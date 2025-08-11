ETV Bharat / entertainment

ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की 'वॉर 2' पर क्यों भारी पड़ रही रजनीकांत की 'कूली'?, ये हैं दमदार वजह - COOLIE VS WAR 2

रजनीकांत की कूली एडवांस बुकिंग में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 को बहुत पीछे छोड़ चकी है, जानें क्यों?

COOLIE VS WAR 2
कूली और वॉर 2 (POSTERS)
हैदराबाद: तैयार हो जाइए साल की सबसे बड़ी और जॉनर-डिफाइनिंग एक्शन स्पेक्टेकल फिल्म 'कूली' के लिए, जो रिलीज हो रही है 14 अगस्त, 2025 को. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का मुकाबला यशराज स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 से होगा, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर साथ में एक्शन करते दिखेंगे. वहीं, लोकेश कनगराज के निर्देशन और सुपरस्टार रजनीकांत के पावर पैक्ड पर्फोर्मंस से सजी इस फिल्म के ट्रेलर ने फिलहाल आते ही दर्शकों और फैन्स में जबरदस्त उत्सुकता जगा दी है.

साथ ही नागार्जुन, आमिर खान, सत्यराज, उपेंद्र और सौबिन शाहिर के साथ श्रुति हसन ने एक्साइटमेंट को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. ऐसे में 'कूली' को सिर्फ आप एक फिल्म नहीं, बल्कि सिनेमा, विरासत, एक्शन और स्टार पावर को समर्पित एक गूंजता हुआ जश्न मान सकते हैं. फिलहाल आइए जानते हैं वे दमदार वजहें, जो कूली को वॉर 2 से बड़ा बनाती हैं.

रजनीकांत का स्वैग

सिनेमाजगत में सितारे कई हैं और दिग्गज सितारे भी, लेकिन सुपरस्टार रजनीकांत सिर्फ एक हैं और भारतीय सिनेमा में अपने सुनहरे 50 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए वे आ रहे हैं 'कूली' के अवतार में. यकीन मानिए 14 अगस्त, 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आधी सदी के स्टाइल, स्वैग, स्टारडम और सब्सटेंस का जश्न है, क्योंकि इस फिल्म के साथ रजनीकांत एक बार फिर लौट रहे हैं एक ग्रिट्टी, रौद्र और मास-हैवी अवतार में. इससे पहले रजनीकांत ने फिल्म जेलर से फैंस का खूब मनोरंजन किया था.

'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान

फिल्म 'कूली' के साथ तमिल सिनेमा में एंट्री ले रहे आमिर खान, इस फिल्म में एक धमाकेदार एक्शन अंदाज में नजर आनेवाले हैं. रेजर-शार्प, हाई-ऑक्टेन और स्टाइलिश लुक में आमिर एक ऐसे रोल में दिखाई देंगे, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. गौरतलब है कि रजनीकांत के साथ 30 साल बाद उनकी यह दूसरी फिल्म है, पिछली बार ये दोनों फिल्म 'आतंक ही आतंक' में नजर आए थे.

नागार्जुन

अपने चार्म और करिश्मैटिक अंदाज से पूरे भारत के दर्शकों का दिल जीत चुके टॉलीवुड के मास स्टार नागार्जुन अपने 40 साल के लंबे करियर में पहली बार इस फिल्म के जरिए विलेन की भूमिका में नजर आनेवाले हैं. यह बोल्ड कास्टिंग उनकी इमेज को एक नया मोड़ देती है. हालांकि शुरुआती चर्चाएं बता रही हैं कि उनका किरदार हाल के भारतीय सिनेमा के सबसे खतरनाक और लेयर्ड खलनायकों में से एक है.

उपेंद्र

कन्नड़ सिनेमा के विजनरी अभिनेता-निर्देशक उपेंद्र इस पॉवरहाउस एंसेंबल में एक अहम किरदार निभा रहे हैं. अपनी अनोखी पसंद और इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर उपेंद्र की मौजूदगी फिल्म में गहराई, जबरदस्त मोड़ और पैन-इंडियन फ्लेवर जोड़ती है.

सौबिन शाहिर

अपनी गहन और भावनात्मक परफ़ॉर्मेंस के लिए पहचाने जानेवाले मलयालम सिनेमा के बहुमुखी अभिनेता सौबिन शाहिर भी 'कूली' में एक अहम परत जोड़ रहे हैं. फिलहाल उनके मजेदार डांस अवतार ने 'मोनिका' गाने के जरिए पहले ही दर्शकों का दिल जीत लिया है और कहा जा रहा है कि फिल्म में उनका रोल एक सरप्राइज पैकेज है.

कटप्पा फेम सत्यराज

कोई भी पैन-इंडियन स्पेक्टेकल तब तक अधूरा है जब तक उसमें महानायक सत्यराज न हों. स्पेशली 'कूली' की बात करें तो इस फिल्म में वे अपने सबसे दमदार अंदाज में दिखाई देंगे. चाहे इंटेलिजेंस हो, ड्रामा हो या पावर हो, सत्यराज अपनी टॉवरिंग प्रेजेंस से सब कुछ खास बना देते हैं. दिलचस्प बात यह है कि रजनीकांत के साथ उनकी जोड़ी 35 साल बाद स्क्रीन पर नजर आनेवाली है.

लोकेश कनगराज
फिल्म 'कूली' की सातवीं दमदार वजहों में शामिल है, कैथी (कार्थी), मास्टर, लियो (विजय थलपति) और विक्रम (कमल हासन) जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले विजनरी डायरेक्टर लोकेश कनगराज, जो पहली बार रजनीकांत के साथ जुड़े हैं. अपनी ग्रिट्टी, ग्राउंडेड और हाई-स्टेक्स एक्शन थ्रिलर्स के लिए मशहूर लोकेश इस फिल्म में भी अपनी सिग्नेचर क्राफ्ट को साथ लेकर आए हैं. ऐसे में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, फैन्स और ऑडियंस का मानना है कि कूली तमिल सिनेमा की पहली 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन सकती है.

वहीं, बात करें वॉर 2 की इसको देखने का पहला कारण ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मास एक्शन जोड़ी और दूसरी बड़ी वजह में यशराज स्पाई यूनिवर्स है.

