नेशनल अवॉर्ड्स इवेंट में विक्रांत मैसी संग दिखेंगे रियल-लाइफ मनोज कुमार शर्मा?, यहां जानें

हैदराबाद: विक्रांत मैसी अपने करियर के सबसे यादगार मुकामों में से एक हासिल करने वाले हैं, क्योंकि फिल्म 12th फेल के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिलने वाला है. ऐसे में हर बीतते दिन के साथ इस बड़ी जीत को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है. विक्रांत को बेस्ट एक्टर का प्रतिष्ठित सम्मान उनके द्वारा निभाए गए मनोज कुमार शर्मा के रूप में दमदार एक्टिंग के लिए दिया जाएगा.

बता दें कि मनोज कुमार शर्मा ने एक साधारण सी शुरुआत कर एक आईपीएस अधिकारी बनने तक का सफर तय किया है. यह सम्मान सिर्फ विक्रांत के लिए अपनी सफलता नहीं बल्कि उन सभी के लिए गर्व का पल है जिन्होंने फिल्म की प्रेरक कहानी से जुड़ाव महसूस किया. कहना होगा कि अपनी इस जीत के साथ, उन्होंने अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन और शानदार एक्टर्स में अपनी जगह और मजबूत कर दी है.

अब इस मौके की इमोशनल गहराई और बढ़ गई है, क्योंकि एक सूत्र ने बताया है कि मनोज कुमार शर्मा, जिनके जीवन पर 12th फेल की कहानी आधारित है, वह भी शायद इस समारोह में मौजूद हो सकते हैं. शर्मा की मौजूदगी इस पहले से ही खास पल में और भी इमोशनल रंग भर देगी. आखिर में, 12th फेल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी; बल्कि यह मनोज शर्मा की खास और प्रेरणादायक कहानी थी, जिसे विक्रांत ने स्क्रीन पर असली और खूबसूरती से पेश किया है.