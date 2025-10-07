ETV Bharat / entertainment

कौन हैं ऋषभ शेट्टी की पत्नी, जिन्होंने तैयार किए 'कांतारा: चैप्टर 1' की स्टार कास्ट के कॉस्ट्यूम? देखें तस्वीरें

पत्नी प्रगति के साथ ऋषभ शेट्टी ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 7, 2025 at 5:03 PM IST | Updated : October 7, 2025 at 5:29 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: 'कांतारा: चैप्टर 1' 2 अक्टूबर, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म को बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही हैं. साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इस फिल्म की खूब सराहना कर रहे हैं. फिल्म की कॉस्ट्यूम की भी काफी तारीफ हो रही हैं. लेकिन, क्या आपको पता है कि इन कॉस्ट्यूम को किसने तैयार किया है? चलिए आपको बताते हैं... 6 अक्टूबर को ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति शेट्टी ने 'कांतारा चैप्टर 1' के सेट से कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि इस फिल्म का हिस्सा बनना वाकई यादगार रहा है. प्रगति शेट्टी ने तस्वीरों को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'कांतारा चैप्टर 1 का हिस्सा बनना वाकई एक यादगार सफर रहा है. इतनी गहरी, मौलिक और दिव्य कहानी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करना सिर्फ काम से ज्यादा एक भावना थी. इस शानदार विजन का एक छोटा सा हिस्सा बुनने के लिए आभारी हूं.'

कौन है ऋषभ शेट्टी की पत्नी?

'कांतारा चैप्टर 1' की कॉस्ट्यूम डिजाइनर कोई और नहीं, ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति शेट्टी है. प्रगति ने फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में पर्दे के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने ऋषभ के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम की भूमिका भी निभाई है. सैंडलवुड के इस पावर कपल ने 2017 में शादी की. कपल ने 2019 में अपने पहले बच्चे रणवित का और 2022 में अपनी बेटी राध्या का स्वागत किया. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फिल्म में एक कैमियो भी किया था. फिल्म की रिलीज के बाद, पैनी नजर वाले दर्शकों ने प्रगति को इस फिल्म में कैमियो के तौर पर देखा था, जो फिल्म के पहले भाग में रथ वाले सीन में दिखाई देती हैं. न केवल प्रगति, बल्कि ऋषभ और प्रगति के बेटे, रणवित ने भी फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाई, जबकि प्रगति इससे पहले कांतारा (2022) में राजा की पत्नी के रूप में दिखाई दी थीं. यह भी पढ़ें: 'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस: मंडे टेस्ट में 50% गिरी फिल्म की कमाई, फिर भी 250 करोड़ का आंकड़ा पार

Last Updated : October 7, 2025 at 5:29 PM IST