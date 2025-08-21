ETV Bharat / entertainment

कौन है 'साथ निभाना साथिया' की ओरिजिनल 'गोपी बहू' के पति? अनएक्सपेक्टेड शादी की तस्वीरें देख फैंस भी हुए हैरान - GIAA MANEK VARUN JAIN WEDDING

'साथ निभाना साथिया' की मशहूर 'गोपी बहू' जिया मानेक ने गुपचुप शादी कर ली है. क्या आपको पता हैं कि उनके पति कौन हैं?

GIAA MANEK VARUN JAIN
जिया मानेक संग वरुण जैन (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2025 at 8:35 PM IST

हैदराबाद: पॉपुलर टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू का किरदार निभाने वाली जिया मानेक ने गुरुवार (21 अगस्त) को अपनी शादी का एलान किया. उन्होंने एक्टर वरुण जैन से शादी की है. आज उन्होंने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिया की इस अनएक्सपेक्टेड शादी की खबर ने सभी को चौंका दिया है.

21 अगस्त को जिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरों की एक सीरीज पोस्ट की. तस्वीरों में वे सुनहरे रंग के परिधानों में एक साथ नजर आ रही हैं. इस खास दिन के बारे में खुलासा करते हुए जिया ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'ईश्वर और गुरु की कृपा और अपार प्रेम के साथ, हम इस शाश्वत मिलन में कदम रख चुके हैं. हाथों में हाथ डाले, दिल से दिल मिलाकर. हम दो दोस्त थे, आज हम पति-पत्नी हैं.'

जिया ने आगे लिखा है, 'अपने सभी प्रियजनों के प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस दिन को इतना खास बनाया. मिस्टर और मिसेज के रूप में हंसी, रोमांच, यादें और साथ से भरे जीवन के लिए शुभकामनाएं. जिया और वरुण.'

अपने बड़े दिन के लिए दुल्हन ने गोल्डन कलर की साड़ी का चुनाव किया था. सोने के गहनों, गजरा, लाल बिंदी और लाल चूड़ियों से उन्होंने अपने लुक को पूरा किया, वहीं उनके स्टार पति वरुण गोल्डन कलर की शेरवानी में नजर आ रहे हैं.

कौन है जिया मानेक?
जिया को टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू के रूप में फेम मिला. इस शो में उन्होंने एक अनपढ़ लड़की का किरदार निभाया था, जिसकी शादी एक बिजनेसमैन से होती है. अपनी सास की मदद से उनके किरदार ने धीरे-धीरे सभी का दिल जीत लिया.

बाद में उन्होंने इस शो से नाता तोड़ लिया और देवोलीना भट्टाचार्जी ने उनकी भूमिका निभाई. फिर भी, जिया को इस प्यारे किरदार के मासूम किरदार के लिए याद किया जाता है, जिसने उनकी सादगी के लिए कई मीम्स बनाए. इस शो के अलावा, जिया 'जीनी और जूजू ', 'तेरा मेरा साथ रहे' में भी नजर आई थीं. 2012 में, उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 5 में भाग लिया था.

कौन हैं जिया मानेक के पति वरुण जैन?
वरुण जैन जमाई 2.0, दीया और बाती हम और मेरे अंगने में जैसे कई लोकप्रिय शो का हिस्सा रहे हैं. हाल ही में, वह हिट ड्रामा 'गुम है किसी के प्यार में' में अमन के रूप में दिखाई दिए थे. टीवी सीरीज के अलावा वह तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, भूल चुक माफ और इश्क विश्क रिबाउंड जैसी फिल्मों में दिखाई दिए हैं.

