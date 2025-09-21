ETV Bharat / entertainment

जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा: हाथ जोड़ सिंगर की पत्नी ने की फैंस से भावुक अपील, मैनेजर के खिलाफ दर्ज FIR पर दी प्रतिक्रिया

फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए गरिमा ने कहा, 'मैं सभी से एकजुट होने का अनुरोध कर रही हूं. जुबीन आखिरकार घर आ रहा है. जब वह हमारे साथ था, तो आप सभी ने उस पर प्यार और आशीर्वाद बरसाया था, और जुबीन ने हमेशा वही प्यार दिया. मुझे उम्मीद है कि उसका अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण होगा. पुलिस और राज्य के अधिकारी इस दौरान हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं.'

गरिमा सैकिया गर्ग ने जुबीन गर्ग के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने जुबीन के फैंस से हाथ जोड़कर विनती है कि उनके दिवंगत पति की अंतिम यात्रा के दौरान शांति बनाए रखे.

गुवाहाटी (असम): 'या अली' जैसे गानों से देशभर के दिलों पर राज करने वाले मशहूर गायक ज़ुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया. वह 52 वर्ष के थे. रविवार को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया, जहां लाखों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए. इस बीच जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने सोशल मीडिया एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. साथ ही उन्होंने जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा के खिलाफ एफआईआर पर भी प्रतिक्रिया दी है.

गरिमा ने जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'सिद्धार्थ, जो शुरू से ही उनके भाई जैसे रहे हैं, वे भी साथ आएंगे. आप सभी को याद होगा कि 2020 में, जब ज़ुबीन को गंभीर दौरा पड़ा था, तो हमें उन्हें आगे के इलाज के लिए मुंबई ले जाना पड़ा था. लॉकडाउन के दौरान, जब सब कुछ बंद था, सिद्धार्थ ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे पास खाने-पीने की चीजें हों, और ज़ुबीन को मुंबई से बस से वापस भी लाए.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब भी किसी ने सिद्धार्थ की आलोचना की, जुबीन हमेशा उसके साथ खड़ा रहा. मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप सिद्धार्थ को जुबीन की अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने दें. प्लीज मैं सभी से सिद्धार्थ के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने की अपील करती हूं. कल मुझे अपने लोगों की जरूरत होगी, और मुझे सिद्धार्थ के सहारे की जरूरत होगी—उसके बिना, मैं सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगी.'

गुवाहाटी में कई फैंस ने उनकी स्मृति में मोमबत्तियां जलाकर जुबीन के निधन पर शोक व्यक्त किया. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने आईजीआई एयरपोर्ट पर दिवंगत गायक को श्रद्धांजलि दी.

इससे पहले, सीएम सरमा ने कहा कि 'या अली' गायक के अवशेषों को फैंस और शुभचिंतकों के अंतिम दर्शन के लिए रविवार, 21 सितंबर को असम के गुवाहाटी के सरुसजाई में अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा.

बता दें, असम सरकार ने गायक जुबीन गर्ग के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक का एलान किया है. असम के सीएमओ ने कहा कि इस दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन, औपचारिक कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह नहीं होंगे.