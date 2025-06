ETV Bharat / entertainment

दो बीवियों वाले अरमान मलिक ने शादी को क्यों बताया 'शुगर' जैसा, लोगों से कहा ऐसा मत करना - YOUTUBER ARMAAN MALIK

गीत लॉन्चिंग कार्यक्रम में अमन कंबोज और अरमान मलिक ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 2, 2025 at 11:08 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 11:59 AM IST 2 Min Read

देहरादून: अपने बयानों और वीडियो से अक्सर चर्चा में रहने वाले यूट्यूबर और बिग बॉस फेम अरमान मलिक ने दो शादियों को शुगर यानी डायबिटीज की तरह बताया है. उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि दो शादी नहीं बल्कि एक शादी की करना, तभी जीवन में खुश रह पाओगे. अरमान मलिक ने की अमन कंबोज के गीत की लॉन्चिंग: दरअसल उत्तराखंड के 26 वर्षीय युवा गायक अमन कम्बोज के सूफी गीत की लॉन्चिंग के मौके पर यूट्यूबर और बिग बॉस फेम अरमान मलिक देहरादून पहुंचे थे. उन्हें अमन की आवाज में गाया सूफी गीत काफी पसंद आया. उन्होंने युवा कलाकारों और उनकी पूरी टीम को बधाई दी. तू झूम, यह तूने क्या किया... नाम का यह गीत पंकज रावत और शिवा कौशल की एक म्यूजिक कंपनी की ओर से अनावरण किया गया है. इसके माध्यम से संगीत प्रेमियों के लिए अमन कंबोज द्वारा गाए गए सभी गीतों की जानकारी भी मिलेगी. हर महीने एक नए गीत को प्रस्तुत किया जाएगा.

सवालों के जवाब देते यूट्यूबर अरमान मलिक (Video- ETV Bharat) देहरादून में बसना चाहते हैं अरमान मलिक: इस मौके पर अरमान मलिक ने कहा कि- देहरादून की वादियां मुझे हमेशा आकर्षित करती आई हैं. आने वाले समय में मैं यहां पर अपना आशियाना बनाने की प्लानिंग कर रहा हूं, ताकि अपने बच्चों का फ्यूचर यही सेट किया जा सके. आज के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. आज हर घर में टैलेंट है, लेकिन उस युवा के टैलेंट को कौन सपोर्ट कर रहा है, वह मायने रखता है.

-अरमान मलिक, यूट्यूबर- अपनी दो शादियों पर भी बोले अरमान मलिक: अरमान मलिक ने दो शादियां की हैं. उन्होंने युवाओं को दो शादियां नहीं करने की सलाह दी है. उनका कहना है कि एक विवाह करके ही खुश रहा जा सकता है. अरमान मलिक ने अपनी तीसरी शादी की चर्चाओं पर भी सफाई दी है. उनका कहना है कि लोगों का काम चर्चा करना ही रहता है. उन्होंने अपनी तीसरी शादी की चर्चाओं पर विराम लगाया है. दरअसल दो पत्नियों वाले यूट्यूबर के तौर पर मशहूर और बिग बॉस रियलिटी शो में कंटेस्टेंट रहे अरमान मलिक शादियों को लेकर चर्चा में रहे और उन्हें ट्रोल भी किया गया था. वह बिग बॉस ओटीटी 3 में टॉप फाइव पर जगह नहीं बना पाए थे. वह ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले ही शो से बाहर हो गए थे.

