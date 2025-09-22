ETV Bharat / entertainment

WATCH: असम ने जुबीन गर्ग को दी अंतिम विदाई, जानें कब और कहां होगा गायक का अंतिम संस्कार

असम के लोगों ने अपने लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग को आज अंतिम विदाई दी. आइए जानें जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार कब और कहां होगा.

Zubeen Garg antim vidai
जुबीन गर्ग को अंतिम विदाई (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 5:04 PM IST

गुवाहाटी: असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग के दौरान निधन हो गया था. इस खबर से पूरे असम में शोक की लहर दौड़ गई. जुबीन का पार्थिव शरीर रविवार सुबह सिंगापुर से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी लाया गया. एयरपोर्ट से, उनके पार्थिव शरीर को काहिलीपारा स्थित उनके आवास पर ले जाया गया, जहां उनके परिवार ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की. दोपहर में जनता के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को सरुसजाई स्टेडियम ले जाया गया.

जुबीन का पार्थिव शरीर पारंपरिक असमिया गमछा से लिपटा हुआ और एक कांच के ताबूत में रखा हुआ. असम की धड़कन माने जाने वाले जुबीन के अंतिम दर्शन के लिए लगभग 10 लाख लोग भीषण गर्मी और भारी बारिश में सड़क पर उतरे थे. कई लोगों ने जुबीन के अमर गीत मायाबिनी रातिर बुकुट गाया.

स्टेडियम में भीड़ देख भावुक हुई जुबीन की पत्नी
स्टेडियम में भारी भीड़ को देख जुबीन की पत्नी गरिमा गर्ग भावुक हो गई. नम आंखों से गरिमा ने जुबीन के फैंस का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'अगर जुबीन आज जीवित होते, तो इस भीड़ को देख बहुत खुश होते. लोगों के इस प्यार को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. उनकी ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं.' असम सरकार ने कलाकार के प्रति सम्मान को दर्शाते हुए 23 सितंबर तक आधिकारिक शोक का एलान किया है.

जुबीन के लिए सीएम सरमा का संबोधन
सीएम ने कहा, 'सरकार को खानापाड़ा से लगभग 7 किलोमीटर दूर, कोमारकुची के हातिमुरा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे, दिसांग रिजॉर्ट के पास 10 बीघा जमीन मिली है. इस जमीन पर एक छोटी नर्सरी और एक श्मशान घाट है. स्थानीय समुदाय ने स्वेच्छा से यह जमीन दान में दी है.'

सीएम ने स्पष्ट किया कि यात्रा संबंधी कठिनाइयों और उनके पिता की खराब सेहत के कारण परिवार ने सोनापुर को प्राथमिकता दी. उन्होंने आगे कहा, 'जुबीन गर्ग कोई सरकारी अधिकारी, मंत्री या अधिकारी नहीं थे. जुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर के बारे में केवल परिवार या जीवनसाथी ही निर्णय ले सकते हैं. सरकार केवल सलाह दे सकती है, और परिवार ही निर्णय लेगा. सरकार जुबीन गर्ग को सम्मानित करेगी और अंतिम संस्कार स्थल पर ही उनका स्मारक बनाएगी.'

सीएम ने जुबीन के स्मारक के बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'अस्थियों को जोरहाट ले जाया जाएगा. जोरहाट में एक और समाधि स्थल भी बनाया जाएगा. सरकार जोरहाट के लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है.' उन्होंने इस बात के लिए खेद भी जताया कि पार्थिव शरीर को सीधे वहां नहीं ले जाया जा सका.

23 सितंबर को सोनापुर में अंतिम संस्कार
जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार 23 सितंबर को सोनापुर में किया जाएगा. अंतिम संस्कार सुबह 8 बजे शुरू होगा. अंतिम संस्कार में केवल परिवार के सदस्य, करीबी सहयोगी और मीडियाकर्मी ही शामिल होंगे. इसके बाद आम लोग बाद में स्मारक स्थल पर जा सकेंगे.

सीएम की अपील
मुख्यमंत्री सरमा ने शोक के दौरान वीआईपी कल्चर से बचने की भी अपील की है. उन्होंने कहा, 'मैंने देखा है कि श्रद्धांजलि देते समय मंत्री और विधायक पीछे खड़े होते हैं, जो ठीक नहीं है. अगर कोई चाहे तो कतार में खड़े होकर श्रद्धांजलि दे सकता है. यह जनता का कार्यक्रम है. इस समय वीआईपी संस्कृति से बचना चाहिए. मैंने मुख्य सचिव को इसी संबंध में निर्देश दिए हैं.'

