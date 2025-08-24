मुंबई: कोरियोग्राफर, एक्ट्रेस धनश्री वर्मा बीते कुछ समय से भारतीय टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल से तलाक की वजह से सुर्खियों में हैं. रास्ते अलग होने के बाद दोनों को नेटिजन्स के बयानों का भी सामना करना पड़ रहा है. इन सबके बीच बीते शनिवार, 23 अगस्त को धनश्री ने एक जरूरी चेतावनी जारी की. उन्होंने सभी को सलाह दी कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध मैसेज, ईमेल या कॉल का जवाब न दें जो उनके नाम से होने का दावा करते हों.

शनिवार को धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ साझा किए. एक पोस्ट में एक जरूरी चेतावनी देते हुए लोगों को आगाह किया है. धनश्री ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'महत्वपूर्ण चेतावनी. कोई व्यक्ति मेरा रूप धारण करके मेरे दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है.'

धनश्री वर्मा का पोस्ट (Instagram)

लोगों को आगाह करते हुए कोरियोग्राफर ने आगे लिखा है, 'प्लीज मेरे नाम से आने वाले किसी भी संदिग्ध मैसेज, ईमेल या कॉल पर ध्यान न दें. मुझे नहीं पता कि उनके इरादे क्या हैं, लेकिन मैं सभी को सुरक्षित और सूचित रखना चाहती हूं.' मैं अगली स्टोरी में फोन नंबर का स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूं. प्लीज सावधान रहें और संपर्क होने पर रिपोर्ट करें. थैंक्यू.' इसके बाद अपनी अगली इंस्टाग्राम स्टोरी पर धनश्री ने एक नंबर साझा किया है.

धनश्री वर्मा का पोस्ट (Instagram)

दोबारा प्यार पाने के लिए तैयार धनश्री

धनश्री की शादी पहले क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से हुई थी. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह दोबारा प्यार पाने के लिए तैयार हैं. एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हम सभी जिंदगी में प्यार चाहते हैं. भला कौन नहीं चाहता कि उसे प्यार मिले? हम सब चाहते हैं. कहीं न कहीं, हम सभी उम्मीद करते हैं, और हम सभी को उस पर भरोसा होता है. कभी-कभी, प्यार एक ऐसी चीज होती है जो आपको भी इंस्पायर करती है. सेल्फ-लव तो चाहिए ही, क्योंकि सेल्फ-लव सबसे जरूरी है. खुद को प्यार करो, फिर प्यार ढूंढो.'

धनश्री की सपोर्ट में सूर्यकुमार की पत्नी

धनश्री के इस इंटरव्यू पर भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा शेट्टी ने सार्वजनिक रूप से उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है. एक इंस्टाग्राम स्टोरी में देविशा ने इंटरव्यू से धनश्री की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'आपके लिए बहुत सम्मान और प्यार.' इस मैसेज ने लोगों के दिलों को छू लिया और कई लोगों ने देविशा की अपनी दोस्त का साथ देने के लिए तारीफ की है.