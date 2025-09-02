हैदराबाद: एक्टर अक्षय ओबेरॉय अब धर्मा प्रोडक्शन्स की आने वाली फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है और इसमें वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, मनीष पॉल, रोहित सराफ समेत कई बड़े नाम शामिल हैं. अक्षय के लिए यह फिल्म खास है क्योंकि शशांक खेतान के साथ उनका यह सहयोग लगभग एक दशक पुरानी ख्वाहिश का पूरा होना है.

अक्षय ने अपनी यादें साझा करते हुए कहा, 'मुझे याद है 2014 में जब मेरी फिल्म पिज्जा का प्रमोशन चल रहा था, तभी मैंने पहली बार हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का ट्रेलर देखा था, उस फिल्म का स्केल, उसकी ताजगी और शशांक खेतान ने जिस खूबसूरती से उसे स्क्रीन पर उतारा था, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया.

'तभी मैंने मन ही मन इच्छा की थी कि काश कभी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले, उस समय यह सपना बहुत दूर लगता था, लेकिन मैंने उस ख्वाहिश को दिल में संभालकर रखा और आज, दस साल बाद, वह सपना सच हो रहा है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ, शशांक के निर्देशन में काम करना और धर्मा प्रोडक्शन्स की इतनी शानदार स्टारकास्ट का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास और संतोषजनक है, यह याद दिलाता है कि कभी-कभी ब्रह्मांड हमारी सबसे छोटी, सबसे चुपचाप की गई ख्वाहिशों को भी सुन लेता है और सही वक्त पर हमें उसका इनाम देता है'.

इस फिल्म के साथ अक्षय ओबेरॉय एक बार फिर अपनी बहुमुखी फिल्मोग्राफी में नया अध्याय जोड़ रहे हैं, जिसमें मेनस्ट्रीम ब्लॉकबस्टर और कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा दोनों शामिल हैं.