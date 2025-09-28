जुबीन गर्ग डेथस केस: 'किंग ऑफ हमिंग' के परिवार ने असम सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई शिकायत
दिवंगत गायक जुबीन गर्ग के परिवार ने सिंगापुर में डूबने से हुई उनकी मौत को लेकर असम सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2025 at 3:49 PM IST
गुवाहाटी (असम): असम के 'किंग ऑफ हमिंग' कहे जाने वाले जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया. सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग करते समय वह समुद्र में गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. इस घटना को लेकर जुबीन के परिवार ने असम सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई है.
जुबीन गर्ग के परिवार ने सिंगापुर में डूबने से हुई उनकी मौत के मामले में राज्य सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई है और घटना की गहन जांच की मांग की है. पीटीआई के अनुसार, जुबीन का परिवार इस घटना की गहन जांच की मांग कर रहा है. जुबीन की पत्नी गरिमा गर्ग, उनकी बहन पामी बोरठाकुर और उनके अंकल मनोज कुमार बोरठाकुर ने शिकायत पर हस्ताक्षर किए हैं.
मनोज कुमार बोरठाकुर ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने शनिवार को ईमेल के जरिए सीआईडी को शिकायत भेजी थी. उन्होंने कहा, 'हम उनकी मौत की परिस्थितियों की गहन जांच करवाना चाहते हैं.' एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हमें गर्ग के परिवार से शिकायत मिली है और हम उसकी जांच कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सीआईडी का स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) 19 सितंबर को सिंगापुर में गायक-संगीतकार की मौत से जुड़ी घटनाओं की जांच कर रहा है और परिवार के दर्ज कराई गई शिकायत पर भी विचार किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि एसआईटी की एक टीम रविवार को गुवाहाटी के काहिलीपारा इलाके में गर्ग के आवास पर गई थी. उन्होंने कहा, 'हमें कुछ बातें पूछनी थीं और हमारे अधिकारी परिवार से मिले। उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं.'
असम की सीआईडी ने गायक जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत के सिलसिले में बीएनएस, 2023 की धारा 61(2)/105/106(1) के तहत मामला (संख्या 18/2025) दर्ज किया है. शुक्रवार को, असम की एसआईटी और सीआईडी ने गायक जुबीन गर्ग के सिंगापुर में असामयिक निधन के मामले में श्यामकानु महंत के गुवाहाटी स्थित आवास पर छापा मारा.
श्यामकानु महंत नार्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक थे, जिन्होंने इस महोत्सव में गायक जुबीन गर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की थी. एसआईटी और सीआईडी टीमों ने जुबीन गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, जुबीन गर्ग के सहयोगी, संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और श्यामकानु महंत के घरों पर भी छापे मारे और एक पेनड्राइव, एक हार्ड डिस्क, एक कंप्यूटर सीपीयू, दस्तावेज़ और अन्य सामान सहित कई सामान जब्त किए है.