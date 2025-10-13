DDLJ के 30 साल पूरे होने से पहले बड़े टिकट के दाम, जानें किस थिएटर में अभी तक चल रही फिल्म?
Summary- मुंबई के इस थिएटर में यह फिल्म डीडीएलजे अपनी रिलीज से ही लगी हुई है और आज भी इसका एक शो चलता है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2025 at 5:24 PM IST
हैदराबाद: हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक रोमांटिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आगामी 20 अक्टूबर को अपने 30 साल पूरे करने जा रही है. शाहरुख खान और काजोल अभिनीत यह फिल्म आदित्य चोपड़ा ने अपने होम प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई थी. फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में आज भी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे लगी हुई और सुबह 11.30 बजे इसका शो चलता है. अब इस थिएटर के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज देसाई ने बताया कि उन्हें मजबूरन टिकट के दाम बढ़ाने पड़े हैं.
डीडीएलजे की टिकट के दाम क्यों बढ़े ?
मनोज देसाई ने बताया, मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण नाहर ने फिल्म की टिकट के दाम बहुत कम रखे हैं, लेकिन हमें इसे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि थिएटर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है और कम दाम पर टिकट बेचने पर आपत्ति जताई है, मेट्रो जैसे थिएटर में टिकट के दाम 150 से 200 रुपये हैं तो वहीं हमारी टिकटों के दाम 30 से 50 रुपये हैं, जिनपर 10 रुपये बढ़ा दिए हैं.
मनोज देसाई ने आगे कहते हैं, हमें एसोसिएशन ने टोकना शुरू कर दिया था, इसलिए हमनें एक मीटिंग के जरिए इस पर चर्चा की और दामों को कम किया, गेयटी गैलेक्सी से हमारे दाम बहुत कम है, भले ही कितनी ही बड़ी फिल्म क्यों ना रिलीज हुई हो, गैयटी गैलेक्सी के दाम अभी 130 से 160 रुपये हैं, जबकि इसके आस-पास के थिएटर इससे दोगुने दामों में टिकट बेचते हैं, पुष्पा 2 के दौरान हमनें अपनी टिकट के दाम नहीं बढ़ाए, जबकि फिल्म के हिट होने के दौरान सभी ने दाम बढ़ाए थे.
बता दें, शाहरुख खान और काजोल स्टारर यह फिल्म आज भी पसंद की जाती है और हाल ही में ब्रिटिश पीएम ने यशराज फिल्म्स के ऑफिस में इस फिल्म के गाने सुने थे.