मुकुल देव का निधन: एक्टर के अलावा ट्रेंड पायलट और एविएशन ट्रेनर थे राहुल देव के भाई, अजय देवगन की इस फिल्म में आएंगे नजर - MUKUL DEV PASSES AWAY

मुकुल देव ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 24, 2025 at 2:00 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 3:25 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के अलावा बंगाली, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में नजर आ चुके मुकुल देव का निधन हो गया है. पिछले कुछ दिनों से वह काफी बीमार थे. 23 मई की रात को उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली. मुकुल देव के निधन की खबर सुनकर फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है. दीपशिखा नागपाल ने सोशल मीडिया के जरिए एक्टर के निधन की पुष्टि की है. मुकुल देव की बायोग्राफी

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, अजय देवगन जैसे बड़े सितारों के साथ काम कर चुके मुकुल देव सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक मॉडल भी थे. उन्होंने 54 साल की उम्र दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली. हिंदी के अलावा, उन्होंने पंजाबी और साउथ फिल्म इंजस्ट्री के साथ भी काम किया है. उन्होंने हिंदी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों के साथ-साथ टेलीविजन में भी काम किया है. हालांकि मुकुल अपनी हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के लिए काफी मशहूर हैं. मुकुल देव का निजी जीवन और शिक्षा

मुकुल देव के निजी जीवन की बात करें तो मुकुल का जन्म 30 नवंबर 1970 को नई दिल्ली के खत्री पंजाबी परिवार में हुआ था. उनके पिता हरि देव दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त थे. उन्होंने ही उन्हें अफगान संस्कृति से परिचित कराया था. उनके पिता पश्तो और फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे. वे इन दोनों को बेहतरीन तरीके से बोल सकते थे. मुकुल एक्टर-मॉडल राहुल देव के भाई हैं. मुकुल ने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ाई की और 1988 में अपनी ISC परीक्षा (कक्षा 12) पूरी की. मुकुल देव का प्रोफेशनल करियर

मुकुल देव ने धारावाहिक मुमकिन से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा था. 1996 के इस धारावाहिक में मुकुल ने विजय पांडे की भूमिका निभाई थी. इसके बाद वह 1996 में फिल्म 'दस्तक' से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की. इस फिल्म में उन्होंने एसीपी रोहित मल्होत्रा ​​का किरदार निभाया था. इसी फिल्म में मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन नजर आई थी.

एंटरटेनमेंट की दुनिया से मुकुल का पहला परिचय तब हुआ जब वह कक्षा 8 में थे.उन्होंने दूरदर्शन के एक डांस शो में माइकल जैक्सन के रूप में परफॉर्म किया था. इस परफॉर्मेंस के लिए उनका चेक भी मिला था. यह चेक मुकुल के जिंदगी की पहली कमाई थी. बॉलीवुड के अलावा मुकुल देव अन्य इंडस्ट्री में भी काम किया है, खासकर पंजाबी और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में. उन्होंने अलग-अलग भाषाओं में अपने एक्टिंग के छाप छोड़े हैं. मुकुल देव का अभिनय करियर दो दशकों से अधिक समय तक चला. अपने एक्टिंग करियर से पहले, मुकुल देव ने रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में अपना एविएशन ट्रेनिंग पूरा की थी. उन्होंने लगभग एक दशक तक एक कॉमर्शियल पायलट के रूप में भी काम किया और एक एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया. मुकुल देव की डेब्यू फिल्में पंजाबी फिल्म: हवाएं (2003)

तेलुगु फिल्म: कृष्णा (2008)

कन्नड़ फिल्म: रजनी (2009)

बंगाली फिल्म: अभिसंधी (2011)

मलयालम फिल्म: माई स्टोरी (2018)

तमिल फिल्म: ध्रुव नटचथिरम (2018)

टीवी: मुमकिन (1996) मुकुल देव की फिल्में

मुकुल ने सलमान खान के साथ 'जय हो', 'हिम्मतवाला', 'मेरे दो अनमोल रतन', 'यमला पगला दीवाना', 'सन ऑफ सरदार', 'आर... राजकुमार' और 'भाग जॉनी' सहित कई फिल्मों में अभिनय किया. दारा सिंह के मुताबिक, मुकुल देव की आखिरी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2'है. फिल्म में अजय देवगन और मृणाल ठाकुर ने अभिनय किया है. यह फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है. फिलहाल फिल्म पर काम चल रहा है. पुरस्कार 7वां अमरीश पुरी पुरस्कार (यमला पगला दीवाना)

2018 नामांकित भारतीय टेलीविजन अकादमी

2019 विजेता भारतीय टेली पुरस्कार, विलेन किरदार में बेस्ट एक्टर (जूरी)

2018 नामांकित भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

मुकुल देव ने 2016 में फिल्म 'शरीक'में बेस्ट निगेटिव रोल के लिए पीटीसी पंजाबी फिल्म पुरस्कार जीता. यह भी पढ़ें: सलमान खान के को-स्टार मुकुल देव का निधन, दारा सिंह, सोनू सूद समेत कई सितारों ने जताया शोक

