नेशनल अवॉर्ड्स इवेंट में विक्रांत मैसी संग दिखेंगे रियल-लाइफ मनोज कुमार शर्मा?, यहां जानें
मनोज कुमार शर्मा ने एक साधारण सी शुरुआत कर एक आईपीएस अधिकारी बनने तक का सफर तय किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2025 at 6:01 PM IST
हैदराबाद: विक्रांत मैसी अपने करियर के सबसे यादगार मुकामों में से एक हासिल करने वाले हैं, क्योंकि फिल्म 12th फेल के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिलने वाला है. ऐसे में हर बीतते दिन के साथ इस बड़ी जीत को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है. विक्रांत को बेस्ट एक्टर का प्रतिष्ठित सम्मान उनके द्वारा निभाए गए मनोज कुमार शर्मा के रूप में दमदार एक्टिंग के लिए दिया जाएगा.
बता दें कि मनोज कुमार शर्मा ने एक साधारण सी शुरुआत कर एक आईपीएस अधिकारी बनने तक का सफर तय किया है. यह सम्मान सिर्फ विक्रांत के लिए अपनी सफलता नहीं बल्कि उन सभी के लिए गर्व का पल है जिन्होंने फिल्म की प्रेरक कहानी से जुड़ाव महसूस किया. कहना होगा कि अपनी इस जीत के साथ, उन्होंने अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन और शानदार एक्टर्स में अपनी जगह और मजबूत कर दी है.
अब इस मौके की इमोशनल गहराई और बढ़ गई है, क्योंकि एक सूत्र ने बताया है कि मनोज कुमार शर्मा, जिनके जीवन पर 12th फेल की कहानी आधारित है, वह भी शायद इस समारोह में मौजूद हो सकते हैं. शर्मा की मौजूदगी इस पहले से ही खास पल में और भी इमोशनल रंग भर देगी. आखिर में, 12th फेल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी; बल्कि यह मनोज शर्मा की खास और प्रेरणादायक कहानी थी, जिसे विक्रांत ने स्क्रीन पर असली और खूबसूरती से पेश किया है.
एक सूत्र ने बताया, 'यह फिल्म हमेशा मनोज कुमार शर्मा की यात्रा के बारे में रही है, और विक्रांत ने उनकी जिंदगी को स्क्रीन पर दिखाने के बाद उनके साथ एक खास रिश्ता बना लिया है, मुमकिन है कि दोनों नेशनल अवॉर्ड्स समारोह में साथ मौजूद हों, जिससे यह पल और भी खास बन सकता है'.
राष्ट्रपति भवन में रील और रियल मनोज कुमार शर्मा को एक साथ देखना इस मौके को और भी खास बना देता है. यह मौका न सिर्फ विक्रांत की शानदार एक्टिंग को दिखाएगा, बल्कि उस जज्बे, हिम्मत और उम्मीद को भी सलाम होगा, जिसे फिल्म ने खूबसूरती से दिखाया है. विक्रांत, जो हमेशा अपने बड़े मौकों को विनम्रता और सम्मान से अपनाते हैं, उनके लिए मनोज शर्मा के साथ यह सम्मान बांटना इस उपलब्धि को और भी मायने देगा.
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में यह ‘फुल सर्कल’ मोमेंट अब एक यादगार शाम बनने जा रहा है, जहाँ सिनेमा का जश्न होगा, असली जिंदगी के हीरोइज़्म को सलाम किया जाएगा और उस कहानी और उस इंसान के रिश्ते का जश्न मनाया जाएगा, जिसने उसे सच में जिया है.