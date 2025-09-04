ETV Bharat / entertainment

ऋषि कपूर बर्थ एनिवर्सरी: नीतू कपूर ने किया याद- आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, बेटी बोलीं- आपको रोजाना मिस करते हैं पापा

30 अप्रैल 2020 में ऋषि कपूर का बीमारी के चलते 67 साल की उम्र में निधन हो गया था.

Rishi Kapoor birth anniversary
ऋषि कपूर बर्थ एनिवर्सरी (IANS)
Published : September 4, 2025

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर आज अगर जिंदा होते तो अपने फैंस और फैमिली के बीच 73वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रह होते. आज 4 सितंबर को ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर उनकी फैमिली ने उन्हें याद किया है. इस बाबत ऋषि कपूर की स्टार वाइफ नीतू कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने उन्हें इस खास मौके पर याद किया है और उनके नाम एक-एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है. नीतू कपूर ने दिवंगत स्टार हसबैंड का एक वीडियो शेयर किया है.

नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के शो खुल्लम खुला विद ऋषि कपूर का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्टर को अपने गेस्ट और अपनी फिल्मों पर मस्ती लेते देखे जा रहा है. इस वीडियो में पूरा कपूर खानदान नजर आ रहा है. वीडियो के अंत में कपूर खानदान के स्टार्स बारी-बारी से ऋषि कपूर और उनके फिल्मी करियर के बारे में बता रहे हैं. नीतू ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, आप हमेशा याद किए जाएंगे, हैप्पी बर्थडे'. नीतू के पोस्ट पर संजय कपूर, भावना पांडे, उर्मिला मातोंडकर समेत कई स्टार्स ने ऋषि कपूर को याद कर उन्हें जन्मदिन विश किया है.

वहीं, ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने अपनी इंस्टास्टोरी पर एक पोस्ट शेयर अपने पिता को जन्मदिन की बधाई दी है. रिद्धिमा ने पिता के जन्मदिन पर एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें ऋषि कपूर, नीतू कपूर, खुद रिद्धिमा और उनके पति-बच्चे नजर आ रहे हैं. इस पर रिद्धिमा ने लिखा है, पापा हम आपको रोजाना सेलिब्रेट करते हैं, आप पर प्यार बरसाते हैं, आपको मिस करते हैं, हैप्पी बर्थडे पापा, लव यू'. बता दें, 30 अप्रैल 2020 में ऋषि कपूर का बीमारी के चलते 67 साल की उम्र में निधन हो गया था. उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा था.

