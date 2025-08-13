पटिलाया (पंजाब): अरमान मलिक, एक ऐसे यूट्यूबर हैं, जो अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं. इस बार वह कानूनी मामले को लेकर हेडलाइन में आए हैं. जीं हां, पटियाला की एक अदालत ने यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों को समन भेजा है. अदालत ने इन्हें 2 सितंबर को पेश होने के लिए तलब किया है.

आईएएनएस के मुताबिक, पटियाला की एक अदालत ने यूट्यूबर और 'बिग बॉस' ओटीटी 3 फेम अरमान मलिक और उनकी पत्नियों पायल और कृतिका को 2 सितंबर को तलब किया है. यह समन एक याचिका पर आया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अरमान मलिक ने हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए चार शादियां की हैं.

याचिकाकर्ता अधिवक्ता दविंदर राजपूत कहते हैं, 'मैंने सबसे पहले पायल मलिक के खिलाफ काली माता का अनुचित चित्रण करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कराया था, जिसकी जानकारी मुझे सोशल मीडिया पर एक वीडियो से मिली.'

उन्होंने आगे कहा, 'अपनी जांच के दौरान, मुझे उनके खिलाफ कई सबूत मिले, जिनमें यह भी शामिल है कि अरमान मलिक ने चार शादियां कीं, जिनकी शुरुआत 17 साल की उम्र में एक लड़की से हुई थी.यह चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत आती है. यूट्यूब रिकॉर्ड के मुताबिक, उस मैरिज से दो लड़कियां हुईं. यह वीडियो अभी भी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं.'

दविंदर राजपूत कहते हैं,'हमें अदालत से बहुत अनुकूल फैसले मिले हैं. धार्मिक अपमान से संबंधित पहला मामला न्यायाधीश ने पटियाला के अधिकारियों को भेजा गया था, और इस मामले को अदालत में उठाया गया है.'

कौन है अरमान मलिक?

अरमान मलिक हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं और दिल्ली आने से पहले एक निजी बैंक में काम करते थे और एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में प्रसिद्धि पा चुके हैं. अरमान का असली नाम संदीप है. 21 जून 2024 को शुरू हुए 'बिग बॉस' ओटीटी सीजन 3 में वह अपनी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका मलिक के साथ नजर आए थे. इस शो से उन्हें काफी फेम मिला. तब से, यह तिकड़ी अपनी लाइफस्टाइल और लगातार ऑनलाइन उपस्थिति के कारण सुर्खियों में बनी हुई है.