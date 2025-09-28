ETV Bharat / entertainment

जुबीन गर्ग डेथस केस: 'किंग ऑफ हमिंग' के परिवार ने असम सीआईडी ​​में शिकायत दर्ज कराई शिकायत

गुवाहाटी (असम): असम के 'किंग ऑफ हमिंग' कहे जाने वाले जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया. सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग करते समय वह समुद्र में गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. इस घटना को लेकर जुबीन के परिवार ने असम सीआईडी ​​में शिकायत दर्ज कराई है. जुबीन गर्ग के परिवार ने सिंगापुर में डूबने से हुई उनकी मौत के मामले में राज्य सीआईडी ​​में शिकायत दर्ज कराई है और घटना की गहन जांच की मांग की है. पीटीआई के अनुसार, जुबीन का परिवार इस घटना की गहन जांच की मांग कर रहा है. जुबीन की पत्नी गरिमा गर्ग, उनकी बहन पामी बोरठाकुर और उनके अंकल मनोज कुमार बोरठाकुर ने शिकायत पर हस्ताक्षर किए हैं. मनोज कुमार बोरठाकुर ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने शनिवार को ईमेल के जरिए सीआईडी ​​को शिकायत भेजी थी. उन्होंने कहा, 'हम उनकी मौत की परिस्थितियों की गहन जांच करवाना चाहते हैं.' एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हमें गर्ग के परिवार से शिकायत मिली है और हम उसकी जांच कर रहे हैं.