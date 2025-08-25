ETV Bharat / entertainment

बिग बॉस 19 का 'देसी छोरा', यूट्यूब से शुरू किया सफर, अब है करोड़पति, फैन फॉलोइंग देख सलमान भी बोले- जलवा है... - MRIDUL TIWARI

इस कंटेस्टेंट की फैन फॉलोइंग देखने के बाद सलमान खान ने भी कहा, 'जलवा है भाई का'.

Who Is Mridul Tiwari Bigg Boss 19
बिग बॉस 19 मृदुल तिवारी (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन शुरू हो चुका है. सलमान ने बीती 24 अगस्त की रात शो के सभी 16 कंटेस्टेंट्स का चेहरा दिखाकर शो का श्रीगणेश किया. इन 16 कंटेस्टेंट में से बस एक ही कंटेस्टेंट देसी छोरा है और वो है देसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मृदुल तिवारी. इस देसी छोरे के लुक पर मत जाना. इसने 7 सालों की कड़ी मेहनत से खुद को करोड़पति बना लिया है और इसके घर के बाहर लग्जरी कारों की लाइन लगी हुई है. शो में मृदुल की एंट्री जनता के वोट के आधार पर हुई थी. मृदुल का मुकाबला बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और पंजाबी स्टार शहनाज गिल के भाई शहबाज से था, जो इस रेस में हार गए. आइए जानते हैं इस मृदुल ठाकुर के बारे में.

कौन हैं बिग बॉस 19 का देसी छोरा ?

यूपी के छोटे से गांव इटावा से आने वाले मृदुल की फैन फॉलोइंग जानने के बाद सलमान खान ने बिग बॉस 19 के ग्रैंड प्रीमियर में कहा था जलवा है भाई का. मृदुल एक पॉपुलर यूट्यूबर और डिजिटल क्रिएटर हैं. वह बिग बॉस 19 के घर में अपने देसी ह्यूमर और मजेदार कंटेंट से दर्शकों का मजा बांधने वाले हैं.

कैसे शुरु हुआ सफर?

मृदुल का सफर यूट्यूब से शुरू हुआ था. साल 2018 में उन्होंने अपने पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसका टाइटल था सिस्टर बनाम गर्लफ्रेंड. पहला ही वीडियो वायरल हुआ और इस पर 43 लाख व्यूज आए. इसके बाद से मृदुल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मृदुल के यूट्यूब पर 19 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और यह भारत में सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनल में से एक है. वहीं, इंस्टाग्राम पर मृदुल को 4.4 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं.

मृदुल का मजेदार कंटेंट

मृदुल उत्तर प्रदेश के एक देसी लड़के हैं और आज भी वह अपनी इस सादगी से फैंस का दिल जीतते हैं. उनके वीडियो कंटेंट में मिडिल क्लास फैमिली के कल्चर, ड्रामा और वो छोटी-छोटी बातें नजर आती हैं, जो उनके रोजमर्रा जीवन में देखने को मिलती है. मृदुल का कंटेंट ज्यादा कॉमेडी से भरा होता है.

मृदुल तिवारी की नेटवर्थ

7 मार्च 2001 में जन्में मृदुल अभी 24 साल के हैं और उनके पास करोड़ों की संपत्ति है. रिपोर्ट्स की मानें तो, मृदुल की नेटवर्थ 61 करोड़ रुपये हैं. इसी के साथ वह एक लग्जरी लाइफ भी जीते हैं. उनके कार कलेक्शन पर नजर डालें तो इसमें लैंबोर्गिनी हरीकेन,पोर्श 718 बॉक्सस्टर, बीएमडब्ल्यू, मिनी कूपर, थार, स्कॉर्पियो शामिल हैं. इतने दौलतमंद होने के बाद भी मृदुल अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत सीक्रेट रखते हैं.

बिग बॉस 19 जीते तो क्या करेंगे मृदुल

बिग बॉस 19 में गए मुदुल ने कहा है कि अगर वह इस शो को जीत जाते हैं तो जीत की राशि को वह जनता की सेवा में खर्च करेंगे. इसमें वह शिक्षा और सैनिकों के हित में काम करेंगे और सारा इनाम जनता में बांट देंगे.

ये भी पढे़ं:

बिग बॉस 19 ग्रैंड प्रीमियर हाइलाइट्स: पहले दिन घर में क्या-क्या हुआ, जानें खास बातें, ये हैं 16 कंटेस्टेंट्स के चेहरे - BIGG BOSS 19 HIGHLIGHTS

हैदराबाद: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन शुरू हो चुका है. सलमान ने बीती 24 अगस्त की रात शो के सभी 16 कंटेस्टेंट्स का चेहरा दिखाकर शो का श्रीगणेश किया. इन 16 कंटेस्टेंट में से बस एक ही कंटेस्टेंट देसी छोरा है और वो है देसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मृदुल तिवारी. इस देसी छोरे के लुक पर मत जाना. इसने 7 सालों की कड़ी मेहनत से खुद को करोड़पति बना लिया है और इसके घर के बाहर लग्जरी कारों की लाइन लगी हुई है. शो में मृदुल की एंट्री जनता के वोट के आधार पर हुई थी. मृदुल का मुकाबला बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और पंजाबी स्टार शहनाज गिल के भाई शहबाज से था, जो इस रेस में हार गए. आइए जानते हैं इस मृदुल ठाकुर के बारे में.

कौन हैं बिग बॉस 19 का देसी छोरा ?

यूपी के छोटे से गांव इटावा से आने वाले मृदुल की फैन फॉलोइंग जानने के बाद सलमान खान ने बिग बॉस 19 के ग्रैंड प्रीमियर में कहा था जलवा है भाई का. मृदुल एक पॉपुलर यूट्यूबर और डिजिटल क्रिएटर हैं. वह बिग बॉस 19 के घर में अपने देसी ह्यूमर और मजेदार कंटेंट से दर्शकों का मजा बांधने वाले हैं.

कैसे शुरु हुआ सफर?

मृदुल का सफर यूट्यूब से शुरू हुआ था. साल 2018 में उन्होंने अपने पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसका टाइटल था सिस्टर बनाम गर्लफ्रेंड. पहला ही वीडियो वायरल हुआ और इस पर 43 लाख व्यूज आए. इसके बाद से मृदुल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मृदुल के यूट्यूब पर 19 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और यह भारत में सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनल में से एक है. वहीं, इंस्टाग्राम पर मृदुल को 4.4 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं.

मृदुल का मजेदार कंटेंट

मृदुल उत्तर प्रदेश के एक देसी लड़के हैं और आज भी वह अपनी इस सादगी से फैंस का दिल जीतते हैं. उनके वीडियो कंटेंट में मिडिल क्लास फैमिली के कल्चर, ड्रामा और वो छोटी-छोटी बातें नजर आती हैं, जो उनके रोजमर्रा जीवन में देखने को मिलती है. मृदुल का कंटेंट ज्यादा कॉमेडी से भरा होता है.

मृदुल तिवारी की नेटवर्थ

7 मार्च 2001 में जन्में मृदुल अभी 24 साल के हैं और उनके पास करोड़ों की संपत्ति है. रिपोर्ट्स की मानें तो, मृदुल की नेटवर्थ 61 करोड़ रुपये हैं. इसी के साथ वह एक लग्जरी लाइफ भी जीते हैं. उनके कार कलेक्शन पर नजर डालें तो इसमें लैंबोर्गिनी हरीकेन,पोर्श 718 बॉक्सस्टर, बीएमडब्ल्यू, मिनी कूपर, थार, स्कॉर्पियो शामिल हैं. इतने दौलतमंद होने के बाद भी मृदुल अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत सीक्रेट रखते हैं.

बिग बॉस 19 जीते तो क्या करेंगे मृदुल

बिग बॉस 19 में गए मुदुल ने कहा है कि अगर वह इस शो को जीत जाते हैं तो जीत की राशि को वह जनता की सेवा में खर्च करेंगे. इसमें वह शिक्षा और सैनिकों के हित में काम करेंगे और सारा इनाम जनता में बांट देंगे.

ये भी पढे़ं:

बिग बॉस 19 ग्रैंड प्रीमियर हाइलाइट्स: पहले दिन घर में क्या-क्या हुआ, जानें खास बातें, ये हैं 16 कंटेस्टेंट्स के चेहरे - BIGG BOSS 19 HIGHLIGHTS

For All Latest Updates

TAGGED:

WHO IS MRIDUL TIWARIMRIDUL TIWARIMRIDUL TIWARI BIGG BOSS 19मृदुल तिवारी बिग बॉस 19MRIDUL TIWARI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.